60 Yaşındaki Son Haliyle Gündem Oldu: Janet Jackson'ı Görenler Gözlerine İnanamadı!
Müzik dünyasına damgasını vuran isimlerden Janet Jackson, yıllar sonra bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu! Michael Jackson'ın kız kardeşi olarak tanınsa da kendi başına bir pop ikonuna dönüşen ünlü şarkıcı, 80'li ve 90'lı yıllarda hem şarkıları hem de tarzıyla milyonları peşinden sürüklemişti.
Dansları, klipleri ve dönemine damga vuran sahne kostümleriyle hafızalara kazınan Jackson, bugün 60 yaşında. Son görüntülerinde yüzündeki değişim ve yenilenen tarzıyla dikkat çeken yıldızın fotoğrafları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Estetik müdahale ihtimalini de akıllara getiren son hali, hayranları arasında merak konusu oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Dünyanın en ünlü müzik ailelerinden birinin üyesi olarak doğdu ama zamanla kendi adını başlı başına bir markaya dönüştürdü.
Özellikle 80'lerin sonundan 2000'lerin başına kadar Janet Jackson'ın kariyerinde adeta altın bir dönem yaşandı. Şarkıları listeleri altüst ederken tarzı ve koreografileri de bir neslin hafızasına kazındı!
Gelelim Janet Jackson'ın bugününe! 60 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, son görüntüsüyle sosyal medyada yeniden gündem oldu. Üstelik yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı!
İşte Janet Jackson'un son hali!
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