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Ferdi Tayfur’dan Sevenlerine Miras Kaldı: Cem Özer'in Programında ‘Emmoğlu’nu İlk Kez Canlı Söylediği Anlar

Ferdi Tayfur’dan Sevenlerine Miras Kaldı: Cem Özer'in Programında ‘Emmoğlu’nu İlk Kez Canlı Söylediği Anlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.01.2025 - 18:23

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz Perşembe günü hayata gözlerini yumdu. Ardında milyonlarca hayranını bırakan Tayfur, şarkılarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tayfur'un acı haberinin ardından unutulmaz anları yeniden gündem oldu. Usta ismin 1992 yılından bir videosu ortaya çıktı. Cem Özer’in ‘Laf Lafı Açıyor’ programında Ferdi Tayfur, henüz piyasaya çıkarmadığı ‘Emmoğlu’ şarkısını ilk kez canlı olarak söylemişti. İşte o anlar...

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Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz Perşembe günü Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz Perşembe günü Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, sosyal medyada unutulmaz anları paylaşıldı.

Ünlü şarkıcının ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, sosyal medyada unutulmaz anları paylaşıldı.

Tayfur'a veda ederken akıllara gelen bir anı da Cem Özer'in programında ilk kez canlı olarak 'Emmoğlu' parçasını söylediği o anlar oldu.

Tayfur'a veda ederken akıllara gelen bir anı da Cem Özer'in programında ilk kez canlı olarak 'Emmoğlu' parçasını söylediği o anlar oldu.

İşte 1992 yılından Ferdi Tayfur'un sevenlerine miras bıraktığı o görüntüler...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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