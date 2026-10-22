Kadir İnanır'ın Vasiyeti Yüzünden Ailede Kıyamet Kopmuştu: Jülide Kural'dan İlk Açıklama Geldi!
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan vasiyet tartışmaları bir türlü son bulmadı. Usta oyuncunun geride bıraktığı miras, aile üyeleri arasında beklenmedik bir anlaşmazlığın fitilini ateşledi. Özellikle yeğenlerinden gelen peş peşe açıklamalarla büyüyen mesele, aileyi adeta ikiye böldü.
Vasiyetin geçerliliği bile sorgulanırken karşılıklı suçlamalar ve birbirine zıt açıklamalar gündeme geldi. Tüm bu süreçte gözlerin çevrildiği isim ise İnanır'ın uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'dı. Haftalardır sessizliğini koruyan Kural, sonunda yaptığı ilk açıklamayla tartışmalara dahil oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'ı 26 Haziran 2026'da kaybetmiştik.
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetine inanmadığını söyleyerek dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.
Aile üyeleri arasında açıklamalar peş peşe gelirken herkesin gözünün çevrildiği Jülide Kural ise sessizliğini koruyordu. Usta sanatçının 27 yıllık hayat arkadaşı, sonunda vasiyet tartışmaları hakkında ilk kez konuştu!
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