"Yıkılıyo" Şarkısıyla Hafızalara Kazınan Ayça Tekindor 10 Yıllık Hayat Arkadaşını İfşa Etti!
Bir döneme damgasını vuran 'Yıkılıyor' şarkısını duyar duymaz hatırlayanlar burada mı? 2000'li yılların unutulmaz isimlerinden Ayça Tekindor, uzun zamandır müzik dünyasından uzak, sakin bir hayat sürdürüyordu. Ancak ünlü şarkıcı bu kez yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Tekindor, tam 10 yıllık hayat arkadaşı Yıldıray'ın kendisini aldattığını ve başka bir kadını hamile bıraktığını iddia etti. Üstelik birlikte büyüttükleri kedilerinin ameliyatı için eski partnerine ulaşmaya çalıştığında engellendiğini de anlattı. Yaşadıklarını paylaştıktan sonra eski hayat arkadaşına ait olduğunu belirttiği fotoğrafı da yayınlayan Tekindor'un sözleri dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2000'li yılların pop müzik dünyasını hatırlayanların hafızasında mutlaka bir Ayça Tekindor vardır!
Ayça Tekindor, X hesabından yaptığı paylaşımda 10 yıllık hayat arkadaşı Yıldıray tarafından aldatıldığını öne sürdü. Üstelik anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı.
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