Güllü'nün Kardeşi Canlı Yayında Sultan Nur Ulu'yla Yüzleşti: Taziye Evinde Yaşananları İlk Kez Anlattı!
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüyle ilgili yaşanan gelişmeler, aradan geçen bir yılı aşkın zamana rağmen gündemden düşmüyor. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından gözler bir kez daha olayın önemli tanıklarından Sultan Nur Ulu'ya çevrildi. Esra Ezmeci'nin Yeni Baştan programına konuk olan Sultan Nur Ulu, bu kez Güllü'nün kız kardeşi Kader Tut'la canlı yayında karşı karşıya geldi.
İkili arasında yaşanan yüzleşmede zaman zaman tansiyon yükselirken Kader Tut'un taziye evinde yaşandığını anlattığı bir olay dikkat çekti. Kardeşinin ölümünün ardından Sultan'a nasıl sahip çıktığını anlatan Tut, o gün Sultan'ın kendisine bakışını hala unutamadığını söyledi.
Buyurun, canlı yayında yaşananlara birlikte bakalım.
26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümü, ilk günden bu yana Türkiye'nin en çok konuştuğu olaylardan biri oldu.
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmanın en kritik isimlerinden biri ise olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu'ydu. Ulu'nun değişen ifadeleri kadar Tuğyan'ın tavırları da gündem olmuştu.
Esra Ezmeci'nin Yeni Baştan programında Güllü'nün kız kardeşi Kader Tut ile Sultan Nur Ulu canlı yayında yüzleşti. Kader Tut'un taziye evinde yaşananları anlatmasıyla stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
İşte o anlar:
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