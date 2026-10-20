Tek Bir Bakışıyla Dünyaca Ünlü Olmuştu: O Küçük Kızın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Sosyal medyanın bugünkü kadar hayatımızın merkezinde olmadığı, komik fotoğrafların ve GIF'lerin elden ele dolaştığı o yılları hatırlayanlar burada mı? İşte o dönemde internetin en meşhur yüzlerinden biri, henüz iki yaşındaki Chloe Clem olmuştu!

Üstelik ne bir yeteneğini sergilemişti ne de ünlü olmak için özel bir şey yapmıştı. Küçük Chloe'nin bütün dünyaya yayılması için yalnızca birkaç saniyelik bir bakış yeterli olmuştu. Her şey 2013 yılında annesi Katie Clem'in kızlarına yaptığı Disneyland sürpriziyle başlamıştı. O gün okula gittiklerini düşünen yedi yaşındaki Lily ve iki yaşındaki Chloe, aslında Disneyland'e götürüldüklerini öğrenince birbirinden tamamen farklı tepkiler vermişti.

Ablası Lily sevinçten gözyaşlarına boğulurken Chloe'nin yüzündeki ifade ise tam bir olaydı! Küçük kız, ablasının neden bu kadar ağladığını anlamaya çalışıyormuş gibi kameraya öyle bir yan bakış atmıştı ki, o birkaç saniyelik görüntü kısa sürede videonun kendisinden bile daha ünlü hale gelmişti. Ailenin YouTube'a yüklediği Lily's Disneyland Surprise... AGAIN! isimli videodan alınan o kare, önce Tumblr'da yayılmaya başlamış, ardından capslerin ve GIF'lerin vazgeçilmezlerinden biri olmuştu.

Birine inanamadığımızda, duyduğumuz bir şeyi garipsediğimizde ya da sadece içimizden geçenleri tek kelime etmeden anlatmak istediğimizde hep o bakışı kullanır olmuştuk! İnternet kullanıcıları da Chloe'ye boşuna 'Side Eye Chloe', yani 'Yan Bakan Chloe' lakabını takmamıştı. Hatta bu bakış öyle meşhur olmuştu ki küçük kızın yüzü dünyanın dört bir yanında tanınmaya başlamış, ailesiyle birlikte gittiği yerlerde hayranları tarafından durdurulur hale gelmişti.

Chloe'nin annesi Katie Clem, daha sonra People'a verdiği röportajda kızının fotoğrafını ilk kez Tumblr'da her yerde gördüğünde şaşkına döndüğünü anlatmıştı. Çünkü meşhur kareyi caps haline getiren kendileri bile değildi! Üstelik Chloe'nin o meşhur bakışı yalnızca milyonlarca insanı güldürmekle kalmamış, ailesinin hayatını da baştan aşağı değiştirmişti.