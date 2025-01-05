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5 Sezondur Gönül Dağı'nda Rol Alan Ünlü Oyuncu Diziden Ayrılır Ayrılmaz Yeni Diziye Girdi!

5 Sezondur Gönül Dağı'nda Rol Alan Ünlü Oyuncu Diziden Ayrılır Ayrılmaz Yeni Diziye Girdi!

Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.01.2025 - 00:16

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 5 sezondur ilgiyle izlenen dizide son zamanlarda yaprak dökümü yaşanıyordu. 160. bölümüyle izleyiciye veda eden dizinin Hüseyin'i Erdal Cindoruk, bu akşam sevenlerine veda mesajı paylaşmıştı. Cindoruk'un yeni adresi belli oldu.

Kaynak: Dizi Takipçisi

Kaynak: https://x.com/diziitakipcisii/status/...
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5 sezondur ilgiyle izlenen Gönül Dağı'nda son dönemlerde yaprak dökümü yaşanıyordu.

5 sezondur ilgiyle izlenen Gönül Dağı'nda son dönemlerde yaprak dökümü yaşanıyordu.

Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin'den sonra Hüseyin'i canlandıran Erdal Cindoruk da diziden ayrılmıştı.

Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin'den sonra Hüseyin'i canlandıran Erdal Cindoruk da diziden ayrılmıştı.

Ünlü oyuncu, bölümün ardından sevenlerine veda etti.

Ünlü oyuncu, bölümün ardından sevenlerine veda etti.
twitter.com

Vedanın ardından jet hızıyla bir gelişme yaşandı ve yalnızca birkaç saat sonra Cindoruk'un yeni adresi belli oldu.

Vedanın ardından jet hızıyla bir gelişme yaşandı ve yalnızca birkaç saat sonra Cindoruk'un yeni adresi belli oldu.

Dizi Takipçisi'nin haberine göre ünlü oyuncu Sen Ağlama İstanbul'da rol alacak.

Dizi Takipçisi'nin haberine göre ünlü oyuncu Sen Ağlama İstanbul'da rol alacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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