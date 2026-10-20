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Şener Üşümezsoy Kadınlarla Neden Yemek Yemediğini Anlattı: "Sevişemezsin Bile!"

Şener Üşümezsoy Kadınlarla Neden Yemek Yemediğini Anlattı: "Sevişemezsin Bile!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 22:48
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Deprem açıklamalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son dönemde özel hayatına dair anlattıklarıyla da gündemden düşmüyor. Kendine has tavırları ve dobra açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü profesör, bu kez kadınlarla çıktığı buluşmalarda neden yemek yemediğini anlattı. 

Geçmişte yaşadığı bir ilişkisinden örnek veren Üşümezsoy, restoran yemeklerine neden mesafeli olduğunu da açıkladı. Ancak asıl dikkat çeken, yemek yemenin cinsel performans üzerindeki etkisine dair yaptığı yorum oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Deprem açıklamalarıyla yakından tanıdığımız Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son dönemde yalnızca bilimsel yorumlarıyla değil, renkli kişiliği ve özel hayatına dair anlattıklarıyla da gündemden düşmüyor!

Deprem açıklamalarıyla yakından tanıdığımız Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son dönemde yalnızca bilimsel yorumlarıyla değil, renkli kişiliği ve özel hayatına dair anlattıklarıyla da gündemden düşmüyor!

Özellikle Marmara Bölgesi'ndeki deprem riski üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık karşımıza çıkan Şener Üşümezsoy, kendine has tavırlarıyla da dikkat çeken isimlerden biri. 76 yaşındaki profesörü artık yalnızca televizyon ekranlarında deprem yorumlarken görmüyoruz. Bir bakıyoruz spor salonunda kaslarını sergiliyor, bir bakıyoruz özel hayatıyla ilgili hiç beklemediğimiz açıklamalar yapıyor! Sporla arasının ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Hatta geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul Fitness Week kapsamında sahneye çıkıp kaslarını sergileyerek hepimizi şaşırtmıştı.

Beslenmesine dikkat ettiğini ve formunu korumak için disiplinli bir hayat sürdürdüğünü de sık sık anlatıyor. Üstelik Şener Hoca'nın dobra tavrına da artık alıştık sayılır. Aklından geçeni söylemekten çekinmeyen profesör, konu özel hayatına gelince de pek farklı davranmıyor! Bu kez de kadınlarla buluşmalarında neden yemek yemeyi tercih etmediğini anlatırken konuyu öyle bir yere bağladı ki, söyledikleri deprem açıklamalarından bile fazla dikkat çekebilecek cinsten!

Şener Üşümezsoy, kadınlarla çıktığı buluşmalarda neden yemek yemediğini anlatırken sözü cinsel performansa getirdi! Ünlü profesörün yemek sonrası yaşananlara dair yorumu ise bir hayli iddialıydı.

Şener Üşümezsoy, kadınlarla çıktığı buluşmalarda neden yemek yemediğini anlatırken sözü cinsel performansa getirdi! Ünlü profesörün yemek sonrası yaşananlara dair yorumu ise bir hayli iddialıydı.

Geçmişte Amerika'dan gelen bir kız arkadaşıyla yaşadığı anlaşmazlıktan söz eden Şener Üşümezsoy, kendisinin restoranlarda yemek yemeyi pek tercih etmediğini anlattı. Ancak söz konusu kız arkadaşı için dışarıda yemek yemek, buluşmanın olmazsa olmazlarından biriymiş! Üşümezsoy, aralarındaki bu küçük fikir ayrılığını şu sözlerle aktardı: 'Amerika'dan gelmiş, restoranlarda yemek yemeye alışmış bir kız arkadaşım vardı. Bana 'Seninle çıkarım ama yemek yiyeceğiz' derdi.'

Peki Şener Üşümezsoy neden romantik bir akşam yemeğine bu kadar mesafeli? Kendisinin anlattığına göre mesele ne hesap ödemek ne de restoran ortamından hoşlanmamak. Üşümezsoy, dışarıda hazırlanan yemekleri sağlıklı bulmadığı için ne yediğine özellikle dikkat ettiğini söyledi. 'Ben kadınlarla çıktığım zaman yemek yemem. Restoran yemeklerini beğenmediğim ve zararlı bulduğum için yemiyorum. Ben aldığım proteine, yağ miktarına ve yağın kalitesine bakıyorum.' ifadelerini kullandı. 

Buraya kadar her şey normal bir beslenme tercihi gibi görünüyor, değil mi? Ancak profesörün asıl dikkat çeken açıklaması bundan sonra geldi! Üşümezsoy, yemek yedikten sonra fiziksel performansın düştüğünü düşündüğünü anlatırken konuyu doğrudan cinsel hayata bağladı. 'Benim düşünceme göre yemek yedikten sonra bütün fiziksel performansın bitiyor. Sevişemezsin bile yemek yiyince!'

Anlayacağınız Şener Hoca için romantik bir buluşmada uzun uzun yemek yemek pek de iyi bir fikir değilmiş!  Belli ki Şener Üşümezsoy, hem beslenme hem de romantik buluşmalar konusunda kendi kurallarından taviz vermiyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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