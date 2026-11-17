Dilber Ay'ın Eski Eşi İbrahim Karakaş ile Müge Zopun Canlı Yayında Nişanlandı!
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2019 yılında vefat eden Dilber Ay'ın eski eşi İbrahim Karakaş ile Müge Zopun, canlı yayında nişanlandı.
Yüzüklerin takılmasının ardından barkovizyonda Dilber Ay'ın fotoğrafı yer aldı. Çift, sanatçının 'Tavukları Pişirmişem' şarkısıyla eğlendi.
Kaynak: Sana Değer / Star TV
Dilber Ay, Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biriydi.
İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın vefatının ardından yeniden evlenme haberleriyle gündeme gelmişti.
Nişan canlı yayında yapıldı, ekranda Dilber Ay'ın fotoğrafı görüldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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