Türkan Şoray Yıllar Sonra Yeşilçam'ın Perde Arkasını Anlattı: "Karavan Yoktu, Arabanın İçinde Giyiniyorduk"
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Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray COP31 kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yeşilçam Usulü Film Yapmak' söyleşisine katıldı, Yeşilçam yıllarının bilinmeyenlerini anlattı. Karavansız setlerden kendi hazırladığı kostümlere, köy evlerinde yapılan kıyafet değişimlerinden sabahın ilk ışıklarında başlayan çekimlere kadar pek çok anısını paylaşan usta sanatçı, 'Bütün yaptığımız filmler, aşkla yapılan filmlerdi' sözleriyle Yeşilçam'a duyduğu özlemi dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Türkan Şoray, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen söyleşide Yeşilçam'ın bilinmeyenlerini anlattı.
Yeşilçam setlerinde karavan yoktu, oyuncular arabaların içinde kıyafet değiştiriyordu.
Her filmde yaklaşık 18 kostüm vardı ve hepsini oyuncunun kendisi temin ediyordu.
Şoray'a göre Yeşilçam'ı özel kılan, aynı heyecanı paylaşan insanların ortak emeğiydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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