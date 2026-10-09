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Güllü Davasında Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e Verilen Ceza Belli Oldu

Güllü Davasında Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e Verilen Ceza Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 15:33
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Güllü’nün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümü, uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, bugün yeniden hâkim karşısına çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülter’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının tanınan isimlerinden biriydi. Sanatçıdan gelen acı haber, ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin altıncı katındaki pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından başlatılan soruşturma, daha sonra yargılama sürecine dönüştü.

Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanıyordu. Davanın önceki duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen Gülter hakkında savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Mahkeme, tutukluluk hâlinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim 2026’ya ertelemişti.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuğyan Ülkem Gülter’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuğyan Ülkem Gülter’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Güllü’nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamada, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter yeniden hâkim karşısına çıktı.

Duruşmanın ardından mahkeme kararını açıkladı. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Böylece Güllü’nün ölümünün ardından başlayan yargılama sürecinde ilk derece mahkemesinin hükmü açıklanmış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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