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"Yıkılıyo" Şarkısıyla Hafızalara Kazınan Ayça Tekindor 10 Yıllık Hayat Arkadaşını İfşa Etti!

"Yıkılıyo" Şarkısıyla Hafızalara Kazınan Ayça Tekindor 10 Yıllık Hayat Arkadaşını İfşa Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 19:21
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Bir döneme damgasını vuran 'Yıkılıyor' şarkısını duyar duymaz hatırlayanlar burada mı? 2000'li yılların unutulmaz isimlerinden Ayça Tekindor, uzun zamandır müzik dünyasından uzak, sakin bir hayat sürdürüyordu. Ancak ünlü şarkıcı bu kez yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. 

Tekindor, tam 10 yıllık hayat arkadaşı Yıldıray'ın kendisini aldattığını ve başka bir kadını hamile bıraktığını iddia etti. Üstelik birlikte büyüttükleri kedilerinin ameliyatı için eski partnerine ulaşmaya çalıştığında engellendiğini de anlattı. Yaşadıklarını paylaştıktan sonra eski hayat arkadaşına ait olduğunu belirttiği fotoğrafı da yayınlayan Tekindor'un sözleri dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2000'li yılların pop müzik dünyasını hatırlayanların hafızasında mutlaka bir Ayça Tekindor vardır!

2000'li yılların pop müzik dünyasını hatırlayanların hafızasında mutlaka bir Ayça Tekindor vardır!

Bir zamanlar müzik kanallarında klibini sık sık gördüğümüz, şarkısını ezbere bildiğimiz Ayça Tekindor, 2000'li yılların başında yakaladığı çıkışla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. 'Yıkılıyo' öyle bir döneme denk gelmişti ki aradan yıllar geçmesine rağmen hala pek çok kişinin aklına ilk gelen şarkılardan biri olmayı sürdürüyor.

Ancak kariyerinde dikkat çekici bir yükseliş yakalamasına rağmen Tekindor, bir süre sonra sahnelerden uzaklaşma kararı aldı. İstanbul'dan ayrılarak Bodrum'a yerleşen ünlü şarkıcı, uzun yıllar boyunca gözlerden uzak, daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti. Geçtiğimiz yıl yeniden görüntülendiğinde müzik dünyasından neden uzaklaştığını da anlatan Tekindor, sahne hayatının stresinden yorulduğunu, Bodrum'da yıllarca yaşadığını ve artık kendi halinde bir hayat sürmekten memnun olduğunu söylemişti.

Bir süredir magazin gündeminde pek fazla karşımıza çıkmayan Tekindor, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımlarla 10 yıllık hayat arkadaşına yönelik oldukça ciddi iddialarda bulundu.

Ayça Tekindor, X hesabından yaptığı paylaşımda 10 yıllık hayat arkadaşı Yıldıray tarafından aldatıldığını öne sürdü. Üstelik anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı.

Ayça Tekindor, X hesabından yaptığı paylaşımda 10 yıllık hayat arkadaşı Yıldıray tarafından aldatıldığını öne sürdü. Üstelik anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı.

Tekindor, eski partnerinin kendisini aldattığını ve başka bir kadını hamile bıraktığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: '10 yıllık hayat arkadaşım Yıldıray, beni aldattı ve aldatmayı da beceremeyip kızı hamile bıraktı. Bu Mart ayındaydı, şimdi 10 yaşındaki kedi evladımız ameliyata girecek, aylar sonra aradım, engellemiş. Dükkandan ulaştım, bi daha burayı arama dedi. Hiçbir erkeğe güvenmeyin abi!'

Paylaşımında özellikle birlikte büyüttükleri kedilerinin ameliyatı nedeniyle eski partnerine ulaşmaya çalıştığını anlatan Tekindor, aylar sonra yaptığı aramada engellendiğini fark ettiğini söyledi. Bunun üzerine dükkanından ulaştığı eski hayat arkadaşının kendisine bir daha orayı aramamasını söylediğini iddia etti. Yaşadıklarına duyduğu öfkeyi gizlemeyen ünlü şarkıcı, ilk açıklamasının ardından bir paylaşım daha yaptı. Bu kez Yıldıray isimli eski hayat arkadaşına ait olduğunu belirttiği fotoğrafı yayınlayarak 'Hadi meşhur oldun şu tipinle. Kutla' ifadelerini kullandı.

Böylece Tekindor, 10 yıllık ilişkisinde yaşadığını öne sürdüğü olayları anlatmakla kalmayıp eski partnerini fotoğrafıyla da ifşa etmiş oldu. Ünlü şarkıcının peş peşe yaptığı paylaşımlar sosyal medyada dikkat çekerken, aldatma ve hamilelik iddialarının henüz bağımsız olarak doğrulanmadığını belirtelim. Tekindor'un açıklamalarında adı geçen eski partnerinden de henüz kamuoyuna yansıyan bir yanıt bulunmuyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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