Disney'in Ünlü İkizlerinden Dylan Sprouse Aile Geçmişini Anlattı: İkizi Cole Büyük Tepki Gösterdi!

Araştırması sırasında daha önce hiç tanışmadığı akrabalarını bulduğunu söyleyen oyuncu, anne ve baba tarafının geçmişinde oldukça ilginç bir bağlantıyla karşılaştığını açıkladı. Dylan'ın anlattığına göre ailesinin her iki tarafı da 1800'lü yıllarda, Kaliforniya'daki altına hücum döneminde bölgeye yerleşmişti. Hatta baba tarafındaki akrabalarının bir kısmı Kuzey Carolina'dan Kaliforniya'ya taşınmıştı. Aile geçmişini daha ayrıntılı incelemeye başlayan oyuncu, 1800'lerin sonlarında anne ve baba tarafındaki ailelerin birbirleriyle evlilik yoluyla bağ kurduğunu öğrendi. Daha sonra farklı kollara ayrılan bu ailelerin yolları, Dylan ve Cole'un anne ve babasının evlenmesiyle yeniden birleşmişti.

Üstelik Dylan'ın dikkatini çeken tek ayrıntı bu değildi. Oyuncu, annesinin ailesinde dört kuşak boyunca yedi çift ikiz bulunduğunu, babasının amcalarının arasında da tek yumurta ikizleri olduğunu öğrendiğini anlattı. İkiz doğumlarının yalnızca anne tarafından geldiğini düşündüğünü söyleyen Dylan, her iki ailede de benzer bir geçmişle karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Hatta aile ağacındaki bağlantıları anlatırken, bütün bu durumun aynı aile geçmişinden kaynaklanabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Sohbetin en dikkat çekici anı ise Dylan'ın kendisi ve Cole hakkında kullandığı ifadeydi. Ünlü oyuncu, anlattıklarının sonunda 'Uzun lafın kısası, Cole ve ben ensest ilişki sonucu dünyaya gelmiş çocuklarız' dedi.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Dylan'ın kullandığı bu ifade, anne ve babasının yakın akraba olduğunun kanıtlandığı anlamına gelmiyor. Oyuncunun anlattığı durum, ailelerinin nesiller önce birbirleriyle evlilik yoluyla bağlantı kurmuş olması. Soy ağacındaki akrabalık derecesi bağımsız olarak doğrulanmış değil. Dylan da bu çarpıcı ifadeyi, aile geçmişini mizahi bir dille anlattığı sohbet sırasında kullanmış.