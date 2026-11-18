Listede en çok konuşulan isimlerden biri Ferdi Tayfur. Arabeskin usta ismi, vasiyetinde bazı gayrimenkullerini Darüşşafaka, LÖSEV ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlara bıraktı. Kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt ise vasiyete itiraz etti. Şarkıların telif hakları ve taşınmazlar da hukuki sürecin konusu haline geldi.