Güllü’nün Torunu Azra, Annesi Tuğyan'ın Cezaevinde Olduğunu Bilmiyor: Küçük Kıza Anlatılan Hikaye Ortaya Çıktı
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Güllü davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, Posta'ya verdiği röportajda önemli detaylar paylaştı. Müebbet alan Tuğyan'ın küçük kızı Azra'yla ilgili anlatılanlar herkesi üzdü.. Annesinin neden yanında olmadığını bilmeyen Azra'ya ailesinin nasıl bir açıklama yaptığı da ortaya çıktı.
Kaynak: Posta
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Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
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Tuğyan'ın kızı Azra, annesinin yaramazlık yaptığı için küçük bir ceza aldığını sanıyor.
Merve Uçanok, kararın ardından Tuğyan'ı cezaevinde ziyaret etti ve beş saat konuştuklarını anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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