Güllü'nün Kardeşi Canlı Yayında Sultan Nur Ulu'yla Yüzleşti: Taziye Evinde Yaşananları İlk Kez Anlattı!

Canlı yayında söz alan Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın annesine zarar verdiğini ve kendisinin de benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek Kader Tut'tan empati yapmasını istedi. O dönem yaşadıklarının kolay olmadığını anlatan Ulu, kendisine yöneltilen suçlamalara da tepki gösterdi.

Ancak Kader Tut'un asıl üzerinde durduğu konu, kardeşinin ölümünün ardından taziye evinde Sultan'la yaşadığı bir andı. O gün henüz Güllü'nün ölümünün kaza olduğuna inandığını söyleyen Tut, ağlayan Sultan'ı yanına çağırdığını ve ona sarılarak teselli ettiğini anlattı. “Bir annen de ben varım” diyerek Sultan'a sahip çıktığını söyleyen Kader Tut, genç kadının o sırada başını kaldırıp kendisine baktığı anı unutamadığını dile getirdi.

“O gözlerin benim aklımdan çıkmıyor” diyen Tut, o bakışın kendisinde sonradan çok farklı bir anlam kazandığını anlattı. Sultan'ın o gün kendisine söyleyemediği bir şeyler olduğunu düşündüğünü belirten Kader Tut, genç kadından gözlüklerini çıkarmasını istedi. Sultan Nur Ulu ise bu isteği geri çevirmedi. Gözlüklerini çıkararak Kader Tut'un gözlerinin içine bakabileceğini söyleyen Ulu, o dönem gerçekleri anlatamamış olmasının bakışlarına yansımış olabileceğini ifade etti.

Yüzleşmenin ilerleyen dakikalarında kardeşinin nasıl bir insan olduğunu anlatırken duygulanan Kader Tut, Güllü'nün çocuklarına ve çevresindeki insanlara her zaman sevgiyle yaklaştığını söyledi. “Hiçbir anne böyle bir sonu hak etmez” sözleriyle acısını dile getiren Tut, Sultan'ın gerçekleri daha önce açıklayabileceğini savundu. Sultan'ın kendisini güvende hissetmediği yönündeki açıklamalarına da karşı çıkan Kader Tut, daha önce defalarca karakola ve savcılığa giderek ifade verdiğini hatırlattı. “Sultan, yalan söylüyorsun. Senin çok vaktin vardı bunları anlatmaya” diyerek tepkisini gösterdi.

Sultan Nur Ulu ise Kader Tut'un yaşadıklarını bilmediğini ve o dönemde konuşmasının kendisini daha büyük bir tehlikeye atabileceğini savundu. İkilinin birbirlerine yönelttiği sözler, Güllü'nün ölümünün ardından yaşananların aile üzerinde bıraktığı derin izleri bir kez daha ortaya koydu.