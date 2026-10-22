İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Karakteri Taklit Etti: Derin Talu'dan Obsession Makyajı!
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Sosyal medyanın son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Derin Talu, bu kez bambaşka bir paylaşımla karşımıza çıktı! Kendine has konuşma tarzı, ilişkiler üzerine yaptığı açıklamalar ve beklenmedik çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Talu, bu defa izlediği bir filmden ilham aldı.
Ancak seçtiği karakter öyle sevimli ya da hayranlık uyandıran türden değil! Obsession filminde Inde Navarrette'nin hayat verdiği, takıntılı tavırlarıyla izleyicileri huzursuz eden karakterin makyajını yeniden yaratmaya çalışan Derin, ortaya çıkan sonucu takipçileriyle paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, son dönemde sosyal medyada yaptığı hemen her paylaşımla dikkat çekmeyi başarıyor.
Derin Talu, Obsession filminde Inde Navarrette'nin canlandırdığı, takıntılı tavırlarıyla izleyicileri ürperten karakterin makyajını taklit etti. Üstelik ortaya çıkan sonucu da takipçileriyle paylaştı!
Rol yeteneği desen o da var! Sözü size bırakıyoruz.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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