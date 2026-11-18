Genç Futbolcu Deniz Gül Nişantaşı'nda Sevgilisiyle Görüntülendi, Kameraları Görünce Şaşırdı
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22 yaşındaki genç futbolcu Deniz Gül, Nişantaşı sokaklarında sevgilisiyle görüntülendi. Kameraları fark eden Gül'ün kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığı görüldü.
Kaynak: Magazin Kuryesi
Deniz Gül, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Deniz Gül, Avrupa futbolunda adından söz ettiren bir isim.
Deniz Gül'ün sevgilisinin kimliği bilinmiyor.
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