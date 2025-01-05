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Survivor'da Merve ve Ayşe Arasındaki Tartışmada Adı Geçen Aleyna Kalaycıoğlu Yorumunu Esirgemedi!

Survivor'da Merve ve Ayşe Arasındaki Tartışmada Adı Geçen Aleyna Kalaycıoğlu Yorumunu Esirgemedi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2025 - 17:47

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler her sezon olduğu gibi bu sezon da hızlı başladı. Daha ilk haftadan tartışmaların başladığı Survivor'a Merve ve Ayşe arasındaki gerilim damga vurdu. Merve'nin Ayşe'ye Aleyna Kalaycıoğlu üzerinden söylediği sözler de gündem oldu. Programı izleyen Aleyna adının anıldığını görünce dayanamadı. Instagram hesabından paylaşım yaparak Merve hakkında yorumda bulundu.

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Survivor 2025 büyük bir hızla başladı. Sakatlıklar, tartışmalar ve hatta ilk elemenin yaşandığı Survivor'a Merve ve Ayşe arasındaki tartışma damga vurdu.

Survivor 2025 büyük bir hızla başladı. Sakatlıklar, tartışmalar ve hatta ilk elemenin yaşandığı Survivor'a Merve ve Ayşe arasındaki tartışma damga vurdu.

Ayşe ve Merve arasındaki gerilim sonunda tartışmaya dönüştü ve Merve, Ayşe'ye Aleyna Kalaycıoğlu üzerinden de bazı sözler söyledi.

Ayşe ve Merve arasındaki gerilim sonunda tartışmaya dönüştü ve Merve, Ayşe'ye Aleyna Kalaycıoğlu üzerinden de bazı sözler söyledi.

Birbirlerine laf ederken Ayşe'nin "İki sezondur aç, kim olduğumu izle" demesinin ardından Merve de Aleyna üzerinden laf söyledi ve "Aleyna'dan yediklerin yetmedi mi?" dedi.

O sözler üzerine Aleyna'dan cevap gecikmedi. Kalaycıoğlu, "İç sesim konuşuyor. Susturmayın" dedi.

O sözler üzerine Aleyna'dan cevap gecikmedi. Kalaycıoğlu, "İç sesim konuşuyor. Susturmayın" dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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