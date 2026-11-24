Gol pozisyonunda Aston Villalı bir futbolcunun ayağı Deniz Gül'ün yüzüne geldi. Topa kafa vurduktan sonra rakibinden sert bir darbe alan genç santrfor kanlar içinde kaldı. Deniz uzun süre yerden kalkamadı, kalktığında ise yüzünün hali izleyenleri korkuttu. Tedavisi kenarda devam eden Deniz uzun süre de oyuna giremedi.