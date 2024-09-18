DNA Test Sonuçları ile Atalarını Keşfettiler: Bursa'dan Hakkari’ye Herkes Şoke Oldu
DNA Test Sonuçları ile Atalarını Keşfettiler: Bursa'dan Hakkari’ye Herkes Şoke Oldu
Sosyal medya kullanıcıları, atalarının izini sürmek için yaptıkları genetik test sonuçlarını paylaşıyor! Kim derdi ki Hakkari’den Yozgat’a, Adıyaman’dan Türkiye'nin dört bir yanından kullanıcılar genetik testlerle köklerini keşfedecek? Sosyal medya kullanıcıları, köklerinin hangi coğrafyalara uzandıklarını öğrenip bu bilgileri şaşkınlık ve gururla Twitter’da yayıyor. Twitter'da hızla yayılan bu paylaşımlar, hepimizin genetik geçmişimiz hakkında daha fazla meraklanmasına neden oldu.
Peki, siz de genetik mirasınızı keşfetmeye hazır mısınız? Kendi köklerinize dair hiç beklemediğiniz sürprizler sizi bekliyor olabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bursalı bir kullanıcının DNA testi sonuçları, % 63 Yunan ve Güney İtalyalı, % 30.5 Batı Asyalı, % 4.4 Orta Asyalı ve % 2.1 İskandinav kökenlerini ortaya çıkardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bursa belki sizleri şaşırtmadı. Siz bir de Adıyamanlı kullanıcıyı görün😯
3. Hakkarili kullanıcıdan %5.0 İrlandalı İskoç ve Galli geni bile çıktı.
4. Vanlı kullanıcının %88.3 Batı Asyalı geni taşıyor.
5. %1.6 Eski Mo Geni mi?🤯
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. %7.1 İtalyan geni taşıyan Ağrılı kullanıcı...
7. Balıkesirli kullanıcı ise %46.5 Batı Asyalı geni taşıyor.
8. Mardin/Midyatlı kullanıcının DNA testi sonuçları
9. Fin'den Kobaniye...
10. Oldukça çeşitli bir gen havuzuna sahip Trabzonlu kullanıcı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. %34.3 İtalyan genine sahip Konyalı kullanıcı herkesi şaşırttı.
Bazı kullanıcılar da fikirlerini belirtmeden duramadı.
👇🏻
Bazı kullanıcılar da kendi DNA sonuçlarını şimdiden merak etmeye başladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın