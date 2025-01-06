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82. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: Emilia Pérez, The Brutalist ve Daha Nicesi!

82. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: Emilia Pérez, The Brutalist ve Daha Nicesi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 10:35

Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre'de kazananlar nihayet belli oldu. Dünya çapında ses getiren ödül töreninde geçtiğimiz yılın en iyi film ve dizilerine ödüller verildi. Aynı şekilde oyuncular ve yönetmenler de ödüllerine kavuştu. The Brutalist’ten Baby Raindeer’a kadar birçok yapım ödül almayı başardı. Dilerseniz gelin, girizgâhı daha fazla uzatmadan kimler ödül almış birlikte bakalım!

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Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu.

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Nikki Glaser'ın üstlendiği gecede ''The Bear" dizisi toplam 6 adaylıkla öne çıkarken, Jacques Audiard imzalı "Emilia Pérez'' filmi toplam 4 ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Sunuculuğunu Nikki Glaser'ın üstlendiği gecede ''The Bear" dizisi toplam 6 adaylıkla öne çıkarken, Jacques Audiard imzalı "Emilia Pérez'' filmi toplam 4 ödül alarak geceye damgasını vurdu.

"The Brutalist" filminin yıldızı Adrien Brody, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncu, daha önce de ''The Pianist'' filminde gösterdiği eşsiz performansla Oscar ödülü kazanmıştı.

"The Brutalist" filminin yıldızı Adrien Brody, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncu, daha önce de ''The Pianist'' filminde gösterdiği eşsiz performansla Oscar ödülü kazanmıştı.

Şimdi gelin, dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Altın Küre'de kimler ödüle layık görülmüş birlikte bakalım👇

En İyi Film (Dram): The Brutalist

En İyi Film (Dram): The Brutalist

  • The Brutalist (Kazanan)

  • A Complete Unknown 

  • Conclave 

  • Dune: Part Two 

  • Nickel Boys

  • September 5

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Emilia Pérez

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Emilia Pérez

  • Emilia Pérez (Kazanan)

  • Anora

  • Challengers

  • A Real Pain

  • The Substance

  • Wicked

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En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez

En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez

  • Emilia Pérez (Kazanan)

  • All We Imagine as Light

  • The Girl with the Needle

  • I'm Still Here

  • The Seed of the Sacred Fig

  • Vermiglio

En İyi Animasyon Filmi: Flow

En İyi Animasyon Filmi: Flow

  • Flow (Kazanan)

  • Inside Out 2

  • Memoir of a Snail

  • Moana 2

  • Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

  • The Wild Robot

En İyi Gişe Başarısı: Wicked

En İyi Gişe Başarısı: Wicked

  • Wicked (Kazanan)

  • Alien: Romulus

  • Beetlejuice Beetlejuice

  • Deadpool & Wolverine

  • Gladiator II

  • Inside Out 2

  • Twisters

  • The Wild Robot

En İyi Erkek Oyuncu (Dram): Adrien Brody (The Brutalist)

En İyi Erkek Oyuncu (Dram): Adrien Brody (The Brutalist)

  • Adrien Brody (The Brutalist) - (Kazanan)

  • Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

  • Daniel Craig (Queer)

  • Colman Domingo (Sing Sing)

  • Ralph Fiennes (Conclave)

  • Sebastian Stan (The Apprentice)

En İyi Kadın Oyuncu (Dram): Fernanda Torres (I'm Still Here)

En İyi Kadın Oyuncu (Dram): Fernanda Torres (I'm Still Here)

  • Fernanda Torres (I'm Still Here) - (Kazanan)

  • Pamela Anderson (The Last Showgirl)

  • Angelina Jolie (Maria)

  • Nicole Kidman (Babygirl)

  • Tilda Swinton (The Room Next Door)

  • Kate Winslet (Lee)

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En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Sebastian Stan (A Different Man)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Sebastian Stan (A Different Man)

  • Sebastian Stan (A Different Man) - (Kazanan)

  • Jesse Eisenberg (A Real Pain)

  • Hugh Grant (Heretic)

  • Gabriel LaBelle (Saturday Night)

  • Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

  • Glen Powell (Hit Man)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Demi Moore (The Substance)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Demi Moore (The Substance)

  • Demi Moore (The Substance) - (Kazanan)

  • Amy Adams (Nightbitch)

  • Cynthia Erivo (Wicked)

  • Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

  • Mikey Madison (Anora)

  • Zendaya (Challengers)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

  • Kieran Culkin (A Real Pain) - (Kazanan)

  • Yura Borisov (Anora)

  • Edward Norton (A Complete Unknown)

  • Guy Pearce (The Brutalist)

  • Jeremy Strong (The Apprentice)

  • Denzel Washington (Gladiator II)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

  • Zoe Saldaña (Emilia Pérez) - (Kazanan)

  • Ariana Grande (Wicked)

  • Selena Gomez (Emilia Pérez)

  • Felicity Jones (The Brutalist)

  • Margaret Qualley (The Substance)

  • Isabella Rossellini (Conclave)

En İyi Yönetmen (Film): Brady Corbet (The Brutalist)

En İyi Yönetmen (Film): Brady Corbet (The Brutalist)

  • Brady Corbet (The Brutalist) - (Kazanan)

  • Jacques Audiard (Emilia Pérez)

  • Sean Baker (Anora)

  • Edward Berger (Conclave)

  • Coralie Fargeat (The Substance)

  • Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

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En İyi Senaryo: Peter Straughan (Conclave)

En İyi Senaryo: Peter Straughan (Conclave)

  • Peter Straughan (Conclave) - (Kazanan)

  • Jacques Audiard (Emilia Pérez)

  • Sean Baker (Anora)

  • Brady Corbet, Mona Fastvold (The Brutalist)

  • Jesse Eisenberg (A Real Pain)

  • Coralie Fargeat (The Substance)

En İyi Özgün Şarkı: El Mal (Emilia Pérez)

En İyi Özgün Şarkı: El Mal (Emilia Pérez)

  • El Mal (Emilia Pérez) - (Kazanan)

  • Beautiful That Way (The Last Showgirl)

  • Compress/Repress (Challengers)

  • Forbidden Road (Better Man)

  • Kiss The Sky (The Wild Robot)

  • Mi Camino (Emilia Pérez)

En İyi Özgün Film Müziği: Challengers

En İyi Özgün Film Müziği: Challengers

  • Challengers (Kazanan)

  • Conclave

  • The Brutalist

  • The Wild Robot

  • Emilia Pérez

  • Dune: Part Two

En İyi Dizi (Dram): Shōgun

En İyi Dizi (Dram): Shōgun

  • Shōgun - (Kazanan)

  • The Diplomat

  • Mr. and Mrs. Smith

  • Squid Game

  • Slow Horses

  • The Day of the Jackal

En İyi Dizi (Müzikal/Komedi): Hacks

En İyi Dizi (Müzikal/Komedi): Hacks

  • Hacks - (Kazanan)

  • Abbott Elementary

  • The Bear

  • The Gentlemen

  • Nobody Wants This

  • Only Murders in the Building

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En İyi Mini Dizi: Baby Reindeer

En İyi Mini Dizi: Baby Reindeer

  • Baby Reindeer - (Kazanan)

  • Disclaimer

  • Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

  • The Penguin

  • Ripley

  • True Detective: Night Country

Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu (Dizi)

Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu (Dizi)

  • Hiroyuki Sanada (Shōgun) - (Kazanan)

  • Donald Glover (Mr. and Mrs. Smith)

  • Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)

  • Gary Oldman (Slow Horses)

  • Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)

  • Billy Bob Thornton (Landman)

Dram Dalında En İyi Kadın Oyuncu (Dizi)

Dram Dalında En İyi Kadın Oyuncu (Dizi)

  • Anna Sawai (Shōgun) - (Kazanan)

  • Kathy Bates (Matlock)

  • Emma D'Arcy (House of the Dragon)

  • Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith)

  • Keira Knightley (Black Doves)

  • Keri Russell (The Diplomat)

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi Dalında Dizi)

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi Dalında Dizi)

  • Jeremy Allen White (The Bear) - (Kazanan)

  • Adam Brody (Nobody Wants This)

  • Ted Danson (A Man on the Inside)

  • Steve Martin (Only Murders in the Building)

  • Jason Segel (Shrinking)

  • Martin Short (Only Murders in the Building)

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi Dalında Dizi)

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi Dalında Dizi)

  • Jean Smart (Hacks) - (Kazanan)

  • Kristen Bell (Nobody Wants This)

  • Quinta Brunson (Abbott Elementary)

  • Ayo Edebiri (The Bear)

  • Selena Gomez (Only Murders in the Building)

  • Kathryn Hahn (Agatha All Along)

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En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

  • Colin Farrell (The Penguin) - (Kazanan)

  • Richard Gadd (Baby Reindeer)

  • Kevin Kline (Disclaimer)

  • Cooper Koch (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

  • Ewan McGregor (A Gentleman in Moscow)

  • Andrew Scott (Ripley)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

  • Jodie Foster (True Detective: Night Country) - (Kazanan)

  • Cate Blanchett (Disclaimer)

  • Cristin Milioti (The Penguin)

  • Sofía Vergara (Griselda)

  • Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans)

  • Kate Winslet (The Regime)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi)

  • Tadanobu Asano (Shōgun) - (Kazanan)

  • Javier Bardem (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

  • Harrison Ford (Shrinking)

  • Jack Lowden (Slow Horses)

  • Diego Luna (La Maquina)

  • Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dizi)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dizi)

  • Jessica Gunning (Baby Reindeer) - (Kazanan)

  • Liza Colón-Zayas (The Bear)

  • Hannah Einbinder (Hacks)

  • Dakota Fanning (Ripley)

  • Allison Janney (The Diplomat)

  • Kali Reis (True Detective: Night Country)

En İyi Stand-Up Performansı

En İyi Stand-Up Performansı

  • Ali Wong (Single Lady) - (Kazanan)

  • Jamie Foxx (What Had Happened Was)

  • Nikki Glaser (Someday You'll Die)

  • Seth Meyers (Dad Man Walking)

  • Adam Sandler (Love You)

  • Ramy Youssef (More Feelings)

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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