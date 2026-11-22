Kum Temizliğini Denetleyen Kedilerden Robot Kaynanaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Bugün de sosyal medya bizi güldürmeye devam etti. Kimi annesiyle arasındaki öncelik farkını anlattı, kimi yemek yarışmasına gelen robot kaynanaya isyan etti. En çok beğenilenlerden derledik.
Keyifli okumalar dileriz! 🚀
Adımız geçmedikçe bize değil
Uslu çocukların sessiz hikayesi
Onay mührü bu olsa gerek
Yaralı şifacılar kulübü
Kedilerin denetim saati 🐱
Kendi kendimizin en büyük düşmanı
Limon testi bambaşka sonuç verdi 🍋
Çalışma hayatı herkese zor
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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