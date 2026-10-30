Güllü'nün Kızı Tuğyan'a Çift Yönlü Soruşturma: Yoğun Bakımda Hastaya Yaptıklarının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Arabesk ve fantezi müziğin uzun yıllar sahnelerden eksik olmayan sesi Güllü, asıl adıyla Gül Tut, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, ilk günlerde bir düşme olayı olarak konuşulan ölüm kısa sürede kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılandığı bir cinayet dosyasına dönüşmüştü. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim'de görülen ikinci duruşmanın sonunda Gülter'i 'kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Gerekçeli kararın da açıklanmasıyla dosyanın kapanacağı düşünülürken, Gülter'in annesinin ölümünden önceki yıllarda Yalova'da özel bir hastanede sürdürdüğü hemşirelik bu kez yeni bir soruşturmanın konusu oldu.