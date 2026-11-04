Güllü'nün Ölümünde Yeni Gelişme: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Yapay Zeka Aramaları Dosyaya Girdi

Güllü'nün ablasının avukatlarının hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, Tuğberk Yağız Gülter'i delilleri yok etme ve karartma şüphesiyle hedef alıyor. Dilekçede, Güllü'nün ölümünden önce kurdurduğu güvenlik sistemine yalnızca kendisinin ve oğlunun erişebildiği, bazı kameraların ise çalışmadığı öne sürülüyor. Yatak odası kapısında da şifreli bir kilit sistemi bulunduğu belirtiliyor.

İddiaya göre kamera kayıtlarının bulunduğu flash bellek, olaydan birkaç hafta sonra teslim edildi. Dilekçenin odağında, kayıtların hangi süreçten geçip soruşturma dosyasına girdiği yer alıyor. Soruşturma sürerken Gülter hakkında şu ana kadar bir karar ya da iddianame açıklanmadı.