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60 Yaşındaki Son Haliyle Gündem Oldu: Janet Jackson'ı Görenler Gözlerine İnanamadı!

60 Yaşındaki Son Haliyle Gündem Oldu: Janet Jackson'ı Görenler Gözlerine İnanamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 22:40
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Müzik dünyasına damgasını vuran isimlerden Janet Jackson, yıllar sonra bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu! Michael Jackson'ın kız kardeşi olarak tanınsa da kendi başına bir pop ikonuna dönüşen ünlü şarkıcı, 80'li ve 90'lı yıllarda hem şarkıları hem de tarzıyla milyonları peşinden sürüklemişti. 

Dansları, klipleri ve dönemine damga vuran sahne kostümleriyle hafızalara kazınan Jackson, bugün 60 yaşında. Son görüntülerinde yüzündeki değişim ve yenilenen tarzıyla dikkat çeken yıldızın fotoğrafları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Estetik müdahale ihtimalini de akıllara getiren son hali, hayranları arasında merak konusu oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Dünyanın en ünlü müzik ailelerinden birinin üyesi olarak doğdu ama zamanla kendi adını başlı başına bir markaya dönüştürdü.

Dünyanın en ünlü müzik ailelerinden birinin üyesi olarak doğdu ama zamanla kendi adını başlı başına bir markaya dönüştürdü.

Janet Jackson, pop müzik tarihinin en etkili kadın sanatçılarından biri! 16 Mayıs 1966'da dünyaya gelen Janet Jackson, Michael Jackson'ın kız kardeşi olarak küçük yaşlardan itibaren eğlence dünyasının içindeydi. Jackson ailesinin en küçük çocuğu olan Janet, henüz çocukken televizyon programlarında boy göstermeye başlamıştı.

Ancak onu yalnızca ünlü ailesinin bir parçası olarak tanımlamak büyük haksızlık olur. Çünkü Janet, kendi müzikal kimliğini oluşturmak için yıllarca çalıştı ve özellikle 1980'lerin ikinci yarısından itibaren dünya çapında bir yıldıza dönüştü.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk ve dans alanında da kendini gösteren Jackson, sahne performanslarıyla pop müzikte kendine özgü bir yer edindi.

Özellikle 80'lerin sonundan 2000'lerin başına kadar Janet Jackson'ın kariyerinde adeta altın bir dönem yaşandı. Şarkıları listeleri altüst ederken tarzı ve koreografileri de bir neslin hafızasına kazındı!

Özellikle 80'lerin sonundan 2000'lerin başına kadar Janet Jackson'ın kariyerinde adeta altın bir dönem yaşandı. Şarkıları listeleri altüst ederken tarzı ve koreografileri de bir neslin hafızasına kazındı!

1986 yılında yayımladığı Control albümüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Janet Jackson, üç yıl sonra gelen Rhythm Nation 1814 ile başarısını iyice perçinledi. Nasty, Rhythm Nation, That's the Way Love Goes, Together Again ve All for You gibi şarkılarla müzik listelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Özellikle kusursuz koreografilerle hazırlanan klipleri, iddialı sahne kostümleri ve sürekli yenilenen saç modelleriyle dönemin moda anlayışını da etkiledi. 1990'lı yıllarda janet. ve The Velvet Rope albümleriyle pop ve R&B dünyasındaki yerini sağlamlaştıran sanatçı, 2000'lerin başında da All for You ile başarısını sürdürdü.

Kariyeri boyunca beş Grammy Ödülü kazanan Jackson, 2019 yılında Rock & Roll Hall of Fame'e kabul edilerek müzik tarihindeki etkisini bir kez daha tescilledi.

Gelelim Janet Jackson'ın bugününe! 60 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, son görüntüsüyle sosyal medyada yeniden gündem oldu. Üstelik yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı!

Gelelim Janet Jackson'ın bugününe! 60 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, son görüntüsüyle sosyal medyada yeniden gündem oldu. Üstelik yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı!

Mayıs ayında 60 yaşına giren Janet Jackson'ın son fotoğrafları, hayranları arasında büyük ilgi gördü. Yenilenen saç modeli ve genç görünümüyle övgü toplayan ünlü yıldızın yüzündeki değişim de merak uyandırdı.

Jackson'ın yıllar içindeki fotoğraflarıyla güncel görüntüsü karşılaştırıldığında estetik müdahale ihtimali de akıllara geldi. Ancak ünlü şarkıcının yakın zamanda yüzüne herhangi bir işlem yaptırdığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bir döneme damgasını vuran pop ikonunun 60 yaşında da görünümüyle gündeme gelmesi, hayranlarına eski kliplerini yeniden hatırlattı.

Peki siz Janet Jackson'ın son halini nasıl buldunuz?

İşte Janet Jackson'un son hali!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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