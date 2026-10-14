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Güllü'nün Kardeşi Canlı Yayında Sultan Nur Ulu'yla Yüzleşti: Taziye Evinde Yaşananları İlk Kez Anlattı!

Güllü'nün Kardeşi Canlı Yayında Sultan Nur Ulu'yla Yüzleşti: Taziye Evinde Yaşananları İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 23:13
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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüyle ilgili yaşanan gelişmeler, aradan geçen bir yılı aşkın zamana rağmen gündemden düşmüyor. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından gözler bir kez daha olayın önemli tanıklarından Sultan Nur Ulu'ya çevrildi. Esra Ezmeci'nin Yeni Baştan programına konuk olan Sultan Nur Ulu, bu kez Güllü'nün kız kardeşi Kader Tut'la canlı yayında karşı karşıya geldi. 

İkili arasında yaşanan yüzleşmede zaman zaman tansiyon yükselirken Kader Tut'un taziye evinde yaşandığını anlattığı bir olay dikkat çekti. Kardeşinin ölümünün ardından Sultan'a nasıl sahip çıktığını anlatan Tut, o gün Sultan'ın kendisine bakışını hala unutamadığını söyledi. 

Buyurun, canlı yayında yaşananlara birlikte bakalım.

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26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümü, ilk günden bu yana Türkiye'nin en çok konuştuğu olaylardan biri oldu.

26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümü, ilk günden bu yana Türkiye'nin en çok konuştuğu olaylardan biri oldu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölüm haberi, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Yıllarca kendine has sesi, güçlü yorumları ve unutulmaz şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçının böylesine trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi, ilk andan itibaren büyük üzüntü yaratmıştı. Ancak Güllü'nün ölümünün ardından yaşananlar, olayın yalnızca talihsiz bir kazadan ibaret olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Sanatçının hayatını kaybettiği gece evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun açıklamaları, ortaya çıkan görüntüler ve soruşturma kapsamında incelenen ses kayıtları, kamuoyunda peş peşe tartışılmaya başladı.

İlk etapta annesinin ölümünün bir kaza olduğunu savunan Tuğyan'ın olay gecesi sergilediği panik, annesinin ardından yaptığı açıklamalar ve zaman içinde ortaya çıkan çelişkiler dikkatleri üzerine çekti. Özellikle annesinin ölümünün ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirdiği anlar ile olay gecesine ilişkin görüntüler, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Güllü'nün pencereden düşmediği, kızı tarafından itildiği iddiası üzerinde durulmaya başlandı. Böylece sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma, aylar boyunca televizyon programlarında ve sosyal medyada tartışılan bir davaya dönüştü.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmanın en kritik isimlerinden biri ise olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu'ydu. Ulu'nun değişen ifadeleri kadar Tuğyan'ın tavırları da gündem olmuştu.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmanın en kritik isimlerinden biri ise olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu'ydu. Ulu'nun değişen ifadeleri kadar Tuğyan'ın tavırları da gündem olmuştu.

Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı olan Sultan Nur Ulu, Güllü'nün hayatını kaybettiği gece evde bulunan isimlerden biriydi. Olayın ardından verdiği ilk ifadelerde sanatçının alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü anlatan Ulu, ilerleyen süreçte açıklamalarını değiştirerek Tuğyan'ın annesini pencereden attığını iddia etti.

Sultan'ın bu açıklaması soruşturmanın seyrini etkileyen önemli gelişmelerden biri olurken, olay gecesine ilişkin yaptığı canlandırma ve anlattığı detaylar da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Ulu'nun ilk ifadeleriyle sonraki anlatımları arasındaki farklılıklar, kendisinin de eleştirilerin hedefi olmasına neden oldu. Tuğyan ise annesinin ölümünün ardından sergilediği tavırlar, gözyaşları, panik halleri ve soruşturma boyunca yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geldi. Özellikle olay gecesine ait görüntülerdeki tepkileri ve sonrasında yaşanan gelişmeler, televizyon programlarında uzun uzun tartışıldı.

Aylar süren soruşturma ve yargılama sürecinin ardından 9 Ekim 2026'da davada karar çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sultan Nur Ulu ise bu süreçte Esra Ezmeci'nin Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programına sık sık konuk olarak olay gecesine ve sonrasında yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ancak bu kez karşısında, Güllü'nün ölümünün ardından kendisine sahip çıktığını söyleyen çok önemli bir isim vardı.

Esra Ezmeci'nin Yeni Baştan programında Güllü'nün kız kardeşi Kader Tut ile Sultan Nur Ulu canlı yayında yüzleşti. Kader Tut'un taziye evinde yaşananları anlatmasıyla stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Esra Ezmeci'nin Yeni Baştan programında Güllü'nün kız kardeşi Kader Tut ile Sultan Nur Ulu canlı yayında yüzleşti. Kader Tut'un taziye evinde yaşananları anlatmasıyla stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Canlı yayında söz alan Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın annesine zarar verdiğini ve kendisinin de benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek Kader Tut'tan empati yapmasını istedi. O dönem yaşadıklarının kolay olmadığını anlatan Ulu, kendisine yöneltilen suçlamalara da tepki gösterdi.

Ancak Kader Tut'un asıl üzerinde durduğu konu, kardeşinin ölümünün ardından taziye evinde Sultan'la yaşadığı bir andı. O gün henüz Güllü'nün ölümünün kaza olduğuna inandığını söyleyen Tut, ağlayan Sultan'ı yanına çağırdığını ve ona sarılarak teselli ettiğini anlattı. “Bir annen de ben varım” diyerek Sultan'a sahip çıktığını söyleyen Kader Tut, genç kadının o sırada başını kaldırıp kendisine baktığı anı unutamadığını dile getirdi.

“O gözlerin benim aklımdan çıkmıyor” diyen Tut, o bakışın kendisinde sonradan çok farklı bir anlam kazandığını anlattı. Sultan'ın o gün kendisine söyleyemediği bir şeyler olduğunu düşündüğünü belirten Kader Tut, genç kadından gözlüklerini çıkarmasını istedi. Sultan Nur Ulu ise bu isteği geri çevirmedi. Gözlüklerini çıkararak Kader Tut'un gözlerinin içine bakabileceğini söyleyen Ulu, o dönem gerçekleri anlatamamış olmasının bakışlarına yansımış olabileceğini ifade etti.

Yüzleşmenin ilerleyen dakikalarında kardeşinin nasıl bir insan olduğunu anlatırken duygulanan Kader Tut, Güllü'nün çocuklarına ve çevresindeki insanlara her zaman sevgiyle yaklaştığını söyledi. “Hiçbir anne böyle bir sonu hak etmez” sözleriyle acısını dile getiren Tut, Sultan'ın gerçekleri daha önce açıklayabileceğini savundu. Sultan'ın kendisini güvende hissetmediği yönündeki açıklamalarına da karşı çıkan Kader Tut, daha önce defalarca karakola ve savcılığa giderek ifade verdiğini hatırlattı. “Sultan, yalan söylüyorsun. Senin çok vaktin vardı bunları anlatmaya” diyerek tepkisini gösterdi.

Sultan Nur Ulu ise Kader Tut'un yaşadıklarını bilmediğini ve o dönemde konuşmasının kendisini daha büyük bir tehlikeye atabileceğini savundu. İkilinin birbirlerine yönelttiği sözler, Güllü'nün ölümünün ardından yaşananların aile üzerinde bıraktığı derin izleri bir kez daha ortaya koydu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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