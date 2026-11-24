Deniz Gül Aston Villa Karşısında Attığı Golün Ardından Yüzü Kan İçinde Kaldı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Rams Park'ta Aston Villa'yı ağırladı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Deniz Gül, ikinci yarıda oyuna girerek takımının skor üstünlüğünü getirdi. Genç forvetin gol pozisyonunda yaşadığı olay izleyenleri korkuttu.
Pozisyonsuz maçta gidişatı Deniz Gül değiştirdi.
Golün ardından kanlar içinde kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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