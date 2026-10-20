Milyonluk Hurdacı Galasında Ortalık Bir Anda Gerildi: İki Oyuncu Arasında Küfür Tartışması Çıktı!
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23 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanan Milyonluk Hurdacı filminin galasında beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncular Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında küfür meselesi yüzünden sözlü bir atışma çıktı.
Oral'ın film hakkında yaptığı bir yorum, Torun tarafından kendisine gönderme olarak algılanınca ortam bir anda gerildi. Komedi filminin galasında yaşananlar gecenin en dikkat çekici anlarından biri oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Milyonluk Hurdacı filminin galasında beklenmedik bir gerginlik yaşandı!
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Deniz Oral'ın küfürsüz film vurgusu İnan Ulaş Torun'a dokununca iki oyuncu arasında karşılıklı sözler havada uçuştu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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