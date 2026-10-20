Şener Üşümezsoy Kadınlarla Neden Yemek Yemediğini Anlattı: "Sevişemezsin Bile!"
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Deprem açıklamalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son dönemde özel hayatına dair anlattıklarıyla da gündemden düşmüyor. Kendine has tavırları ve dobra açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü profesör, bu kez kadınlarla çıktığı buluşmalarda neden yemek yemediğini anlattı.
Geçmişte yaşadığı bir ilişkisinden örnek veren Üşümezsoy, restoran yemeklerine neden mesafeli olduğunu da açıkladı. Ancak asıl dikkat çeken, yemek yemenin cinsel performans üzerindeki etkisine dair yaptığı yorum oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Deprem açıklamalarıyla yakından tanıdığımız Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son dönemde yalnızca bilimsel yorumlarıyla değil, renkli kişiliği ve özel hayatına dair anlattıklarıyla da gündemden düşmüyor!
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Şener Üşümezsoy, kadınlarla çıktığı buluşmalarda neden yemek yemediğini anlatırken sözü cinsel performansa getirdi! Ünlü profesörün yemek sonrası yaşananlara dair yorumu ise bir hayli iddialıydı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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