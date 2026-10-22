Kadir İnanır'ın Vasiyeti Yüzünden Ailede Kıyamet Kopmuştu: Jülide Kural'dan İlk Açıklama Geldi!

Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından ortaya çıkan vasiyet meselesi ise kısa sürede aile içinde büyük bir tartışmaya dönüştü. 77 yaşında hayata veda eden Kadir İnanır, geride Türk sinemasına damga vurmuş sayısız film ve unutulmaz karakter bıraktı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının kaybı sevenlerini derinden üzerken, aradan geçen birkaç ayın ardından bu kez mirası konuşulmaya başladı.

İnanır'ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Ortaya çıkan bilgilere göre usta oyuncu, mal varlığını ve eserlerinden doğan telif haklarını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan oyuncu Jülide Kural'a bırakmıştı. Üstelik İnanır adına kurulabilecek müze ve vakıf gibi girişimlere ilişkin yetkilerin de Kural'a bırakıldığı belirtildi.

Sanatçının 28 yasal mirasçısı bulunmasına rağmen vasiyetinde yeğenlerine pay ayırmadığı yönündeki haberler ise aile içinde beklenmedik bir tartışmanın başlangıcı oldu. Vasiyetnamelerin açılıp okunması için Beykoz Adliyesi'nde yürütülen süreç de henüz tamamlanmadı. Bazı mirasçılara tebligatların ulaşmaması nedeniyle duruşma 17 Aralık 2026'ya ertelendi.

Ancak mahkeme tarihi beklenirken aile üyelerinden gelen açıklamalar, miras meselesini magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline getirdi.