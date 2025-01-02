Doktoru 2 Hafta Önce Paylaşmıştı: Hayatını Kaybeden Ferdi Tayfur'un Son Fotoğrafı!
Doktoru 2 Hafta Önce Paylaşmıştı: Hayatını Kaybeden Ferdi Tayfur'un Son Fotoğrafı!
15 Aralık'ta apar topar hastaneye kaldırılan, hem kalp ameliyatı geçiren hem de böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi.
Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden usta sanatçıdan geriye ise iki hafta önce doktoru ve basın danışmanı tarafından paylaşılan fotoğraflar kaldı...
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Geçtiğimiz dakikalarda acı bir haberle sarsıldık. Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un bir süredir tedavi gördüğü Antalya Medical Park hastanesinde hayatını kaybettiğini öğrendik...
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15 Aralık'ta apar topar hastaneye kaldırıldığını öğrendiğimiz Ferdi Tayfur, Marmaris'teki evinde fenalaştıktan sonra yakınları 112'yi aramış, hastane girişinde tanınmaması için önlem alan yakınları sanatçının yüzünü bir şapkayla kapatmıştı.
Ardından Tayfur'un hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilmişti. Yaşananların ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilmişti.
Vefat eden kıymetli sanatçımızdan geriye ise yalnızca iki hafta önce doktorunun ve basın danışmanının hastaneden paylaştığı fotoğraflar kaldı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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