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Müebbet Kararının Ardından İlk Hamle: Tuğyan Gülter'in Avukatı İstinafa Gitti, Dilekçedeki İddia Gündem Oldu!

Müebbet Kararının Ardından İlk Hamle: Tuğyan Gülter'in Avukatı İstinafa Gitti, Dilekçedeki İddia Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 12:42
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter için avukatı Merve Uçanok harekete geçti ve kararı istinafa taşıdı. Uçanok'un 6 Kasım tarihli dilekçesinde kararın bozulması, Gülter'in beraati ve tahliyesi istenirken, olay gecesine ait kamera kayıtlarında duyulan 'Hadi görüşürüz' sözüyle ilgili dikkat çeken bir iddia da dosyaya girdi.

Kaynak: Sabah

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Kasımpaşalı Güllü olarak tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düştü.

Kasımpaşalı Güllü olarak tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düştü.

Asıl adı Gül Tut olan Güllü, düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladığı kariyerinde 'Kasımpaşalıyım', 'Oyuncak Gibi' ve 'Benim Vicdanım Rahat' gibi şarkılarla fantezi müziğin en sevilen seslerinden biri olmuştu. Sanatçının 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi ilk günlerde talihsiz bir kaza olarak konuşulsa da başlatılan soruşturma, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasıyla kısa sürede bir cinayet dosyasına dönüştü.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Güllü davası, Ekim ayında Gülter'e annesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiyle sonuçlanmış, savunma ise o günden beri kararın üst mahkemede bozulacağını söylüyordu.

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı istinaf dilekçesinde kaygan zemin ve 3,53 promil alkol detayına dikkat çekti.

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı istinaf dilekçesinde kaygan zemin ve 3,53 promil alkol detayına dikkat çekti.

Avukat Merve Uçanok'un üst mahkemeye sunduğu dilekçeye göre yerel mahkeme, mahkumiyet kararını büyük ölçüde tanık Sultan Nur Ulu'nun anlatımlarına ve Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın 10 Ekim 2025 tarihli raporuna dayandırdı. Savunma, olay yerinden alınan svap örneklerinde kayganlık sağlayan bir maddeye rastlanmamasının zeminin o an kaygan olmadığını kanıtlamadığını öne sürerken, ölü muayene ve otopsi tutanağına zeminin kaygan diye işlendiğini, olay yerine gelen polislerin de kameraya yansıyan konuşmalarında bundan söz ettiğini hatırlattı.

Dilekçede Güllü'nün olay sırasında 3,53 promil alkollü olduğu ve kanında bazı ilaç etken maddeleri bulunduğu vurgulanarak, alkolle ilaçların birlikte denge ve algıyı bozmuş olabileceği savunuldu; şarkıcının daha önce de alkollüyken evde düştüğünü gösteren sağlık kayıtları bulunduğu ileri sürüldü.

"Hadi görüşürüz" sesinin Güllü'ye ait olduğu iddiası istinaf dilekçesiyle yeniden gündeme geldi.

"Hadi görüşürüz" sesinin Güllü'ye ait olduğu iddiası istinaf dilekçesiyle yeniden gündeme geldi.

Kayganlık ve alkol itirazlarının yanında dilekçenin en çok konuşulan kısmı, olay gecesinin kamera kayıtlarında duyulan 'Hadi görüşürüz' sözünün kime ait olduğu oldu. Savunma, Güllü'yü uzun yıllardır tanıyan Çiğdem Emir'in bu sözün şarkıcıya ait olabileceğini söylediğini ve kolluğun yaptığı ses incelemesinde de aynı yönde bir değerlendirme bulunduğunu öne sürdü; 16 Haziran 2026 tarihli İTÜ raporunda ise sesin kime ait olduğu kesin olarak belirlenemedi. Uçanok, kayıtların Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi talebinin, alkol ve ilaç etkisine dair uzman raporu ve kayganlığa tanıklık eden polislerin dinlenmesi gibi diğer taleplerle birlikte reddedilmesinin savunma hakkını kısıtladığını savundu.

Dilekçedeki bir diğer kritik itiraz, tanık Sultan Nur Ulu'nun değişen ifadelerine yöneldi. Savunmaya göre Ulu, soruşturmanın ilk aşamasında Gülter'in annesini aşağı attığına dair bir şey anlatmadı, gözaltına alındıktan sonraki ifadelerinde ise bunun tersini söyledi; bu değişikliğin gözaltında yaşadığı baskı ve özgürlüğünü kaybetme korkusundan kaynaklandığı ileri sürüldü. Gülter'in tahliye edilip edilmeyeceği şimdi istinaf mahkemesinin vereceği karara bağlı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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