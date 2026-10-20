Milyonluk Hurdacı Galasında Ortalık Bir Anda Gerildi: İki Oyuncu Arasında Küfür Tartışması Çıktı!

Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Ahmet Kayakesen ve Deniz Oral gibi isimlerin yer aldığı Milyonluk Hurdacı, seyircileri bol kahkahalı bir maceraya davet etmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ercüment Çavluer'in oturduğu komedi filmi, geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle ailesinden uzaklaşan bir hurdacının çocuklarıyla birlikte çıktığı maceralı yolculuğu konu alıyor.

Oyuncu kadrosunun bir araya geldiği gala gecesinde de haliyle filmin heyecanı vardı. Ancak gecenin ilerleyen dakikalarında yaşanan bir olay, filmin kendisinden bile daha fazla dikkat çekti! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gala sırasında Deniz Oral ile İnan Ulaş Torun arasında beklenmedik bir sözlü atışma yaşandı.

Üstelik tartışmanın fitilini ateşleyen şey, ilk bakışta oldukça sıradan görünen bir film yorumuydu. Oral'ın yapımın küfür içermemesine yönelik sözleri, Torun tarafından pek de olumlu karşılanmadı. Derken komedi filminin galasında işler bir anda ciddileşti!