Herkesin Dönüp Dönüp İzlediklerine Burun Kıvırdı: Nilperi Şahinkaya'nın İzleyemediği Yapımlar Şoke Etti!
Televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Nilperi Şahinkaya, bu kez rol aldığı bir projeyle değil, izleyici olarak yaptığı tercihlerle gündeme geldi. Yıllardır birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkan ünlü oyuncu, herkesin yere göğe sığdıramadığı bazı dizi ve filmleri bir türlü sevemediğini anlattı.
Üstelik bahsettiği yapımlar arasında yıllardır tekrarları izlenen bir Türk dizisi, dünyanın en popüler komedi dizilerinden biri ve vizyona girdiği döneme damgasını vuran bir Hollywood filmi var.
Bazılarını izlemek için birden fazla kez şans verdiğini söyleyen Şahinkaya'nın açıklamaları, özellikle bu yapımların hayranlarını şaşırtacak cinsten. Bakalım Nilperi'nin bir türlü yıldızının barışmadığı yapımlar hangileriymiş?
Nilperi Şahinkaya'yı yıllardır ekranlarda birbirinden farklı karakterlerle izliyoruz.
Nilperi Şahinkaya, yaptığı açıklamada Aşk-ı Memnu, Friends ve Barbie'yi sevmediğini anlattı. Üstelik oyuncunun bu yapımları izlemek için gösterdiği çaba da pek sonuç vermemiş!
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