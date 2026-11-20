Kedilerin Yalancı Koklamasından Eşkenar Dörtgen Arabalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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X'in sonsuz timeline'ında keyifle vakit geçirdiğimiz bir haftanın daha sonuna geldik. Cuma gününe ulaşmanın keyfiyle birlikte goygoycular da birbirinden komik paylaşımlara imza attı. Kimi kedisiyle tartışan babasını paylaşıp kimi de 10/10 bir tespit yapıp güldürdü 👇🏻
Birazcık üzücü bir tespitle başlayalım...
😂😂😂
Ne konuşuyor olabilirsiniz? 🥹
Gözümüz yaşlı
😂😂😂
Doğal olarak
Hak verenler?
Gerek var mıydı?
👇🏻
Görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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