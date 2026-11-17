Bugün film setlerinde oyuncular için özel kostüm ekiplerinin çalıştığını hatırlatan Şoray, Yeşilçam döneminde durumun çok farklı olduğunu söyledi. Her film öncesi oyunculara kostüm listesi veriliyordu ve listede genellikle 18 ayrı kıyafet bulunuyordu. Ayakkabıdan çantaya, kolyeden küpeye kadar her şeyi oyuncunun kendisi satın almak ya da diktirmek zorundaydı. Bir filmde giyilen kostüm başka bir filmde giyilemiyordu. Sanatçı, her filmde aldığı ücretin yarısını kostüme verdiğini söyledi.

Yaklaşık 220 filmde kamera karşısına geçtiğini belirten Şoray, bu filmlerdeki kostümlerin tamamının kendisine ait olduğunu anlattı. Bunları sandıklarda sakladığını, yıllar sonra bir dostunun tavsiyesiyle sergi yaptığını söyledi. Bir kısmı depodaki su baskınında zarar gördü, bir kısmı da Ankara'ya taşınma sürecinde kayboldu. Hâlâ elinde 'Selvi Boylum' ve 'Dila Hanım' kostümlerinin bulunduğunu belirtti.

'Baraj' filminde Tarık Akan ile başrolü paylaştığı dönemden bir anısını da paylaştı: Pembe elbisenin yanındaki pembe küpelerden biri ertesi gün kaybolunca, elbisenin eteğinden kumaş kesilip tel yapılarak küpe yeniden üretilmiş.