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Güllü'nün Kızı Tuğyan'a Çift Yönlü Soruşturma: Yoğun Bakımda Hastaya Yaptıklarının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güllü'nün Kızı Tuğyan'a Çift Yönlü Soruşturma: Yoğun Bakımda Hastaya Yaptıklarının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 07:51
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Annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez hemşire olarak çalıştığı özel hastanedeki günlere uzanan görüntülerle yeniden gündemde. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa teslim ettiği kayıtlara Sabah'ın Günaydın eki ulaşırken, yoğun bakımdaki bir hastayla ilgili sahne tüyleri diken diken eden iddiaları da beraberinde getirdi. Gülter'in hastane yıllarına artık yalnızca savcılık değil, sağlık yöneticileri de bakıyor.

Kaynak: Sabah

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Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Arabesk ve fantezi müziğin uzun yıllar sahnelerden eksik olmayan sesi Güllü, asıl adıyla Gül Tut, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, ilk günlerde bir düşme olayı olarak konuşulan ölüm kısa sürede kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılandığı bir cinayet dosyasına dönüşmüştü. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim'de görülen ikinci duruşmanın sonunda Gülter'i 'kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Gerekçeli kararın da açıklanmasıyla dosyanın kapanacağı düşünülürken, Gülter'in annesinin ölümünden önceki yıllarda Yalova'da özel bir hastanede sürdürdüğü hemşirelik bu kez yeni bir soruşturmanın konusu oldu.

Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu görüntülerde Tuğyan, yoğun bakımdaki bir hastaya kalp masajı yapıyor.

Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu görüntülerde Tuğyan, yoğun bakımdaki bir hastaya kalp masajı yapıyor.

Hemşirelik yıllarını yeniden gündeme taşıyan isim Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu oldu ve savcılığa sunduğu kayıtlardan biri, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren bir hastanın başında geçiyor. Görüntülerde Gülter'in bu hastaya kalp masajı yaptığı görülürken, Eminoğlu müdahalenin hiçbir tıbbi gereklilik olmadan, hastanedeki temizlik görevlilerine kalp masajını öğretmek için yapıldığını iddia ediyor.

Suç duyurusundaki iddialar bununla sınırlı kalmıyor; Eminoğlu, eski nişanlısının gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak için bazı hastalara uyusunlar diye iğne yaptığını da öne sürdü. Bu iddiaların doğru olup olmadığı ise yürütülecek incelemelerle netlik kazanacak.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında savcılık adli soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü ise idari inceleme başlattı.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında savcılık adli soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü ise idari inceleme başlattı.

Eminoğlu'nun başvurusundaki en ağır başlıklardan biri, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin kayıtlara farklı geçirildiği iddiası. Bunun aydınlatılması için hastaların sağlık kayıtları, ölüm saatlerine ilişkin belgeler ve teslim edilen görüntüler tek tek karşılaştırılacak; aynı kayıtlar arasında Gülter'in görev yaptığı dönemde bir mesai arkadaşıyla halay çektiği görüntülerin de bulunduğu ileri sürülüyor.

Başvurunun ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken İl Sağlık Müdürlüğü de idari inceleme sürecini devreye aldı. Annesinin ölümü nedeniyle cezaevinde bulunan Gülter'in ve çalıştığı hastanenin iddialara nasıl yanıt vereceği ise henüz bilinmiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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