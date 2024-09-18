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DNA Test Sonuçları ile Atalarını Keşfettiler: Bursa'dan Hakkari’ye Herkes Şoke Oldu

DNA Test Sonuçları ile Atalarını Keşfettiler: Bursa'dan Hakkari’ye Herkes Şoke Oldu

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
18.09.2024 - 15:33

Sosyal medya kullanıcıları, atalarının izini sürmek için yaptıkları genetik test sonuçlarını paylaşıyor! Kim derdi ki Hakkari’den Yozgat’a, Adıyaman’dan Türkiye'nin dört bir yanından kullanıcılar genetik testlerle köklerini keşfedecek? Sosyal medya kullanıcıları, köklerinin hangi coğrafyalara uzandıklarını öğrenip bu bilgileri şaşkınlık ve gururla Twitter’da yayıyor. Twitter'da hızla yayılan bu paylaşımlar, hepimizin genetik geçmişimiz hakkında daha fazla meraklanmasına neden oldu.

Peki, siz de genetik mirasınızı keşfetmeye hazır mısınız? Kendi köklerinize dair hiç beklemediğiniz sürprizler sizi bekliyor olabilir! 

Twitter:

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1. Bursalı bir kullanıcının DNA testi sonuçları, % 63 Yunan ve Güney İtalyalı, % 30.5 Batı Asyalı, % 4.4 Orta Asyalı ve % 2.1 İskandinav kökenlerini ortaya çıkardı!

1. Bursalı bir kullanıcının DNA testi sonuçları, % 63 Yunan ve Güney İtalyalı, % 30.5 Batı Asyalı, % 4.4 Orta Asyalı ve % 2.1 İskandinav kökenlerini ortaya çıkardı!

2. Bursa belki sizleri şaşırtmadı. Siz bir de Adıyamanlı kullanıcıyı görün😯

2. Bursa belki sizleri şaşırtmadı. Siz bir de Adıyamanlı kullanıcıyı görün😯

3. Hakkarili kullanıcıdan %5.0 İrlandalı İskoç ve Galli geni bile çıktı.

3. Hakkarili kullanıcıdan %5.0 İrlandalı İskoç ve Galli geni bile çıktı.

4. Vanlı kullanıcının %88.3 Batı Asyalı geni taşıyor.

4. Vanlı kullanıcının %88.3 Batı Asyalı geni taşıyor.

5. %1.6 Eski Mo Geni mi?🤯

5. %1.6 Eski Mo Geni mi?🤯
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6. %7.1 İtalyan geni taşıyan Ağrılı kullanıcı...

6. %7.1 İtalyan geni taşıyan Ağrılı kullanıcı...

7. Balıkesirli kullanıcı ise %46.5 Batı Asyalı geni taşıyor.

7. Balıkesirli kullanıcı ise %46.5 Batı Asyalı geni taşıyor.

8. Mardin/Midyatlı kullanıcının DNA testi sonuçları

8. Mardin/Midyatlı kullanıcının DNA testi sonuçları

9. Fin'den Kobaniye...

9. Fin'den Kobaniye...

10. Oldukça çeşitli bir gen havuzuna sahip Trabzonlu kullanıcı

10. Oldukça çeşitli bir gen havuzuna sahip Trabzonlu kullanıcı
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11. %34.3 İtalyan genine sahip Konyalı kullanıcı herkesi şaşırttı.

11. %34.3 İtalyan genine sahip Konyalı kullanıcı herkesi şaşırttı.

Bazı kullanıcılar da fikirlerini belirtmeden duramadı.

Bazı kullanıcılar da fikirlerini belirtmeden duramadı.

👇🏻

👇🏻

Bazı kullanıcılar da kendi DNA sonuçlarını şimdiden merak etmeye başladı.

Bazı kullanıcılar da kendi DNA sonuçlarını şimdiden merak etmeye başladı.

Bu sonuçlar, genetik mirasımızın beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde yaşayan insanların genlerinin nasıl bir yolculuk yaptığını ortaya koyuyor.

Peki ya siz? Kendi genetik geçmişinizi keşfetmeye cesaretiniz var mı?

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