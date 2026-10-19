Güllü’nün Torunu Azra, Annesi Tuğyan'ın Cezaevinde Olduğunu Bilmiyor: Küçük Kıza Anlatılan Hikaye Ortaya Çıktı

Peki Tuğyan'ın kızına şu an kim bakıyor? Merve Uçanok'un anlattığına göre Azra baba tarafının yanında; babaannesi, halası ve yengesi küçük kıza göz kulak oluyor. Bir dönem, yaklaşık üç ay boyunca Güllü'nün aile dostu Tuğba Hanım da ona bakmış.

Asıl yürek burkan kısım, Azra'ya anlatılanlar. Aile, çocuğun psikolojisi zarar görmesin diye yaşananları onun anlayacağı bir dille açıklamış. Uçanok'a göre Azra, annesinin bir işte çalıştığını ve yaramazlık yaptığı için ona küçük bir ceza verildiğini düşünüyor. Anneannesinin nasıl öldüğünü ise bilmiyor. Tuğyan da cezaevinden kızıyla her gün birkaç kez telefonda konuşuyor.

Avukatı en çok sarsan an ise Tuğba Hanım'ın evinde yaşanmış. Azra yatak odasına geçip kendi kendine 'Allah'ım, bana annemi ver. Ne olur annemi ver' diye dua etmiş. Uçanok, Azra'nın babası ve ailesinin de Tuğyan'ın böyle bir şey yapabileceğine inanmadığını, kararın bozulmasını beklediklerini aktardı.