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İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Karakteri Taklit Etti: Derin Talu'dan Obsession Makyajı!

İzleyenlerin Tüylerini Diken Diken Eden Karakteri Taklit Etti: Derin Talu'dan Obsession Makyajı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 17:12 Son Güncelleme: 22.10.2026 - 17:15
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Sosyal medyanın son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Derin Talu, bu kez bambaşka bir paylaşımla karşımıza çıktı! Kendine has konuşma tarzı, ilişkiler üzerine yaptığı açıklamalar ve beklenmedik çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Talu, bu defa izlediği bir filmden ilham aldı. 

Ancak seçtiği karakter öyle sevimli ya da hayranlık uyandıran türden değil! Obsession filminde Inde Navarrette'nin hayat verdiği, takıntılı tavırlarıyla izleyicileri huzursuz eden karakterin makyajını yeniden yaratmaya çalışan Derin, ortaya çıkan sonucu takipçileriyle paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, son dönemde sosyal medyada yaptığı hemen her paylaşımla dikkat çekmeyi başarıyor.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, son dönemde sosyal medyada yaptığı hemen her paylaşımla dikkat çekmeyi başarıyor.

Özellikle kendine has konuşma tarzı ve filtresiz açıklamalarıyla artık başlı başına bir internet fenomenine dönüşmüş durumda! Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı olan Derin Talu, ablası Deren Talu'yla birlikte uzun zamandır magazin dünyasının tanıdığı isimlerden biri. 

Ancak Derin'in sosyal medyada kendine ayrı bir yer edinmesi, özellikle son dönemde paylaştığı videolarla gerçekleşti. İlişkiler hakkında yaptığı açıklamalar, flört hayatına dair anlattıkları ve zaman zaman oldukça beklenmedik çıkışlarıyla sık sık gündeme geldi. Kamera karşısındaki rahat tavırları, kendine özgü mimikleri ve konuşurken lafını pek sakınmaması da paylaşımlarının dikkat çeken taraflarından.

Bu kez ise gündeminde ne ilişkiler vardı ne de günlük hayatından bir hikaye. Derin, izlediği bir korku filmindeki karakterin görünümünü yeniden yaratmaya karar verdi!

Derin Talu, Obsession filminde Inde Navarrette'nin canlandırdığı, takıntılı tavırlarıyla izleyicileri ürperten karakterin makyajını taklit etti. Üstelik ortaya çıkan sonucu da takipçileriyle paylaştı!

Derin Talu, Obsession filminde Inde Navarrette'nin canlandırdığı, takıntılı tavırlarıyla izleyicileri ürperten karakterin makyajını taklit etti. Üstelik ortaya çıkan sonucu da takipçileriyle paylaştı!

Takıntı temasını merkezine alan Obsession, özellikle karakterlerin giderek rahatsız edici bir hal alan davranışlarıyla dikkat çeken yapımlardan biri. Filmde Inde Navarrette'nin canlandırdığı karakter de hikayedeki tekinsiz atmosferin önemli parçalarından.

İşte Derin Talu, izleyicilerin pek de huzurlu hislerle hatırlamadığı bu karakterin görünümünü kendisine uyarlamaya çalıştı. Koyu renk, hacimli saçları ve gözlerini ön plana çıkaran makyajıyla kamera karşısına geçen Talu, karakterin filmdeki ifadesini de yakalamaya çalıştı. Makyajının son halini gülümseyerek gösteren Derin'in bu kez böyle bir karakterden ilham alması da ortaya alıştığımız paylaşımlarından farklı bir video çıkardı.

Peki sizce Derin Talu, Obsession filmindeki karaktere benzeyebilmiş mi?

Rol yeteneği desen o da var! Sözü size bırakıyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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