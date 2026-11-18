Kadir İnanır'dan Ferdi Tayfur'a... 11 İsmin Miras Kavgası
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Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, son dönemde neredeyse her ünlü vefatının ardından patlak veren miras anlaşmazlıklarını kaleme aldı. Listenin başında, mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakma kararıyla ailesi ve yakın çevresi arasında büyük tartışma başlatan Kadir İnanır var.
Kadir İnanır
Ferdi Tayfur
Kayahan
İlhan İrem
Zeki Müren
Cem Karaca
Cüneyt Arkın
Fatma Girik
Erol Büyükburç
Adnan Şenses
Hayattayken mirası tartışılan isim İbrahim Tatlıses
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