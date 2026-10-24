Güllü Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı, Tuğyan Gülter'in Cezasında Sultan Nur Ulu'nun İfadesi Etkili Oldu
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Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Güllü cinayetinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verdiği cezanın 25 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, Gülter'i kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken takdiri indirim uygulamadı ve tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararda tasarlama unsuru ispatlanamadığı için şüpheden sanık yararlanır ilkesi uygulanırken, olayın tek görgü tanığı Sultan Nur Ulu'nun yeminli ifadesi hükmün dayanağı oldu.
Mahkeme tasarlama unsurunu kabul etmedi.
Karar tek görgü tanığının ifadesine dayandı.
Kamera ve adli tıp raporları dosyada öne çıktı.
Savunma karara itiraz edecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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