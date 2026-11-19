GTA 6'nın Gerçekliğinden Parayla Alınan 'Aşkım' Kelimesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Bir haftayı daha yavaş yavaş kapatmaya hazırlanırken sosyal medya gündemimiz oldukça yoğundu. GTA 6'nın çıkması sosyal medyada eğlenceli yorumları beraberinde getirirken kimileri de goygoyunu taştan çıkardı.
Bakalım son 24 saatte X'te neler viral oldu?
Muhtemel
😂😂😂
Biz:
😂😂😂
Her gün onların günü değil mi?
😂😂😂
Tahminleri alalım :)
Yamuk yapma...
Görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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