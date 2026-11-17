Güllü Dosyasında Yeni Gelişme: Deliller TÜBİTAK'a Gönderildi, Kayıtlarda Erkek Sesi mi Var?
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyada yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru üzerine sunulan delillerin teknik incelemeye alındığı öğrenildi.
Dosyaya sunulan deliller teknik inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi.
Uzman raporlarında kamera kayıtlarında bir erkek sesi bulunduğu belirtiliyor.
Tuğyan Gülter'e verilen müebbet cezası dosyayı kapatmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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