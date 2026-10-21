"Yıkılıyo" Şarkısıyla Hafızalara Kazınan Ayça Tekindor 10 Yıllık Hayat Arkadaşını İfşa Etti!

Bir zamanlar müzik kanallarında klibini sık sık gördüğümüz, şarkısını ezbere bildiğimiz Ayça Tekindor, 2000'li yılların başında yakaladığı çıkışla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. 'Yıkılıyo' öyle bir döneme denk gelmişti ki aradan yıllar geçmesine rağmen hala pek çok kişinin aklına ilk gelen şarkılardan biri olmayı sürdürüyor.

Ancak kariyerinde dikkat çekici bir yükseliş yakalamasına rağmen Tekindor, bir süre sonra sahnelerden uzaklaşma kararı aldı. İstanbul'dan ayrılarak Bodrum'a yerleşen ünlü şarkıcı, uzun yıllar boyunca gözlerden uzak, daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti. Geçtiğimiz yıl yeniden görüntülendiğinde müzik dünyasından neden uzaklaştığını da anlatan Tekindor, sahne hayatının stresinden yorulduğunu, Bodrum'da yıllarca yaşadığını ve artık kendi halinde bir hayat sürmekten memnun olduğunu söylemişti.

Bir süredir magazin gündeminde pek fazla karşımıza çıkmayan Tekindor, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımlarla 10 yıllık hayat arkadaşına yönelik oldukça ciddi iddialarda bulundu.