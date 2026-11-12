Güllü Davasının Kilit Tanığına Mahkemeden Karar Çıktı: Ev Hapsi Kaldırıldı, Dava Durduruldu!
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Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinde hayatını kaybetmesinin ardından açılan davalar, olay gecesi evde bulunan tek görgü tanığı Sultan Nur Ulu hakkında verilen yeni bir mahkeme kararıyla yeniden gündeme geldi. Yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanan Ulu'nun yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanması dosyanın en çok konuşulan anlarından biri olmuştu, şimdi ise mahkeme bu tanık hakkında yeni bir karar verdi. Ara kararın ayrıntıları ile Ulu'nun savunmasında Tuğyan Ülkem Gülter hakkında anlattıkları, haberin devamında yer alıyor.
Kaynak: Sabah
Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
Mahkeme Sultan Nur Ulu'nun ev hapsini kaldırdı, yargılamayı ise yeni soruşturma bitene kadar durdurdu.
Ulu savunmasında Tuğyan'ın kendisini tehdit ettiğini ve "Ben yanarsam sen de yanarsın" dediğini öne sürdü.
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