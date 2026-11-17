Parmağı Yerinden Çıkmıştı: Hülya Avşar, Fatma Girik’le Çektiği Tokat Sahnesinin Detaylarını Anlatıyoruz!
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Fatma Girik ile Hülya Avşar, 1984 yapımı Nefret filminde bir boşanmanın ardından karşı karşıya gelen anneyle kızı canlandırmıştı. Filmin en sert yüzleşmelerinden birinde Girik, Avşar’a tokat atmıştı. Avşar, yıllar sonra konuk olduğu Dayı Şov’da o tokadın gerçek olduğunu ve çekim sırasında parmağının yerinden çıktığını anlatmıştı. Filmin o sahnesine nasıl gelindiğini ve çekimde neler yaşandığını anlatıyoruz.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Nefret’te Fatma Girik ile Hülya Avşar’ı karşı karşıya getiren olay bir boşanmayla başlamıştı.
Hülya’nın Fikret’le ilgili itirafı, filmin akılda kalan tokat sahnesine yol açmıştı.
Hülya Avşar, Fatma Girik’in attığı tokadın gerçek olduğunu yıllar sonra anlatmıştı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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