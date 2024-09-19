Şanlıurfa'da Sergilenen İnsanlığın Büyük Bulmacası Olan Eserleri İnceliyoruz

Taş Tepeler, insanlık tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olan yerleşik yaşama geçişin izlerini taşıyan eşsiz bir bölge. Şanlıurfa’da, Doğu Toroslar’ın Mezopotamya düzlüklerine uzandığı bu geniş plato, 12 bin yıl öncesine, Neolitik Çağ’a uzanıyor. Milyonlarca yıl süren göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçen ilk toplulukların bu bölgeyi mesken tutması, aynı zamanda tarımın ve hayvanların evcilleştirilmesinin de başlangıcı oldu.