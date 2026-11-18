6 Ağustos 1953'te Burdur'da dünyaya gelen Feridun Şavlı, Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı serisinde Domdom Ali'yi canlandırarak 1970'lerde Yeşilçam'ın öne çıkan oyuncuları arasına girdi.

Şavlı, Hababam Sınıfı'nın yanı sıra Ah Nerede, Yüz Numaralı Adam, Neşeli Günler ve Sınıfta Şenlik Var gibi filmlerde de rol aldı. Reklam projelerinde de yer aldığı belirtiliyor.