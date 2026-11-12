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Güllü Davasının Kilit Tanığına Mahkemeden Karar Çıktı: Ev Hapsi Kaldırıldı, Dava Durduruldu!

Güllü Davasının Kilit Tanığına Mahkemeden Karar Çıktı: Ev Hapsi Kaldırıldı, Dava Durduruldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
12.11.2026 - 07:43
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Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinde hayatını kaybetmesinin ardından açılan davalar, olay gecesi evde bulunan tek görgü tanığı Sultan Nur Ulu hakkında verilen yeni bir mahkeme kararıyla yeniden gündeme geldi. Yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanan Ulu'nun yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanması dosyanın en çok konuşulan anlarından biri olmuştu, şimdi ise mahkeme bu tanık hakkında yeni bir karar verdi. Ara kararın ayrıntıları ile Ulu'nun savunmasında Tuğyan Ülkem Gülter hakkında anlattıkları, haberin devamında yer alıyor.

Kaynak: Sabah

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Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Gül Tut'un sahne adı olan Güllü, 52 yaşındayken Çınarcık'taki altı katlı binanın penceresinden düştü ve hayatını kaybetti. Olayın ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025'te kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı, evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ise ev hapsine alındı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Ekim'de Gülter'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, olayın tek görgü tanığı olan Ulu'nun mahkemede anlattıkları kararda ağırlık taşıdı. Aynı isim hakkında açılan yalan tanıklık davasında ise son sözü mahkeme ara kararıyla söyledi.

Mahkeme Sultan Nur Ulu'nun ev hapsini kaldırdı, yargılamayı ise yeni soruşturma bitene kadar durdurdu.

Mahkeme Sultan Nur Ulu'nun ev hapsini kaldırdı, yargılamayı ise yeni soruşturma bitene kadar durdurdu.

Sabah'ın haberine göre Ulu'nun 12 Aralık 2025'te yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasının ardından uygulanan ev hapsi adli kontrol tedbiri, mahkemenin bu kararıyla kaldırıldı. Aynı karar kapsamında yalan tanıklık davası, kasten öldürme davası kesinleşene ve yeni suç duyurusuyla ilgili soruşturma sonuçlanana kadar beklemeye alındı. Duruşma ise 3 Şubat'a ertelendi. Kararda adı geçen soruşturma, Güllü'nün oğlu adına yapılan yeni bir suç duyurusuna dayanıyor.

Ulu savunmasında Tuğyan'ın kendisini tehdit ettiğini ve "Ben yanarsam sen de yanarsın" dediğini öne sürdü.

Ulu savunmasında Tuğyan'ın kendisini tehdit ettiğini ve "Ben yanarsam sen de yanarsın" dediğini öne sürdü.

Mahkemenin bu kararı verdiği dosyada Ulu, suçlamaları reddederek ilk ifadelerinde gerçeği saklamasının nedeninin Tuğyan Ülkem Gülter'den gördüğü baskı olduğunu söyledi. Gülter'in kendisine 'Ben yanarsam sen de yanarsın' dediğini öne süren Ulu, suçun üzerine atılmasından korktuğunu, avukatının tavsiyesiyle bir süre beklediğini ve Gülter'den uzaklaştıktan sonra polise her şeyi anlattığını belirterek beraatini istedi. Dosyada bir de Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu var ve bu başvuruda Ulu ile Kervan Eminoğlu'nun tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak ettiği öne sürülüyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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