Güllü Davasında Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e Verilen Ceza Belli Oldu

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının tanınan isimlerinden biriydi. Sanatçıdan gelen acı haber, ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin altıncı katındaki pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından başlatılan soruşturma, daha sonra yargılama sürecine dönüştü.

Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanıyordu. Davanın önceki duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen Gülter hakkında savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Mahkeme, tutukluluk hâlinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim 2026’ya ertelemişti.