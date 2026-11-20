"Kimlerle Aynı Havayı Soluyoruz Biz?" Aydınlanması Yaşatacak İbret Denizlerinde Boy Veren 10 İnsan
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Bazı insanların kafasının nasıl çalıştığını bir türlü çözemiyoruz! 🤯 Bugün de karşınızda öyle kareler var ki görünce siz de 'Biz kimlerle aynı havayı soluyoruz?' diye soracaksınız. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Pudra şekerli pişinin arasına koca bir dilim et koymuşlar!
2. Kâğıt havluyu alana kadar kollar sırılsıklam oluyor!
3. Yeni rulo takılmış ama eskisini çıkarmaya üşenmişler!
4. Dışarısı eksi 5 derece, otobüsün camları ardına kadar açık!
5. Elektrikli havlu makinesini lavabonun dibine koymak kimin fikriydi?
6. Elin üstünü baştan sona kaplayan tabanca dövmesi
7. Ayakkabı denemiş, kutuları ve tekleri yere saçıp gitmiş!
8. Koltuk altına file çoraplı, topuklu bacak dövmesi yaptırmış!
9. Bu küvette musluktan su mu aktı, zift mi?
10. Arabanın koltukları cam hizasına kadar şişe ve ambalajla dolmuş!
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