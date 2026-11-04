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Güllü'nün Ölümünde Yeni Gelişme: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Yapay Zeka Aramaları Dosyaya Girdi

Güllü'nün Ölümünde Yeni Gelişme: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Yapay Zeka Aramaları Dosyaya Girdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 13:05
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26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni bir soruşturma kapısı aralandı. ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre; Güllü'nün ablasının avukatları, oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında delilleri yok etme ve karartma şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Gülter'in, kamera kayıtlarını teslim etmeden önce yapay zekaya bir videonun sesinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini sorduğu öne sürüldü.

Kaynak: ATV / Şükran Uslu

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Suç duyurusuna göre evdeki kamera sistemine yalnızca Güllü ve oğlu erişebiliyordu, bazı kameralar ise çalışmıyordu.

Suç duyurusuna göre evdeki kamera sistemine yalnızca Güllü ve oğlu erişebiliyordu, bazı kameralar ise çalışmıyordu.

Güllü'nün ablasının avukatlarının hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, Tuğberk Yağız Gülter'i delilleri yok etme ve karartma şüphesiyle hedef alıyor. Dilekçede, Güllü'nün ölümünden önce kurdurduğu güvenlik sistemine yalnızca kendisinin ve oğlunun erişebildiği, bazı kameraların ise çalışmadığı öne sürülüyor. Yatak odası kapısında da şifreli bir kilit sistemi bulunduğu belirtiliyor.

İddiaya göre kamera kayıtlarının bulunduğu flash bellek, olaydan birkaç hafta sonra teslim edildi. Dilekçenin odağında, kayıtların hangi süreçten geçip soruşturma dosyasına girdiği yer alıyor. Soruşturma sürerken Gülter hakkında şu ana kadar bir karar ya da iddianame açıklanmadı.

Flash belleği teslim etmeden önce yapay zekaya "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" diye sorduğu öne sürüldü.

Flash belleği teslim etmeden önce yapay zekaya "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" diye sorduğu öne sürüldü.

Suç duyurusundaki en dikkat çeken iddia, Tuğberk Yağız Gülter'in kayıtları teslim etmeden önce yapay zekaya yönelttiği sorular oldu. Dilekçeye göre Gülter, 'Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?' ve geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılıp ulaşılamayacağı yönünde aramalar yaptı. Aramaların hangi amaçla yapıldığına dair kesin bir tespit bulunmuyor.

Dilekçede bir başka iddia da Gülter'in nişanlısına ait telefonla ilgili. Telefonun, ölümden önceki sabah saatlerinde Yalova'dan sinyal verdiği öne sürülüyor. Gülter ise iddiaları reddediyor.

Gülter, olay günü eve komşusunun terasından merdivenle pencereye ulaşarak girdiğini anlatmıştı.

Gülter, olay günü eve komşusunun terasından merdivenle pencereye ulaşarak girdiğini anlatmıştı.

Gülter, daha önce ATV Haber'e verdiği röportajda eve nasıl girdiğini anlatmıştı. Kapı şifresini bilmediğini söyleyen Gülter, komşusunu uyandırdığını, komşunun terasından merdivenle pencereye ulaştığını ve çift katmanlı camı önce yumrukla, sonra taşla kırdığını aktardı.

Gülter, o anı şu sözlerle özetlemişti: 'Benim bir şekilde eve girmem lazım çünkü taziyemiz başlayacak.' Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ise dosyayı daha önce cinayet büroya devretmişti. Evdeki yapay zeka özellikli güvenlik kamerasının görüntülerinin Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'nda incelenmeye gönderildiği bildirilmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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