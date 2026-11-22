Soruşturma kapsamında ifade veren Altuğ, belediye encümeninin aldığı kararın kendisine usulsüz şekilde tebliğ edildiğini savundu ve şu ifadeleri kullandı:

'Öğrendikten sonra, encümen kararının iptali için dava açtım. Sit alanında kalan bir bölge için yapılaşmaya ilişkin izinleri vermeye belediye yetkili değildir.'

Devlet Su İşleri'nden görüş aldığını belirten Altuğ, savunmasını şöyle sürdürdü:

'Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden görüş yazısı alınmış ve bu görüşte yapılaşma açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Suç unsurları oluştuğundan söz edilemez.'

Altuğ'un belediye encümeni kararının iptali için açtığı davaya ilişkin hukuki süreç de devam ediyor.