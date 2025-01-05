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Sete Ara Verdikten Sonra Hakkında Pek Çok İddia Ortaya Atılan Şakir Paşa Ailesi'yle İlgili Yeni Gelişmeler Var

Sete Ara Verdikten Sonra Hakkında Pek Çok İddia Ortaya Atılan Şakir Paşa Ailesi'yle İlgili Yeni Gelişmeler Var

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2025 - 19:25

Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından uyarlanan Şakir Paşa Ailesi, ilk bölümünden bu yana gündem olmaya devam ediyor. İkinci bölümün ardından dizinin çekimlerinin yapıldığı platonun tamamen yanması sonucu dizi zorunlu bir araya girmişti. Aynı zamanda Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının kendilerinden izin alınmadığına dair dizinin durdurulmasıyla ilgili açtıkları dava süreci de devam ediyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Şakir Paşa Ailesi yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ses getirmeyi başardı.

Şakir Paşa Ailesi yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ses getirmeyi başardı.

Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hikayesinin uyarlandığı dizinin başına gelmeyen kalmadı.

Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hikayesinin uyarlandığı dizinin başına gelmeyen kalmadı.

İlk bölümünün ardından Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları tarafından kendilerinden izin alınmadığına dair açılan davanın ortaya çıktığı dizi, ikinci bölümünün ardından da çekimlerin yapıldığı platonun yanmasıyla izleyenlerini üzüntüye boğmuştu.

İlk bölümünün ardından Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları tarafından kendilerinden izin alınmadığına dair açılan davanın ortaya çıktığı dizi, ikinci bölümünün ardından da çekimlerin yapıldığı platonun yanmasıyla izleyenlerini üzüntüye boğmuştu.

Üçüncü bölümün ekrana gelmesinin ardından da dizi RTÜK'ten para cezası almış ve yangından dolayı zorunlu bir araya girmişti.

Üçüncü bölümün ekrana gelmesinin ardından da dizi RTÜK'ten para cezası almış ve yangından dolayı zorunlu bir araya girmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün ortaya atılan iddialar doğru. Dizide köşk dekoru inşaatının yeniden başamasının ardından harici mekân çekimleri önceki gün başlamış.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün ortaya atılan iddialar doğru. Dizide köşk dekoru inşaatının yeniden başamasının ardından harici mekân çekimleri önceki gün başlamış.
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Ayrıca yapımın 12 Ocak Pazar günü izleyiciye bir de sürprizi olacakmış.

Ayrıca yapımın 12 Ocak Pazar günü izleyiciye bir de sürprizi olacakmış.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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