Güllü Davasında Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e Verilen Ceza Belli Oldu
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Güllü’nün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümü, uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, bugün yeniden hâkim karşısına çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülter’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
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Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuğyan Ülkem Gülter’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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