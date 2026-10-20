Şener Üşümezsoy Kadınlarla Neden Yemek Yemediğini Anlattı: "Sevişemezsin Bile!"

Geçmişte Amerika'dan gelen bir kız arkadaşıyla yaşadığı anlaşmazlıktan söz eden Şener Üşümezsoy, kendisinin restoranlarda yemek yemeyi pek tercih etmediğini anlattı. Ancak söz konusu kız arkadaşı için dışarıda yemek yemek, buluşmanın olmazsa olmazlarından biriymiş! Üşümezsoy, aralarındaki bu küçük fikir ayrılığını şu sözlerle aktardı: 'Amerika'dan gelmiş, restoranlarda yemek yemeye alışmış bir kız arkadaşım vardı. Bana 'Seninle çıkarım ama yemek yiyeceğiz' derdi.'

Peki Şener Üşümezsoy neden romantik bir akşam yemeğine bu kadar mesafeli? Kendisinin anlattığına göre mesele ne hesap ödemek ne de restoran ortamından hoşlanmamak. Üşümezsoy, dışarıda hazırlanan yemekleri sağlıklı bulmadığı için ne yediğine özellikle dikkat ettiğini söyledi. 'Ben kadınlarla çıktığım zaman yemek yemem. Restoran yemeklerini beğenmediğim ve zararlı bulduğum için yemiyorum. Ben aldığım proteine, yağ miktarına ve yağın kalitesine bakıyorum.' ifadelerini kullandı.

Buraya kadar her şey normal bir beslenme tercihi gibi görünüyor, değil mi? Ancak profesörün asıl dikkat çeken açıklaması bundan sonra geldi! Üşümezsoy, yemek yedikten sonra fiziksel performansın düştüğünü düşündüğünü anlatırken konuyu doğrudan cinsel hayata bağladı. 'Benim düşünceme göre yemek yedikten sonra bütün fiziksel performansın bitiyor. Sevişemezsin bile yemek yiyince!'

Anlayacağınız Şener Hoca için romantik bir buluşmada uzun uzun yemek yemek pek de iyi bir fikir değilmiş! Belli ki Şener Üşümezsoy, hem beslenme hem de romantik buluşmalar konusunda kendi kurallarından taviz vermiyor!