Güllü Davasının Kilit Tanığına Mahkemeden Karar Çıktı: Ev Hapsi Kaldırıldı, Dava Durduruldu!

Mahkemenin bu kararı verdiği dosyada Ulu, suçlamaları reddederek ilk ifadelerinde gerçeği saklamasının nedeninin Tuğyan Ülkem Gülter'den gördüğü baskı olduğunu söyledi. Gülter'in kendisine 'Ben yanarsam sen de yanarsın' dediğini öne süren Ulu, suçun üzerine atılmasından korktuğunu, avukatının tavsiyesiyle bir süre beklediğini ve Gülter'den uzaklaştıktan sonra polise her şeyi anlattığını belirterek beraatini istedi. Dosyada bir de Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu var ve bu başvuruda Ulu ile Kervan Eminoğlu'nun tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak ettiği öne sürülüyor.