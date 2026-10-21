Herkesin Dönüp Dönüp İzlediklerine Burun Kıvırdı: Nilperi Şahinkaya'nın İzleyemediği Yapımlar Şoke Etti!

Televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Nilperi Şahinkaya, bu kez rol aldığı bir projeyle değil, izleyici olarak yaptığı tercihlerle gündeme geldi. Yıllardır birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkan ünlü oyuncu, herkesin yere göğe sığdıramadığı bazı dizi ve filmleri bir türlü sevemediğini anlattı.

Üstelik bahsettiği yapımlar arasında yıllardır tekrarları izlenen bir Türk dizisi, dünyanın en popüler komedi dizilerinden biri ve vizyona girdiği döneme damgasını vuran bir Hollywood filmi var.

Bazılarını izlemek için birden fazla kez şans verdiğini söyleyen Şahinkaya'nın açıklamaları, özellikle bu yapımların hayranlarını şaşırtacak cinsten. Bakalım Nilperi'nin bir türlü yıldızının barışmadığı yapımlar hangileriymiş?