Ferdi Tayfur’dan Sevenlerine Miras Kaldı: Cem Özer'in Programında ‘Emmoğlu’nu İlk Kez Canlı Söylediği Anlar

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz Perşembe günü hayata gözlerini yumdu. Ardında milyonlarca hayranını bırakan Tayfur, şarkılarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tayfur'un acı haberinin ardından unutulmaz anları yeniden gündem oldu. Usta ismin 1992 yılından bir videosu ortaya çıktı. Cem Özer’in ‘Laf Lafı Açıyor’ programında Ferdi Tayfur, henüz piyasaya çıkarmadığı ‘Emmoğlu’ şarkısını ilk kez canlı olarak söylemişti. İşte o anlar...