Müebbet Kararının Ardından İlk Hamle: Tuğyan Gülter'in Avukatı İstinafa Gitti, Dilekçedeki İddia Gündem Oldu!
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter için avukatı Merve Uçanok harekete geçti ve kararı istinafa taşıdı. Uçanok'un 6 Kasım tarihli dilekçesinde kararın bozulması, Gülter'in beraati ve tahliyesi istenirken, olay gecesine ait kamera kayıtlarında duyulan 'Hadi görüşürüz' sözüyle ilgili dikkat çeken bir iddia da dosyaya girdi.
Kaynak: Sabah
Kasımpaşalı Güllü olarak tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düştü.
Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı istinaf dilekçesinde kaygan zemin ve 3,53 promil alkol detayına dikkat çekti.
"Hadi görüşürüz" sesinin Güllü'ye ait olduğu iddiası istinaf dilekçesiyle yeniden gündeme geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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