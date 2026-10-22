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Kadir İnanır'ın Vasiyeti Yüzünden Ailede Kıyamet Kopmuştu: Jülide Kural'dan İlk Açıklama Geldi!

Kadir İnanır'ın Vasiyeti Yüzünden Ailede Kıyamet Kopmuştu: Jülide Kural'dan İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 18:24
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan vasiyet tartışmaları bir türlü son bulmadı. Usta oyuncunun geride bıraktığı miras, aile üyeleri arasında beklenmedik bir anlaşmazlığın fitilini ateşledi. Özellikle yeğenlerinden gelen peş peşe açıklamalarla büyüyen mesele, aileyi adeta ikiye böldü. 

Vasiyetin geçerliliği bile sorgulanırken karşılıklı suçlamalar ve birbirine zıt açıklamalar gündeme geldi. Tüm bu süreçte gözlerin çevrildiği isim ise İnanır'ın uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'dı. Haftalardır sessizliğini koruyan Kural, sonunda yaptığı ilk açıklamayla tartışmalara dahil oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'ı 26 Haziran 2026'da kaybetmiştik.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'ı 26 Haziran 2026'da kaybetmiştik.

Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından ortaya çıkan vasiyet meselesi ise kısa sürede aile içinde büyük bir tartışmaya dönüştü. 77 yaşında hayata veda eden Kadir İnanır, geride Türk sinemasına damga vurmuş sayısız film ve unutulmaz karakter bıraktı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının kaybı sevenlerini derinden üzerken, aradan geçen birkaç ayın ardından bu kez mirası konuşulmaya başladı.

İnanır'ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Ortaya çıkan bilgilere göre usta oyuncu, mal varlığını ve eserlerinden doğan telif haklarını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan oyuncu Jülide Kural'a bırakmıştı. Üstelik İnanır adına kurulabilecek müze ve vakıf gibi girişimlere ilişkin yetkilerin de Kural'a bırakıldığı belirtildi.

Sanatçının 28 yasal mirasçısı bulunmasına rağmen vasiyetinde yeğenlerine pay ayırmadığı yönündeki haberler ise aile içinde beklenmedik bir tartışmanın başlangıcı oldu. Vasiyetnamelerin açılıp okunması için Beykoz Adliyesi'nde yürütülen süreç de henüz tamamlanmadı. Bazı mirasçılara tebligatların ulaşmaması nedeniyle duruşma 17 Aralık 2026'ya ertelendi.

Ancak mahkeme tarihi beklenirken aile üyelerinden gelen açıklamalar, miras meselesini magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline getirdi.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetine inanmadığını söyleyerek dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetine inanmadığını söyleyerek dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

Tartışmaya diğer aile üyeleri de dahil olunca görüş ayrılıkları iyice gün yüzüne çıktı! Levent İnanır, dayısının kendilerine hiçbir şey bırakmamasına tepki göstererek 'Bize bir kravat bile bırakmamış' sözleriyle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, Kadir İnanır'ın sağlık sorunları nedeniyle kullandığı ilaçlara dikkat çekmiş, vasiyetnamelerin hazırlandığı dönemde dayısının iradesinin ne ölçüde sağlıklı olduğunun araştırılması gerektiğini savunmuştu.

Hatta vasiyete inanmadığını açıkça dile getirerek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtmişti. 19 Ekim'de ise Levent İnanır ve kuzeni Meftun İnanır'dan ortak bir açıklama geldi. İkili, aile üyelerinin büyük bölümünün vasiyetnamelerle ilgili ciddi soru işaretleri taşıdığını ifade etti.

Amaçlarının mal, mülk veya para olmadığını vurgulayan yeğenler, Kadir İnanır'ın gerçek iradesinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasını istediklerini açıkladı. Ayrıca 17 Aralık'taki duruşmada hazır bulunacaklarını duyurdular. Öte yandan ailede herkes aynı görüşte değildi. İnanır'ın bir diğer yeğeni Gül Bakar, Levent İnanır'ın sözlerine karşı çıkarak Jülide Kural'a destek verdi.

Dayısının hastalık sürecinde yanında bulunduğunu söyleyen Bakar, Kural'ın İnanır'a gösterdiği sevgi, özen ve fedakarlığa bizzat tanıklık ettiğini anlattı. Sanatçının kararına ve hatırasına saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Böylece vasiyetin hazırlanış koşullarının incelenmesini isteyenlerle Kadir İnanır'ın tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini savunan aile üyeleri arasındaki ayrılık daha da belirginleşti.

Aile üyeleri arasında açıklamalar peş peşe gelirken herkesin gözünün çevrildiği Jülide Kural ise sessizliğini koruyordu. Usta sanatçının 27 yıllık hayat arkadaşı, sonunda vasiyet tartışmaları hakkında ilk kez konuştu!

Aile üyeleri arasında açıklamalar peş peşe gelirken herkesin gözünün çevrildiği Jülide Kural ise sessizliğini koruyordu. Usta sanatçının 27 yıllık hayat arkadaşı, sonunda vasiyet tartışmaları hakkında ilk kez konuştu!

Jülide Kural, Gel Konuşalım programına yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü ve yas içinde olduğunu belirtti. Miras meselesi hakkında konuşmak istemediğini ve yaşanan tartışmalardan rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Ardından yazılı bir açıklama yapan Kural, Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden henüz dört ay bile geçmediğini hatırlattı.

Usta sanatçının adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı gösterilmesinin yalnızca bir vefa meselesi olmadığını vurgulayan Kural, bunun insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi. Açıklamasının devamında ise İnanır'ın hayatı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini belirtti.

Kural'ın sözlerinde mirasın paylaşımına veya yeğenlerin iddialarına ilişkin doğrudan bir yanıt yer almadı. Oyuncu, yaşananların ortasında Kadir İnanır'ın hatırasına ve iradesine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Şimdi gözler 17 Aralık'ta yapılması beklenen duruşmaya çevrildi. Vasiyetnamelerin hukuki durumunun nasıl değerlendirileceği ve aile üyelerinin itirazlarının nasıl sonuçlanacağı ise henüz belli değil.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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