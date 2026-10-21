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Disney'in Ünlü İkizlerinden Dylan Sprouse Aile Geçmişini Anlattı: İkizi Cole Büyük Tepki Gösterdi!

Disney'in Ünlü İkizlerinden Dylan Sprouse Aile Geçmişini Anlattı: İkizi Cole Büyük Tepki Gösterdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 16:57
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Disney Channel'ın unutulmaz ikizleri Dylan ve Cole Sprouse'u hatırlamayanımız yoktur. Zack ve Cody karakterleriyle bir dönemin çocuk yıldızları arasına adlarını yazdıran kardeşlerden Dylan Sprouse, bu kez oyunculuğuyla değil, ailesinin geçmişine dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. 

Kendi podcast programında soy ağacını araştırırken karşılaştığı şaşırtıcı detayları anlatan ünlü oyuncu, kendisi ve ikiz kardeşi için kullandığı 'ensest ilişki sonucu dünyaya gelen çocuklar' ifadesiyle dikkat çekti. Ancak Dylan'ın anlattıklarının arkasında, ailelerinin nesiller öncesine uzanan ve birbirine bağlanan geçmişi yatıyordu. Öğrendiklerini ikizi Cole'la paylaşmak isteyen Dylan, kardeşinden hiç beklemediği bir karşılık aldı. 

Açıklamaların TMZ tarafından haberleştirilmesinin ardından Cole'un sosyal medyadan verdiği yanıt da gecikmedi!

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Disney Channel'ın altın dönemine yetişenlerin hafızasında Dylan ve Cole Sprouse kardeşlerin yeri bir başkadır.

Disney Channel'ın altın dönemine yetişenlerin hafızasında Dylan ve Cole Sprouse kardeşlerin yeri bir başkadır.

The Suite Life of Zack & Cody dizisinde canlandırdıkları Zack ve Cody karakterleriyle milyonların sevgisini kazanan ikizler, küçücük yaşlarından itibaren Hollywood'un en tanınan yüzleri arasına girmeyi başarmıştı.

Henüz bebekken oyunculuğa başlayan, Adam Sandler'la birlikte rol aldıkları Big Daddy filmiyle de tanınan Sprouse kardeşler, asıl büyük çıkışlarını Disney Channel ekranlarında yapmıştı. 2005 yılında yayınlanmaya başlayan The Suite Life of Zack & Cody ve ardından gelen The Suite Life on Deck dizileriyle bir neslin çocukluğuna damga vuran ikizler, yıllar içerisinde kariyerlerine farklı yönlerde devam etti. Cole Sprouse, özellikle Riverdale dizisindeki Jughead Jones karakteriyle yeniden geniş kitlelere ulaşırken Dylan Sprouse da sinema projeleriyle oyunculuk kariyerini sürdürdü. Dylan'ın özel hayatı da sık sık magazin gündemine taşındı. 2023 yılında dünyaca ünlü model Barbara Palvin'le evlenen oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında kızı Sylvie'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmuştu.

Şimdilerde 34 yaşında olan Dylan Sprouse, oyunculuğunun yanı sıra Brendan Columbus'la birlikte hazırladığı Wildmen adlı podcast programında da dinleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ancak 20 Ekim'de yayınlanan bölümde anlattıkları, sıradan bir aile sohbetinin çok ötesine geçti. Ünlü oyuncu, soy ağacını araştırırken öğrendiği detaylar hem ikiz kardeşini hem de açıklamaları duyanları şaşırttı.

Dylan Sprouse, Wildmen podcastinin son bölümünde Ancestry adlı soy araştırma platformunu kullanarak ailesinin geçmişini incelediğini anlattı.

Dylan Sprouse, Wildmen podcastinin son bölümünde Ancestry adlı soy araştırma platformunu kullanarak ailesinin geçmişini incelediğini anlattı.

Araştırması sırasında daha önce hiç tanışmadığı akrabalarını bulduğunu söyleyen oyuncu, anne ve baba tarafının geçmişinde oldukça ilginç bir bağlantıyla karşılaştığını açıkladı. Dylan'ın anlattığına göre ailesinin her iki tarafı da 1800'lü yıllarda, Kaliforniya'daki altına hücum döneminde bölgeye yerleşmişti. Hatta baba tarafındaki akrabalarının bir kısmı Kuzey Carolina'dan Kaliforniya'ya taşınmıştı. Aile geçmişini daha ayrıntılı incelemeye başlayan oyuncu, 1800'lerin sonlarında anne ve baba tarafındaki ailelerin birbirleriyle evlilik yoluyla bağ kurduğunu öğrendi. Daha sonra farklı kollara ayrılan bu ailelerin yolları, Dylan ve Cole'un anne ve babasının evlenmesiyle yeniden birleşmişti. 

