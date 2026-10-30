Güllü'nün Kızı Tuğyan'a Çift Yönlü Soruşturma: Yoğun Bakımda Hastaya Yaptıklarının Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez hemşire olarak çalıştığı özel hastanedeki günlere uzanan görüntülerle yeniden gündemde. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa teslim ettiği kayıtlara Sabah'ın Günaydın eki ulaşırken, yoğun bakımdaki bir hastayla ilgili sahne tüyleri diken diken eden iddiaları da beraberinde getirdi. Gülter'in hastane yıllarına artık yalnızca savcılık değil, sağlık yöneticileri de bakıyor.
Kaynak: Sabah
Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu görüntülerde Tuğyan, yoğun bakımdaki bir hastaya kalp masajı yapıyor.
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında savcılık adli soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü ise idari inceleme başlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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