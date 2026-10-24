Güllü Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı, Tuğyan Gülter'in Cezasında Sultan Nur Ulu'nun İfadesi Etkili Oldu

Olay anında odada bulunan tek kişi olan Sultan Nur Ulu, Gülter'in annesinin bacağını arkadan tutup pencereden aşağı ittiğini anlatmıştı. Ulu daha önce düşme anını görmediğini söylemişti ve bunun nedenini sanığın kendisine zarar vereceğinden ve suçu ona atacağından korkmasıyla açıklamıştı. Mahkeme, Ulu'nun Gülter'i asılsız yere suçlamasını gerektirecek bir saik bulunmadığı sonucuna vardı ve odada başka görgü tanığı da yer almadığını kaydetti.