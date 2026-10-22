İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Karakteri Taklit Etti: Derin Talu'dan Obsession Makyajı!

Sosyal medyanın son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Derin Talu, bu kez bambaşka bir paylaşımla karşımıza çıktı! Kendine has konuşma tarzı, ilişkiler üzerine yaptığı açıklamalar ve beklenmedik çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Talu, bu defa izlediği bir filmden ilham aldı.

Ancak seçtiği karakter öyle sevimli ya da hayranlık uyandıran türden değil! Obsession filminde Inde Navarrette'nin hayat verdiği, takıntılı tavırlarıyla izleyicileri huzursuz eden karakterin makyajını yeniden yaratmaya çalışan Derin, ortaya çıkan sonucu takipçileriyle paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.