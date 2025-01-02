Ferdi Tayfur’un Sinemada Taht Kuran Efsanesi: Gişe Rekorlarını Altüst Eden Filmi Hala Unutulmadı!
Ferdi Tayfur’un Sinemada Taht Kuran Efsanesi: Gişe Rekorlarını Altüst Eden Filmi Hala Unutulmadı!
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Ancak geriye unutulmaz yapımlar bıraktı. Hem müzik hem de sinema alanında iz bırakan Tayfur, Türk sinemasında bir ilke de imza atmıştı. Türkiye'nin en çok izlenen filminde oynayan Tayfur, bir rekor kırdı. Öyle ki bu rekorun üstüne de kimse geçemedi. Sosyal medyada hayranları tek seferde 12 milyon kişinin izlediği o efsane filmi hatırlattılar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta sanatçı Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu akşam hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini çok üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tayfur, ardında onlarca eser bıraktı. Bunlardan biri de tek seferde 12 milyon kişinin izlediği o efsane filmi oldu.
Sinemada gişe rekorları kıran filmin üstüne kimse çıkamadı. Türk sinemasının en çok izlenen filmi olarak tarihe geçen Ferdi Tayfur'un oynadığı Derbeder filmiydi.
Ferdi Tayfur'un 1977 yılında başrolünü üstlendiği "Derbeder" filmi, Türk sinema tarihinde önemli bir yer edindi.
Film, gösterime girdiği dönemde büyük ilgi görmüş ve sadece İstanbul'da bir hafta içinde 3,5 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Toplamda ise yaklaşık 12 milyon kişi tarafından izlendiği tahmin edilmektedir. Bu rakamlar, "Derbeder"i Türk sinema tarihinin en çok izlenen ve hasılat rekoru kıran filmi yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yönetmenliğini Temel Gürsu'nun yaptığı ve senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı filmde, Ferdi Tayfur'un yanı sıra Canan Perver, Enis Fosforoğlu, Renan Fosforoğlu ve Sevda Ferdağ gibi oyuncular rol almıştı.
Film, gösterime girdiği dönemde sinemalarda izdihama yol açmış, polislerin kalabalığı kontrol etmekte zorlandığı ve sinema salonlarının kapı ve pencerelerinin kırıldığı olaylar yaşanmıştı.
YouTube'da yayınlanan filme sevenleri üzerinden yıllar geçse de yorum yapmaya devam ediyor.
Usta isme veda ederken başarıyla anılan o filmine gelen yorumlara bakalım...
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın