Gülter'in avukatlarının hazırlattığı iki uzman raporunda, ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin tespitler yer alıyor. İlk rapor 28 Ekim, ikinci rapor 6 Kasım tarihli.

Raporlara göre kayıtlarda bir erkek sesi bulunuyor. İlk raporda erkek sesine atfedilen ifadeler arasında 'Sence korkutmaya mı çalışıyor?', 'Kapıyı kapat', 'Şeref yok' ve 'Atsın' yer alıyor. İkinci raporda ise 'Hayır', 'Görmek istemiyorum' ve 'Atla camdan' ifadeleri aktarılıyor.

Raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna dair kesin bir tespit yok. İkinci uzman görüşü, ses kayıtlarının olayın aydınlatılması için önemli olduğunu ancak tek başına olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya koyamayacağını belirtiyor. Bu tespitler taraf avukatlarının hazırlattığı raporlara dayanıyor ve mahkeme tarafından kanıtlanmış değil.