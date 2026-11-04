Güllü'nün Ölümünde Yeni Gelişme: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Yapay Zeka Aramaları Dosyaya Girdi
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26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni bir soruşturma kapısı aralandı. ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre; Güllü'nün ablasının avukatları, oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında delilleri yok etme ve karartma şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Gülter'in, kamera kayıtlarını teslim etmeden önce yapay zekaya bir videonun sesinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini sorduğu öne sürüldü.
Kaynak: ATV / Şükran Uslu
Suç duyurusuna göre evdeki kamera sistemine yalnızca Güllü ve oğlu erişebiliyordu, bazı kameralar ise çalışmıyordu.
Flash belleği teslim etmeden önce yapay zekaya "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" diye sorduğu öne sürüldü.
Gülter, olay günü eve komşusunun terasından merdivenle pencereye ulaşarak girdiğini anlatmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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