Alper Rende'nin Amazon'da 1 Hafta Kaldığı Waorani Kabilesini İnceliyoruz
Alper Rende'nin Amazon'da 1 Hafta Kaldığı Waorani Kabilesini İnceliyoruz
Milyonlarca takipçisi olan YouTuber Alper Rende bu sefer de kimsenin gitmeye cesaret edemediği Ekvador'un Amazon bölgesinde yer alan Waorani Kabilesi'ni ziyaret etti. Waorani Kabilesi'nde 1 hafta kalan Alper Rende, kabile insanlarının yaşam alanlarını, kültürlerini, maymun ve domuz avlarını bizlere aktarırken aynı zamanda onların günümüzün modern dünyasından ne kadar farklı olduklarını da göstermiş oldu. Çünkü yaklaşık 1,8 milyon yıl önceye kadar giden avcılık ve toplayıcılık faaliyetleri bu kabilenin hala günlük rutinleri arasında yer alıyor.
Alper Rende'nin çektiği bu video ışığında hadi gelin sadece 50 yıl önce keşfedilen Waorani Kabilesi'nin ilginç yaşamını inceleyelim!
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Alper Rende sınır tanımamaya devam ediyor.Ekvador'un Coca şehrinden 15 saatlik bir kano yolculuğu sonrası Waorani kabilesine gelen Rende, Waoranilerin yaşam şekillerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
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Bu zorlu yolculuk sonrası Waorani Kabilesi'ne varan Rende, Waorani kadınlarının binlerce yıldır yaptıkları "hoş geldin" seremonisine katıldı.
Peki Waorani Kabilesi'nin Varlığı nasıl keşfedildi?
Onların süpermarketi aslında Amazon Ormanları...
Günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak onlar için oldukça hayati bir konuydu. Domuz gibi hayvanları avlıyorlardı
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Hatta maymun bile avlıyorlar!
Waorani Kabilesi oldukça izole bir yaşamın parçasıdır.
Evlerinde hamakta uyuyan bu kabile insanlarının giyim tarzları da kültürlerinin bir parçası haline gelmiştir.
Aile ve ağaç onlar için çok önemli bir ikiliyi oluşturur.
Onlarında büyük korkuları var: İnsanlar
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Farklı coğrafyalar, farklı yaşamlar içerisinde olsalarda tüm gizemleri ile Waorani Kabilesi insanlarını bizler de çok sevdik.
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;
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