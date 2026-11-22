Emre Altuğ'un Çeşme'deki Taşınmazı İçin Savcılık 10 Yıla Kadar Hapis İstedi
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Savcılık 3 ila 10 yıl hapis talep etti.
Belediye taşınmazda havuz ve makine dairesi buldu.
Altuğ suçlamaları kabul etmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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