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Kadir İnanır'ın Mirasında Dikkat Çeken Rakam: Bankadaki Nakit Parası Ortaya Çıktı, Kasa İddiası Gündemde!

Kadir İnanır'ın Mirasında Dikkat Çeken Rakam: Bankadaki Nakit Parası Ortaya Çıktı, Kasa İddiası Gündemde!

Kadir İnanır
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 14:00
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Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Kadir İnanır'ın ardından başlayan miras tartışması, banka hesabındaki paraya dair ortaya atılan bilgiyle yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Hürriyet'in haberine göre usta oyuncunun mal varlığı konuşulurken en çok merak edilen soru hesaplarında ne kadar nakit bulunduğuydu ve bu bilgi vasiyetin açılmasına haftalar kala sosyal medyada hızla yayıldı. Gündemde yalnızca para yok; kasada olmadığı öne sürülen koleksiyon parçaları da aile içindeki geriliminin başlıca konularından biri oldu.

Kaynak: Hürriyet

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Kadir İnanır, Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri olarak Türkan Şoray ile unutulmaz bir ikili oluşturmuştu.

Kadir İnanır, Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri olarak Türkan Şoray ile unutulmaz bir ikili oluşturmuştu.

Fatsa doğumlu oyuncu, mankenlikten sinemaya uzanan yolculuğunda Türkan Şoray ile birlikte Yeşilçam'ın en çok akılda kalan ekran çiftlerinden birini oluşturmuş, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi filmlerle kuşakların hafızasına yerleşmişti. Yönetmenliğe de el atan İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybettiğinde geride yalnızca zengin bir filmografi değil, kısa sürede tartışmaya dönüşen bir miras da bıraktı. Bu tartışmanın merkezinde 9 Mayıs 2022 tarihli vasiyeti ve 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'ın adı bulunuyor; vasiyette tüm mal varlığının Kural'a bırakıldığı aktarılıyor ve Kadir İnanır'ın mirası kime kaldı sorusunun resmî yanıtı için vasiyetin 17 Aralık'ta açılması bekleniyor.

Hürriyet'in öğrendiğine göre Kadir İnanır'ın banka hesabında 60 milyon liralık nakit bulunuyor.

Hürriyet'in öğrendiğine göre Kadir İnanır'ın banka hesabında 60 milyon liralık nakit bulunuyor.

Vasiyetin açılmasına haftalar kala gündeme gelen bu rakam, gazetenin aktardığına göre İnanır'ın banka kayıtlarındaki nakit tutarı ve aynı tutar vasiyette de geçiyor, ancak haber bilginin hangi belgeye ya da kişiye dayandığını açıklamıyor. Başka haberlerde dolaşan ve yüz milyonlarca liraya varan mevduat tahminleri düşünüldüğünde, Kadir İnanır'ın mal varlığı konusunda farklı iddiaların aynı anda ortada olduğu görülüyor. Hürriyet, uzun süren hastalık döneminde yüksek tedavi masraflarının çıktığını, Küba'ya da tedavi için gidildiğini ve bu masraflar için 2018'de Dalaman'daki yazlık ile sonraki dönemde Ulus'taki evin satıldığının öne sürüldüğünü yazıyor. Yeğen Levent İnanır'ın ölümün ardından polis eşliğinde evde yaptığı sayımda saat, çakmak ve tespih koleksiyonunun kasada bulunmadığı iddiası da tutanaklara yansımış durumda; Jülide Kural ve Levent İnanır'dan bu haberde doğrudan bir açıklama ise yer almıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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