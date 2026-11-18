Hababam Sınıfı'nın Domdom Ali'si Feridun Şavlı'nın Hayat Hikayesi Filmleri Aratmadı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hababam Sınıfı serisinde canlandırdığı Domdom Ali karakteriyle hatıralara kazınan Feridun Şavlı'nın hayatı, filmlerdeki neşeli imajının aksine zorlu bir hikâyeye sahipti. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu, geçirdiği kazanın ardından sinemadan uzaklaşmış ve 41 yaşında hayatını kaybetmişti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Feridun Şavlı, Hababam Sınıfı'nın Domdom Ali'si olarak tanınıyordu.
Otoyolda geçirdiği kaza, Şavlı'nın hayatını değiştirdi.
Sanatçı 1995'te 41 yaşında hayatını kaybetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın