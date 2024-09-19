Şanlıurfa'da Sergilenen İnsanlığın Büyük Bulmacası Olan Eserleri İnceliyoruz
Şanlıurfa'da Sergilenen İnsanlığın Büyük Bulmacası Olan Eserleri İnceliyoruz
Şanlıurfa'nın tarih kokan topraklarında, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Taş Tepeler sit alanları, Göbeklitepe ve çevresindeki on bir önemli arkeolojik alanla birlikte, insanlık tarihinin en gizemli yapılarını barındırıyor. Bu alanlardan çıkarılan ve bir kısmı Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenen eserler, kadim medeniyetlerin inançları, yaşam tarzları ve sır dolu geçmişleri hakkında bizlere benzersiz ipuçları sunuyor.
Bugün sizlerle Şanlıurfa'da yer alan tarihi miraslarımızı incelemeye gidiyoruz. Tarih öncesi insanlığın manevi ve kültürel mirasını çözme noktasında anahtar niteliğinde olan arkeolojik hazineler bakalım nasıldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taş Tepeler, sadece anıtsal yapıları ve sembolik sanat eserleriyle değil, insanlık tarihinin sosyal ve teknolojik dönüşümlerine de tanıklık eden bir bölge olarak öne çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsan Başlı Heykellerinde yer aldığı Nevali Çori, Atatürk Baraj Gölü suları altında kalmadan önce, Fırat'ın bir kolu olan Kantara Deresi'nin yanında yer alıyordu.
İnsan başlı heykellere bir örnek daha
Hayvan tasvirleri oldukça dikkat çekmektedir.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Bulunan eşek figürü de oldukça dikkat çekici
Göbeklitepe'den hayvan figürleri gelmeye devam etmektedir.
Sadece hayvan temalarının işlenmediğine dair güzel bir örnek
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı zamanda hayata dair izlerde görülürdü...
En eski takvimin bulunduğu da düşünülmektedir.
Bazı kullanıcılarda bu tarihi mirasla ilgili fikirlerini belirtti.
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı kullanıcılar da müzeyi ziyaret ettiklerini dile getirmiş.
Ve başka insanlar da Şanlıurfa Müzesi'ni ziyaret etmek istediklerini samimi bir şekilde belirtmiş.
Hatta manifest yapan kullanıcılar da olmuş 😂
Taş Tepeler’i ziyaret etmek, insanlık tarihinin başlangıcına, yerleşik hayata geçişin izlerine ve 12 bin yıllık medeniyetin doğuşuna tanıklık etmek demek. O yüzden bu büyüleyici mirası yerinde görmeden olmaz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın