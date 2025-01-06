82. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: Emilia Pérez, The Brutalist ve Daha Nicesi!
82. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: Emilia Pérez, The Brutalist ve Daha Nicesi!
Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre'de kazananlar nihayet belli oldu. Dünya çapında ses getiren ödül töreninde geçtiğimiz yılın en iyi film ve dizilerine ödüller verildi. Aynı şekilde oyuncular ve yönetmenler de ödüllerine kavuştu. The Brutalist’ten Baby Raindeer’a kadar birçok yapım ödül almayı başardı. Dilerseniz gelin, girizgâhı daha fazla uzatmadan kimler ödül almış birlikte bakalım!
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Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu.
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Sunuculuğunu Nikki Glaser'ın üstlendiği gecede ''The Bear" dizisi toplam 6 adaylıkla öne çıkarken, Jacques Audiard imzalı "Emilia Pérez'' filmi toplam 4 ödül alarak geceye damgasını vurdu.
"The Brutalist" filminin yıldızı Adrien Brody, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncu, daha önce de ''The Pianist'' filminde gösterdiği eşsiz performansla Oscar ödülü kazanmıştı.
En İyi Film (Dram): The Brutalist
En İyi Film (Müzikal/Komedi): Emilia Pérez
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En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez
En İyi Animasyon Filmi: Flow
En İyi Gişe Başarısı: Wicked
En İyi Erkek Oyuncu (Dram): Adrien Brody (The Brutalist)
En İyi Kadın Oyuncu (Dram): Fernanda Torres (I'm Still Here)
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En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Sebastian Stan (A Different Man)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Demi Moore (The Substance)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)
En İyi Yönetmen (Film): Brady Corbet (The Brutalist)
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En İyi Senaryo: Peter Straughan (Conclave)
En İyi Özgün Şarkı: El Mal (Emilia Pérez)
En İyi Özgün Film Müziği: Challengers
En İyi Dizi (Dram): Shōgun
En İyi Dizi (Müzikal/Komedi): Hacks
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En İyi Mini Dizi: Baby Reindeer
Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu (Dizi)
Dram Dalında En İyi Kadın Oyuncu (Dizi)
En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi Dalında Dizi)
En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi Dalında Dizi)
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En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dizi)
En İyi Stand-Up Performansı
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