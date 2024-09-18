Alper Rende'nin Amazon'da 1 Hafta Kaldığı Waorani Kabilesini İnceliyoruz

Kabile insanları için çıplaklık kültürlerinin bir parçasını oluşturur. Asıl önemli olan kadınların üreme bölgelerini korunması olduğu için ağaç yaprakları ile o bölgeyi kapatırlar. En ilginç detay ise kadınlar için en mahrem bölge ise boyunlarının olmasıdır. Bu yüzden ağaç liflerinden yaptıkları iplerle boyunlarını kapatırlar.

Erkekler içinse mahrem bir bölge bulunmamaktadır. Hareketlerinin kısıtlanmaması için üreme organlarını bir ip ile bellerine bağlarlar.