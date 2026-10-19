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Güllü’nün Torunu Azra, Annesi Tuğyan'ın Cezaevinde Olduğunu Bilmiyor: Küçük Kıza Anlatılan Hikaye Ortaya Çıktı

Güllü’nün Torunu Azra, Annesi Tuğyan'ın Cezaevinde Olduğunu Bilmiyor: Küçük Kıza Anlatılan Hikaye Ortaya Çıktı

Magazin Dava
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 09:24
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Güllü davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, Posta'ya verdiği röportajda önemli detaylar paylaştı. Müebbet alan Tuğyan'ın küçük kızı Azra'yla ilgili anlatılanlar herkesi üzdü.. Annesinin neden yanında olmadığını bilmeyen Azra'ya ailesinin nasıl bir açıklama yaptığı da ortaya çıktı.

Kaynak: Posta

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Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Arabeskin sevilen sesi Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturma ilerledikçe şüpheler, sanatçının 1998 doğumlu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in üzerinde yoğunlaştı.

Olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesi dosyanın en çok tartışılan parçalarından biri oldu. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Ekim'de kararını açıkladı ve Tuğyan'ı 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Avukatı ise karara itiraz edeceklerini, üst mahkemeden bozma beklediklerini söylüyor.

Tuğyan'ın kızı Azra, annesinin yaramazlık yaptığı için küçük bir ceza aldığını sanıyor.

Tuğyan'ın kızı Azra, annesinin yaramazlık yaptığı için küçük bir ceza aldığını sanıyor.

Peki Tuğyan'ın kızına şu an kim bakıyor? Merve Uçanok'un anlattığına göre Azra baba tarafının yanında; babaannesi, halası ve yengesi küçük kıza göz kulak oluyor. Bir dönem, yaklaşık üç ay boyunca Güllü'nün aile dostu Tuğba Hanım da ona bakmış.

Asıl yürek burkan kısım, Azra'ya anlatılanlar. Aile, çocuğun psikolojisi zarar görmesin diye yaşananları onun anlayacağı bir dille açıklamış. Uçanok'a göre Azra, annesinin bir işte çalıştığını ve yaramazlık yaptığı için ona küçük bir ceza verildiğini düşünüyor. Anneannesinin nasıl öldüğünü ise bilmiyor. Tuğyan da cezaevinden kızıyla her gün birkaç kez telefonda konuşuyor.

Avukatı en çok sarsan an ise Tuğba Hanım'ın evinde yaşanmış. Azra yatak odasına geçip kendi kendine 'Allah'ım, bana annemi ver. Ne olur annemi ver' diye dua etmiş. Uçanok, Azra'nın babası ve ailesinin de Tuğyan'ın böyle bir şey yapabileceğine inanmadığını, kararın bozulmasını beklediklerini aktardı.

Merve Uçanok, kararın ardından Tuğyan'ı cezaevinde ziyaret etti ve beş saat konuştuklarını anlattı.

Merve Uçanok, kararın ardından Tuğyan'ı cezaevinde ziyaret etti ve beş saat konuştuklarını anlattı.

Karardan bir gün sonra Tuğyan'ın yanına giden Uçanok, müvekkilinin bu görüşmede çok ağladığını söyledi. Tuğyan, yargılamada kendini yeterince ifade edemediğini düşünüyormuş. Avukatına söylediği söz ise kısa ama ağırdı: 'Beni annem gibi savundun.'

İşin içinde bir de kardeş Tuğberk var. Uçanok'un iddiasına göre ilk duruşmanın ardından yanına gelen Tuğberk ona sarılıp ağlamış ve 'Tuğyan'ı sevmiyorum, sevmeyeceğim de ama annemi öldürmediğine eminim' demiş. Bunlar avukatın aktarımı; röportajda Tuğberk'in kendi ağzından bir açıklama yer almıyor.

Uçanok, olay gecesi evde olan Sultan Nur Ulu'yu da hedef aldı. Ulu'nun başta Tuğyan'ı savunduğunu, sonra anlatımını değiştirdiğini söyleyen avukata göre bu ifade olmasaydı Tuğyan bugün dışarıda olacaktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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