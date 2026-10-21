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Herkesin Dönüp Dönüp İzlediklerine Burun Kıvırdı: Nilperi Şahinkaya'nın İzleyemediği Yapımlar Şoke Etti!

Herkesin Dönüp Dönüp İzlediklerine Burun Kıvırdı: Nilperi Şahinkaya'nın İzleyemediği Yapımlar Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 21:16 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 21:17
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Televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Nilperi Şahinkaya, bu kez rol aldığı bir projeyle değil, izleyici olarak yaptığı tercihlerle gündeme geldi. Yıllardır birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkan ünlü oyuncu, herkesin yere göğe sığdıramadığı bazı dizi ve filmleri bir türlü sevemediğini anlattı. 

Üstelik bahsettiği yapımlar arasında yıllardır tekrarları izlenen bir Türk dizisi, dünyanın en popüler komedi dizilerinden biri ve vizyona girdiği döneme damgasını vuran bir Hollywood filmi var. 

Bazılarını izlemek için birden fazla kez şans verdiğini söyleyen Şahinkaya'nın açıklamaları, özellikle bu yapımların hayranlarını şaşırtacak cinsten. Bakalım Nilperi'nin bir türlü yıldızının barışmadığı yapımlar hangileriymiş?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Nilperi Şahinkaya'yı yıllardır ekranlarda birbirinden farklı karakterlerle izliyoruz.

Nilperi Şahinkaya'yı yıllardır ekranlarda birbirinden farklı karakterlerle izliyoruz.

Oyunculuk kariyerine Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle dikkat çekerek başlayan Nilperi Şahinkaya, ardından Kayıp, Kiraz Mevsimi, Yasak Elma ve Erşan Kuneri gibi birbirinden farklı projelerde rol aldı.

Kimi zaman entrikaların ortasında kalan, kimi zaman da bizzat entrikaların başını çeken karakterleriyle karşımıza çıkan Şahinkaya, özellikle komedi konusundaki yeteneğini de farklı yapımlarda gösterme fırsatı buldu. Televizyon ve dijital platformların yanı sıra tiyatro sahnesinde de aktif olarak yer alan oyuncu, kariyerini farklı alanlarda sürdürmeye devam ediyor. Röportajlarında ve sosyal medya paylaşımlarında düşüncelerini açıkça dile getirmesiyle de tanıdığımız Şahinkaya, bu kez kendi izleme alışkanlıklarından bahsetti.

Ancak oyuncunun anlattıkları, özellikle popüler kültürün vazgeçilmezleri arasında yer alan bazı yapımların hayranlarını şaşırtacak türdendi. Çünkü Nilperi Şahinkaya'nın beğenmediğini söylediği yapımlar, pek çoğumuzun defalarca izlediği diziler ve filmler arasından çıktı!

Nilperi Şahinkaya, yaptığı açıklamada Aşk-ı Memnu, Friends ve Barbie'yi sevmediğini anlattı. Üstelik oyuncunun bu yapımları izlemek için gösterdiği çaba da pek sonuç vermemiş!

Nilperi Şahinkaya, yaptığı açıklamada Aşk-ı Memnu, Friends ve Barbie'yi sevmediğini anlattı. Üstelik oyuncunun bu yapımları izlemek için gösterdiği çaba da pek sonuç vermemiş!

İlk olarak Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı, 2023 yılında vizyona giren ve pembe çılgınlığıyla tüm dünyayı etkisi altına alan Barbie filminden bahseden Şahinkaya, lafı hiç dolandırmadı: 'Barbie'yi hiç sevmedim.'

Ardından konu Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden Aşk-ı Memnu'ya geldi. Bihter, Behlül ve Firdevs Hanım'ın replikleri hala sosyal medyada dolaşırken, her yaz tekrarlarıyla yeniden gündeme gelen diziyi Şahinkaya'nın bitirememiş olması doğrusu şaşırttı. Ünlü oyuncu, Aşk-ı Memnu'ya bir değil, iki kez şans verdiğini şu sözlerle anlattı: 'Aşk-ı Memnu'yu bir yaz açıp izlemeye çalıştım, olmadı. Diğer yaz tekrar açıp izlemeye çalıştım.'

Anlaşılan o ki Nilperi, herkesin heyecanla takip ettiği Bihter ve Behlül hikayesine bir türlü kendini kaptıramamış. İşin yabancı dizi tarafında da durum pek farklı değilmiş! Jennifer Aniston, Courteney Cox ve Matthew Perry gibi isimleri buluşturan, yıllardır dünyanın dört bir yanında izlenmeye devam eden Friends de oyuncunun yarım bıraktığı dizilerden biriymiş. 'Friends'in üçüncü bölümünü geçememişimdir.' diyen Şahinkaya, bu yapımları izlerken yaşadığı durumu 'Açıyorum, hayır akmıyor. Olmuyor.' sözleriyle özetledi.

Bir yanda Friends'i baştan sona defalarca bitirenler, diğer yanda Aşk-ı Memnu'nun repliklerini ezbere bilenler... Nilperi Şahinkaya ise ikisine de bir türlü alışamamış! Tabii herkesin izleme zevki farklı ama popüler kültürün bu üç dev yapımının da aynı anda Nilperi Şahinkaya'nın beğenmediği listesine girmesi epey dikkat çekici!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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