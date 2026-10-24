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Güllü Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı, Tuğyan Gülter'in Cezasında Sultan Nur Ulu'nun İfadesi Etkili Oldu

Güllü Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı, Tuğyan Gülter'in Cezasında Sultan Nur Ulu'nun İfadesi Etkili Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 19:59
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Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Güllü cinayetinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verdiği cezanın 25 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, Gülter'i kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken takdiri indirim uygulamadı ve tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararda tasarlama unsuru ispatlanamadığı için şüpheden sanık yararlanır ilkesi uygulanırken, olayın tek görgü tanığı Sultan Nur Ulu'nun yeminli ifadesi hükmün dayanağı oldu.

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Mahkeme tasarlama unsurunu kabul etmedi.

Mahkeme tasarlama unsurunu kabul etmedi.

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı altı katlı binanın penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmış, Gülter 13 Aralık 2025'te kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmış, Ulu ise ev hapsine alınmıştı. Savcılık, Gülter için tasarlayarak üstsoyu öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemişti. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi 1 Ekim 2026'daki ilk duruşmanın ardından 9 Ekim'deki ikinci duruşmada kararını açıkladı. Gerekçeli kararda ise tasarlama unsurunun ispatlanamadığı belirtilerek bu noktada şüpheden sanık yararlanır ilkesi uygulandı.

Karar tek görgü tanığının ifadesine dayandı.

Karar tek görgü tanığının ifadesine dayandı.

Olay anında odada bulunan tek kişi olan Sultan Nur Ulu, Gülter'in annesinin bacağını arkadan tutup pencereden aşağı ittiğini anlatmıştı. Ulu daha önce düşme anını görmediğini söylemişti ve bunun nedenini sanığın kendisine zarar vereceğinden ve suçu ona atacağından korkmasıyla açıklamıştı. Mahkeme, Ulu'nun Gülter'i asılsız yere suçlamasını gerektirecek bir saik bulunmadığı sonucuna vardı ve odada başka görgü tanığı da yer almadığını kaydetti.

Kamera ve adli tıp raporları dosyada öne çıktı.

Kamera ve adli tıp raporları dosyada öne çıktı.

Kamera kayıtları, ölümden önceki saatlerde evde yalnızca üç kadının bulunduğunu gösterdi. Aynı görüntülerde Gülter ile Ulu'nun düşmenin ardından çıkışa doğru koştuğu da yer aldı. Adli tıp raporlarında zehirlenmeye rastlanmadı ve ölümün yüksekten düşme sonucu oluşan ağır travma ile iç kanamadan kaynaklandığı belirlendi. Zeminde kaygan bir madde bulunup bulunmadığına dair yapılan incelemeden de sonuç çıkmadı.

Savunma karara itiraz edecek.

Savunma karara itiraz edecek.

Gülter'in avukatı Merve Uçanok, kararın büyük ölçüde Sultan Nur Ulu'nun ifadesine dayandığını ve mahkemenin bu anlatımı neden tercih ettiğini somut gerekçelerle açıklamadığını savundu. Uçanok, tüm kanun yollarına başvuracaklarını söyledi. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yapılabilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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