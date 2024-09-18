DNA Test Sonuçları ile Atalarını Keşfettiler: Bursa'dan Hakkari’ye Herkes Şoke Oldu

Sosyal medya kullanıcıları, atalarının izini sürmek için yaptıkları genetik test sonuçlarını paylaşıyor! Kim derdi ki Hakkari’den Yozgat’a, Adıyaman’dan Türkiye'nin dört bir yanından kullanıcılar genetik testlerle köklerini keşfedecek? Sosyal medya kullanıcıları, köklerinin hangi coğrafyalara uzandıklarını öğrenip bu bilgileri şaşkınlık ve gururla Twitter’da yayıyor. Twitter'da hızla yayılan bu paylaşımlar, hepimizin genetik geçmişimiz hakkında daha fazla meraklanmasına neden oldu.

Peki, siz de genetik mirasınızı keşfetmeye hazır mısınız? Kendi köklerinize dair hiç beklemediğiniz sürprizler sizi bekliyor olabilir!

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