Ferdi Tayfur’dan Sevenlerine Miras Kaldı: Cem Özer'in Programında ‘Emmoğlu’nu İlk Kez Canlı Söylediği Anlar
Ferdi Tayfur’dan Sevenlerine Miras Kaldı: Cem Özer'in Programında ‘Emmoğlu’nu İlk Kez Canlı Söylediği Anlar
Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz Perşembe günü hayata gözlerini yumdu. Ardında milyonlarca hayranını bırakan Tayfur, şarkılarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tayfur'un acı haberinin ardından unutulmaz anları yeniden gündem oldu. Usta ismin 1992 yılından bir videosu ortaya çıktı. Cem Özer’in ‘Laf Lafı Açıyor’ programında Ferdi Tayfur, henüz piyasaya çıkarmadığı ‘Emmoğlu’ şarkısını ilk kez canlı olarak söylemişti. İşte o anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz Perşembe günü Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcının ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, sosyal medyada unutulmaz anları paylaşıldı.
Tayfur'a veda ederken akıllara gelen bir anı da Cem Özer'in programında ilk kez canlı olarak 'Emmoğlu' parçasını söylediği o anlar oldu.
İşte 1992 yılından Ferdi Tayfur'un sevenlerine miras bıraktığı o görüntüler...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın