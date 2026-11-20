X'in sonsuz timeline'ında keyifle vakit geçirdiğimiz bir haftanın daha sonuna geldik. Cuma gününe ulaşmanın keyfiyle birlikte goygoycular da birbirinden komik paylaşımlara imza attı. Kimi kedisiyle tartışan babasını paylaşıp kimi de 10/10 bir tespit yapıp güldürdü 👇🏻