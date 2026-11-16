Kadir İnanır'ın Mirasında Dikkat Çeken Rakam: Bankadaki Nakit Parası Ortaya Çıktı, Kasa İddiası Gündemde!

Vasiyetin açılmasına haftalar kala gündeme gelen bu rakam, gazetenin aktardığına göre İnanır'ın banka kayıtlarındaki nakit tutarı ve aynı tutar vasiyette de geçiyor, ancak haber bilginin hangi belgeye ya da kişiye dayandığını açıklamıyor. Başka haberlerde dolaşan ve yüz milyonlarca liraya varan mevduat tahminleri düşünüldüğünde, Kadir İnanır'ın mal varlığı konusunda farklı iddiaların aynı anda ortada olduğu görülüyor. Hürriyet, uzun süren hastalık döneminde yüksek tedavi masraflarının çıktığını, Küba'ya da tedavi için gidildiğini ve bu masraflar için 2018'de Dalaman'daki yazlık ile sonraki dönemde Ulus'taki evin satıldığının öne sürüldüğünü yazıyor. Yeğen Levent İnanır'ın ölümün ardından polis eşliğinde evde yaptığı sayımda saat, çakmak ve tespih koleksiyonunun kasada bulunmadığı iddiası da tutanaklara yansımış durumda; Jülide Kural ve Levent İnanır'dan bu haberde doğrudan bir açıklama ise yer almıyor.