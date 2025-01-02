Ferdi Tayfur’un Sinemada Taht Kuran Efsanesi: Gişe Rekorlarını Altüst Eden Filmi Hala Unutulmadı!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Ancak geriye unutulmaz yapımlar bıraktı. Hem müzik hem de sinema alanında iz bırakan Tayfur, Türk sinemasında bir ilke de imza atmıştı. Türkiye'nin en çok izlenen filminde oynayan Tayfur, bir rekor kırdı. Öyle ki bu rekorun üstüne de kimse geçemedi. Sosyal medyada hayranları tek seferde 12 milyon kişinin izlediği o efsane filmi hatırlattılar!