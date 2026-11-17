Akıl Tutulması Yaşayan Ustalardan Kafanızı Yakacak 15 Komik Mimari Şaheser
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Bazı ustalar işi bitirip gidiyor, geriye de böyle eserler kalıyor! Tuvaletlerden balkonlara, görenlerin 'Bunu kim, neden yaptı?' diye sorduğu yapıları derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Solda asıl eser, sağda "bizim usta da yapar" versiyonu
2. Yan yana dört klozet, bir de duvara bu kadar yakın...
3. Balkon var, kapı yok!
4. Su tesisatçısı mı çağıralım, elektrikçi mi?
5. Eski kapının yerine gelen yeni kapı: Biraz küçük ama idare eder!
6. Alaturka mı alafranga mı derdine son!
7. Seninle şöyle olabilirdik...
8. Ağacı kesmeye kıyamamışlar, tuvaleti etrafına kurmuşlar.
9. Tavanı aynayla kaplanmış tuvalet kabinleri
10. Kaydıraktan inen çocuk doğrudan yola mı çıkıyor?
11. Arsa küçük, hayaller büyük!
12. Bina dağılmasın diye kayışla bağlamışlar!
13. Uçurumun kenarında apartman
14. Parkın yeni süsü: Kimi anlattığı hâlâ çözülemeyen heykel
15. Mutfak, banyo, tuvalet... Hepsi bir arada!
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