Üstelik Dylan'ın dikkatini çeken tek ayrıntı bu değildi. Oyuncu, annesinin ailesinde dört kuşak boyunca yedi çift ikiz bulunduğunu, babasının amcalarının arasında da tek yumurta ikizleri olduğunu öğrendiğini anlattı. İkiz doğumlarının yalnızca anne tarafından geldiğini düşündüğünü söyleyen Dylan, her iki ailede de benzer bir geçmişle karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Hatta aile ağacındaki bağlantıları anlatırken, bütün bu durumun aynı aile geçmişinden kaynaklanabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Sohbetin en dikkat çekici anı ise Dylan'ın kendisi ve Cole hakkında kullandığı ifadeydi. Ünlü oyuncu, anlattıklarının sonunda 'Uzun lafın kısası, Cole ve ben ensest ilişki sonucu dünyaya gelmiş çocuklarız' dedi.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Dylan'ın kullandığı bu ifade, anne ve babasının yakın akraba olduğunun kanıtlandığı anlamına gelmiyor. Oyuncunun anlattığı durum, ailelerinin nesiller önce birbirleriyle evlilik yoluyla bağlantı kurmuş olması. Soy ağacındaki akrabalık derecesi bağımsız olarak doğrulanmış değil. Dylan da bu çarpıcı ifadeyi, aile geçmişini mizahi bir dille anlattığı sohbet sırasında kullanmış.

Peki, Dylan Sprouse'un aile geçmişiyle ilgili öğrendiklerine ikiz kardeşi Cole nasıl tepki verdi? İşin eğlenceli kısmı da burada başladı.

Peki, Dylan Sprouse'un aile geçmişiyle ilgili öğrendiklerine ikiz kardeşi Cole nasıl tepki verdi? İşin eğlenceli kısmı da burada başladı.

Dylan, araştırmasının sonuçlarını öğrenir öğrenmez kardeşini aradığını ve bulduğu bağlantıları gösteren bir fotoğraf gönderdiğini anlattı. Ancak Cole'un bu aile araştırmasına pek de hevesli olmadığı ortaya çıktı! Dylan'ın podcastte aktardığına göre Cole, kardeşinin gönderdiği fotoğrafa bakmayı reddetti. 'Buna bakmayacağım' diyerek telefonu kapatan Cole, aile geçmişiyle ilgili öğrendiklerini dinlemek istemedi. Dylan ise yaşananları anlatırken durumu espriye vurmaktan geri kalmadı.

Ancak hikaye bununla da bitmedi. Dylan'ın açıklamalarını 20 Ekim'de haberleştiren TMZ, ünlü oyuncunun kendisi ve kardeşi için kullandığı 'ensest' ifadesini başlığına taşıdı. Haber kısa sürede sosyal medyada yayılırken Cole Sprouse da Instagram hikayesinde söz konusu başlığı paylaşarak tepkisini gösterdi. Cole, 'Sabah saat 10'da böyle bir tık tuzağı başlıkla karşılaşmaya dünyadaki hiçbir medya eğitimi sizi hazırlayamaz' diyerek haberin sunuluş biçimine tepki gösterdi.

Dylan ise aynı başlığı kendi Instagram hesabında paylaşarak yine mizaha başvurdu. Başlığı oldukça başarılı bulduğunu söyleyen oyuncu, çıktısını alıp aile yatağının üzerine asacağı yönünde espri yaptı. Dylan'ın aile geçmişiyle ilgili anlattıkları, sosyal medyada ilk bakışta düşünüldüğü gibi anne ve babasının yakın akraba olduğuna dair doğrulanmış bir itiraf değil. Nesiller öncesine uzanan aile bağlantılarını anlatırken kullandığı çarpıcı ifade, magazin gündeminde bambaşka bir tartışmaya dönüştü. Cole'un haber başlıklarına verdiği tepki de Sprouse kardeşlerin kendilerine has mizah anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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