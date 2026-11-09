Müebbet Kararının Ardından İlk Hamle: Tuğyan Gülter'in Avukatı İstinafa Gitti, Dilekçedeki İddia Gündem Oldu!

Asıl adı Gül Tut olan Güllü, düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladığı kariyerinde 'Kasımpaşalıyım', 'Oyuncak Gibi' ve 'Benim Vicdanım Rahat' gibi şarkılarla fantezi müziğin en sevilen seslerinden biri olmuştu. Sanatçının 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi ilk günlerde talihsiz bir kaza olarak konuşulsa da başlatılan soruşturma, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasıyla kısa sürede bir cinayet dosyasına dönüştü.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Güllü davası, Ekim ayında Gülter'e annesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiyle sonuçlanmış, savunma ise o günden beri kararın üst mahkemede bozulacağını söylüyordu.