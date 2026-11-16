Kadir İnanır'ın Mirasında Dikkat Çeken Rakam: Bankadaki Nakit Parası Ortaya Çıktı, Kasa İddiası Gündemde!
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Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Kadir İnanır'ın ardından başlayan miras tartışması, banka hesabındaki paraya dair ortaya atılan bilgiyle yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Hürriyet'in haberine göre usta oyuncunun mal varlığı konuşulurken en çok merak edilen soru hesaplarında ne kadar nakit bulunduğuydu ve bu bilgi vasiyetin açılmasına haftalar kala sosyal medyada hızla yayıldı. Gündemde yalnızca para yok; kasada olmadığı öne sürülen koleksiyon parçaları da aile içindeki geriliminin başlıca konularından biri oldu.
Kaynak: Hürriyet
Kadir İnanır, Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri olarak Türkan Şoray ile unutulmaz bir ikili oluşturmuştu.
Hürriyet'in öğrendiğine göre Kadir İnanır'ın banka hesabında 60 milyon liralık nakit bulunuyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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