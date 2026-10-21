Disney'in Ünlü İkizlerinden Dylan Sprouse Aile Geçmişini Anlattı: İkizi Cole Büyük Tepki Gösterdi!
Disney Channel'ın unutulmaz ikizleri Dylan ve Cole Sprouse'u hatırlamayanımız yoktur. Zack ve Cody karakterleriyle bir dönemin çocuk yıldızları arasına adlarını yazdıran kardeşlerden Dylan Sprouse, bu kez oyunculuğuyla değil, ailesinin geçmişine dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Kendi podcast programında soy ağacını araştırırken karşılaştığı şaşırtıcı detayları anlatan ünlü oyuncu, kendisi ve ikiz kardeşi için kullandığı 'ensest ilişki sonucu dünyaya gelen çocuklar' ifadesiyle dikkat çekti. Ancak Dylan'ın anlattıklarının arkasında, ailelerinin nesiller öncesine uzanan ve birbirine bağlanan geçmişi yatıyordu. Öğrendiklerini ikizi Cole'la paylaşmak isteyen Dylan, kardeşinden hiç beklemediği bir karşılık aldı.
Açıklamaların TMZ tarafından haberleştirilmesinin ardından Cole'un sosyal medyadan verdiği yanıt da gecikmedi!
Disney Channel'ın altın dönemine yetişenlerin hafızasında Dylan ve Cole Sprouse kardeşlerin yeri bir başkadır.
Dylan Sprouse, Wildmen podcastinin son bölümünde Ancestry adlı soy araştırma platformunu kullanarak ailesinin geçmişini incelediğini anlattı.
Peki, Dylan Sprouse'un aile geçmişiyle ilgili öğrendiklerine ikiz kardeşi Cole nasıl tepki verdi? İşin eğlenceli kısmı da burada başladı.
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