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Şanlıurfa'da Sergilenen İnsanlığın Büyük Bulmacası Olan Eserleri İnceliyoruz

Şanlıurfa'da Sergilenen İnsanlığın Büyük Bulmacası Olan Eserleri İnceliyoruz

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
19.09.2024 - 12:15

Şanlıurfa'nın tarih kokan topraklarında, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Taş Tepeler sit alanları, Göbeklitepe ve çevresindeki on bir önemli arkeolojik alanla birlikte, insanlık tarihinin en gizemli yapılarını barındırıyor. Bu alanlardan çıkarılan ve bir kısmı Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenen eserler, kadim medeniyetlerin inançları, yaşam tarzları ve sır dolu geçmişleri hakkında bizlere benzersiz ipuçları sunuyor.

Bugün sizlerle Şanlıurfa'da yer alan tarihi miraslarımızı incelemeye gidiyoruz. Tarih öncesi insanlığın manevi ve kültürel mirasını çözme noktasında anahtar niteliğinde olan arkeolojik hazineler bakalım nasıldı?

Twitter:

Kaynak:

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Taş Tepeler, sadece anıtsal yapıları ve sembolik sanat eserleriyle değil, insanlık tarihinin sosyal ve teknolojik dönüşümlerine de tanıklık eden bir bölge olarak öne çıkıyor.

Taş Tepeler, sadece anıtsal yapıları ve sembolik sanat eserleriyle değil, insanlık tarihinin sosyal ve teknolojik dönüşümlerine de tanıklık eden bir bölge olarak öne çıkıyor.

Taş Tepeler, insanlık tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olan yerleşik yaşama geçişin izlerini taşıyan eşsiz bir bölge. Şanlıurfa’da, Doğu Toroslar’ın Mezopotamya düzlüklerine uzandığı bu geniş plato, 12 bin yıl öncesine, Neolitik Çağ’a uzanıyor. Milyonlarca yıl süren göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçen ilk toplulukların bu bölgeyi mesken tutması, aynı zamanda tarımın ve hayvanların evcilleştirilmesinin de başlangıcı oldu.

İnsan Başlı Heykellerinde yer aldığı Nevali Çori, Atatürk Baraj Gölü suları altında kalmadan önce, Fırat'ın bir kolu olan Kantara Deresi'nin yanında yer alıyordu.

İnsan Başlı Heykellerinde yer aldığı Nevali Çori, Atatürk Baraj Gölü suları altında kalmadan önce, Fırat'ın bir kolu olan Kantara Deresi'nin yanında yer alıyordu.
twitter.com

İnsan başlı heykellere bir örnek daha

İnsan başlı heykellere bir örnek daha
twitter.com

Hayvan tasvirleri oldukça dikkat çekmektedir.

Hayvan tasvirleri oldukça dikkat çekmektedir.
twitter.com

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👇🏻
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bulunan eşek figürü de oldukça dikkat çekici

Bulunan eşek figürü de oldukça dikkat çekici
twitter.com

Göbeklitepe'den hayvan figürleri gelmeye devam etmektedir.

Göbeklitepe'den hayvan figürleri gelmeye devam etmektedir.
twitter.com

Sadece hayvan temalarının işlenmediğine dair güzel bir örnek

Sadece hayvan temalarının işlenmediğine dair güzel bir örnek
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Aynı zamanda hayata dair izlerde görülürdü...

Aynı zamanda hayata dair izlerde görülürdü...
twitter.com

En eski takvimin bulunduğu da düşünülmektedir.

En eski takvimin bulunduğu da düşünülmektedir.
twitter.com

Bazı kullanıcılarda bu tarihi mirasla ilgili fikirlerini belirtti.

Bazı kullanıcılarda bu tarihi mirasla ilgili fikirlerini belirtti.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Bazı kullanıcılar da müzeyi ziyaret ettiklerini dile getirmiş.

Bazı kullanıcılar da müzeyi ziyaret ettiklerini dile getirmiş.
twitter.com

Ve başka insanlar da Şanlıurfa Müzesi'ni ziyaret etmek istediklerini samimi bir şekilde belirtmiş.

Ve başka insanlar da Şanlıurfa Müzesi'ni ziyaret etmek istediklerini samimi bir şekilde belirtmiş.
twitter.com

Hatta manifest yapan kullanıcılar da olmuş 😂

Hatta manifest yapan kullanıcılar da olmuş 😂
twitter.com

Taş Tepeler’i ziyaret etmek, insanlık tarihinin başlangıcına, yerleşik hayata geçişin izlerine ve 12 bin yıllık medeniyetin doğuşuna tanıklık etmek demek. O yüzden bu büyüleyici mirası yerinde görmeden olmaz!

Taş Tepeler’i ziyaret etmek, insanlık tarihinin başlangıcına, yerleşik hayata geçişin izlerine ve 12 bin yıllık medeniyetin doğuşuna tanıklık etmek demek. O yüzden bu büyüleyici mirası yerinde görmeden olmaz!

O yüzden yolunuz düşerse Şanlıurfa Müzesi ve Göbeklitepe'yi mutlaka gezi rotanıza yerleştirmeyi unutmayın.

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