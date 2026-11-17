İbrahim Karakaş, Dilber Ay ile 1990'lı yıllarda Almanya'da tanışmış ve 1998'de evlenmişti. Sanatçının 2019'daki vefatının ardından uzun süre eşinin acısını yaşayan Karakaş, daha önce yeniden evlenmeyi düşünmediğini söylemiş, 'Bir daha evlenirsem Dilber beni mezarda yanına kabul etmez' demişti.

Aradan geçen yılların ardından Karakaş'ın İzmirli estetisyen Müge Zopun ile evlendiği haberleri gündeme gelmişti. Karakaş'ın nikâhtan 15 gün sonra kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü de aktarılmıştı. Dilber Ay'ın kızı ise Karakaş'ın açıklamalarına tepki göstermişti.