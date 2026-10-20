article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Milyonluk Hurdacı Galasında Ortalık Bir Anda Gerildi: İki Oyuncu Arasında Küfür Tartışması Çıktı!

Milyonluk Hurdacı Galasında Ortalık Bir Anda Gerildi: İki Oyuncu Arasında Küfür Tartışması Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 23:40 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 23:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

23 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanan Milyonluk Hurdacı filminin galasında beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncular Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında küfür meselesi yüzünden sözlü bir atışma çıktı. 

Oral'ın film hakkında yaptığı bir yorum, Torun tarafından kendisine gönderme olarak algılanınca ortam bir anda gerildi. Komedi filminin galasında yaşananlar gecenin en dikkat çekici anlarından biri oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Milyonluk Hurdacı filminin galasında beklenmedik bir gerginlik yaşandı!

23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Milyonluk Hurdacı filminin galasında beklenmedik bir gerginlik yaşandı!

Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Ahmet Kayakesen ve Deniz Oral gibi isimlerin yer aldığı Milyonluk Hurdacı, seyircileri bol kahkahalı bir maceraya davet etmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ercüment Çavluer'in oturduğu komedi filmi, geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle ailesinden uzaklaşan bir hurdacının çocuklarıyla birlikte çıktığı maceralı yolculuğu konu alıyor.

Oyuncu kadrosunun bir araya geldiği gala gecesinde de haliyle filmin heyecanı vardı. Ancak gecenin ilerleyen dakikalarında yaşanan bir olay, filmin kendisinden bile daha fazla dikkat çekti! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gala sırasında Deniz Oral ile İnan Ulaş Torun arasında beklenmedik bir sözlü atışma yaşandı.

Üstelik tartışmanın fitilini ateşleyen şey, ilk bakışta oldukça sıradan görünen bir film yorumuydu. Oral'ın yapımın küfür içermemesine yönelik sözleri, Torun tarafından pek de olumlu karşılanmadı. Derken komedi filminin galasında işler bir anda ciddileşti!

Deniz Oral'ın küfürsüz film vurgusu İnan Ulaş Torun'a dokununca iki oyuncu arasında karşılıklı sözler havada uçuştu!

Gala sırasında film hakkında konuşan Deniz Oral, yapımın küfür içermemesini özellikle vurguladı. 'Küfürsüz bir film yaptık.' Ancak Oral'ın bu sözleri, İnan Ulaş Torun'un pek hoşuna gitmedi. Daha önce rol aldığı yapımlardaki küfürlü diyaloglara gönderme yapıldığını düşünen Torun, söylenenleri üzerine alınarak meslektaşına karşılık verdi. 'Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmler çektiğim için bana mı laf ediyorsun?'

Torun'un çıkışıyla ortam gerilirken Deniz Oral da kendisine yöneltilen sözleri yanıtsız bırakmadı. 'Demek ki küfürsüz film çekebiliyorsun!' Böylece küfürsüz bir komedi filmi üzerinden başlayan sohbet, iki oyuncunun karşılıklı atışmasına dönüştü.

İşin ironik tarafı da tam burada! Seyirciyi güldürmeye hazırlanan bir filmin galasında, bu kez oyuncuların kendi aralarındaki diyalog gündem oldu. Peki sizce Deniz Oral'ın sözleri gerçekten bir gönderme miydi, yoksa İnan Ulaş Torun söylenenleri biraz fazla mı üzerine alındı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın