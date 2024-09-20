Köklü Geçmişiyle İtalya’nın Trabzon Sokağı: "Bize Her Yer Trabzon"

İtalya’nın tarihi şehirlerinden biri olan Bologna’da, adını Trabzon’dan alan bir sokak olduğunu biliyor muydunuz? Bu sokak, İtalya’nın dört bir yanında adını taşıyan benzerleriyle birlikte, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Trabzon’un bu kadar uzakta bir sokağa isminin verilmesi tarih boyunca süregelen derin bağların bir yansımasını gösteriyor. Peki, bu sokağın ardında yatan tarihsel olaylar neler?

Hadi gelin birlikte “Vicolo Trebisonda” yani Trabzon Sokağı'nı birlikte inceleyelim.

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