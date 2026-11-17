Fikret de Hülya’nın yakınlaşmasına karşılık vermişti. Böylece Hülya, annesiyle arasındaki hesaplaşmaya Fikret’i de katmıştı. Sonunda annesinin karşısına geçip Fikret’le birlikte olduğunu söylemişti. Kızından bu sözleri duyan Fatma’nın tepkisi sert olmuştu. Fatma Girik’in Hülya Avşar’a tokat attığı sahne de bu itirafın ardından gelmişti.

Filmde bu yüzleşmenin ardından Hülya’nın Fikret’ten hamile kaldığı ortaya çıkmıştı. Annesinin canını yakmak için kurduğu plan, bu kez Hülya’nın kendi hayatını da değiştirmişti. Seyirci anne kız arasındaki hesaplaşmayı filmin hikayesi içinde izlemişti. Çekim sırasında neler yaşandığını ise Hülya Avşar yıllar sonra anlatmıştı.