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Tek Bir Bakışıyla Dünyaca Ünlü Olmuştu: O Küçük Kızın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Tek Bir Bakışıyla Dünyaca Ünlü Olmuştu: O Küçük Kızın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 21:24
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Bir dönem internette nereye baksak karşımıza çıkan o meşhur yan bakışı hatırlıyor musunuz? Henüz iki yaşındayken ailesinin çektiği videoyla dünya çapında tanınan Chloe Clem, sosyal medyanın en unutulmaz yüzlerinden birine dönüşmüştü. 

Yıllarca capslerde, GIF'lerde ve mesajlaşmalarda kullanılan ifadesi, ailesine hiç beklemedikleri kapıları da açmıştı. Aradan tam 13 yıl geçti ve küçük Chloe artık 15 yaşında! 

Son görüntüleriyle yeniden gündeme gelen genç kızın değişimi kadar, meşhur fotoğrafının ailesine kazandırdığı para da ayrıca dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Biraz geçmişe gidelim! Yıl 2013, sosyal medyada birbirimize caps göndermeye bayılıyoruz ve henüz iki yaşındaki küçük bir kız, tek bir bakışıyla internetin en unutulmaz yüzlerinden birine dönüşmek üzere!

Sosyal medyanın bugünkü kadar hayatımızın merkezinde olmadığı, komik fotoğrafların ve GIF'lerin elden ele dolaştığı o yılları hatırlayanlar burada mı? İşte o dönemde internetin en meşhur yüzlerinden biri, henüz iki yaşındaki Chloe Clem olmuştu!

Üstelik ne bir yeteneğini sergilemişti ne de ünlü olmak için özel bir şey yapmıştı. Küçük Chloe'nin bütün dünyaya yayılması için yalnızca birkaç saniyelik bir bakış yeterli olmuştu. Her şey 2013 yılında annesi Katie Clem'in kızlarına yaptığı Disneyland sürpriziyle başlamıştı. O gün okula gittiklerini düşünen yedi yaşındaki Lily ve iki yaşındaki Chloe, aslında Disneyland'e götürüldüklerini öğrenince birbirinden tamamen farklı tepkiler vermişti.

Ablası Lily sevinçten gözyaşlarına boğulurken Chloe'nin yüzündeki ifade ise tam bir olaydı! Küçük kız, ablasının neden bu kadar ağladığını anlamaya çalışıyormuş gibi kameraya öyle bir yan bakış atmıştı ki, o birkaç saniyelik görüntü kısa sürede videonun kendisinden bile daha ünlü hale gelmişti. Ailenin YouTube'a yüklediği Lily's Disneyland Surprise... AGAIN! isimli videodan alınan o kare, önce Tumblr'da yayılmaya başlamış, ardından capslerin ve GIF'lerin vazgeçilmezlerinden biri olmuştu.

Birine inanamadığımızda, duyduğumuz bir şeyi garipsediğimizde ya da sadece içimizden geçenleri tek kelime etmeden anlatmak istediğimizde hep o bakışı kullanır olmuştuk! İnternet kullanıcıları da Chloe'ye boşuna 'Side Eye Chloe', yani 'Yan Bakan Chloe' lakabını takmamıştı. Hatta bu bakış öyle meşhur olmuştu ki küçük kızın yüzü dünyanın dört bir yanında tanınmaya başlamış, ailesiyle birlikte gittiği yerlerde hayranları tarafından durdurulur hale gelmişti.

Chloe'nin annesi Katie Clem, daha sonra People'a verdiği röportajda kızının fotoğrafını ilk kez Tumblr'da her yerde gördüğünde şaşkına döndüğünü anlatmıştı. Çünkü meşhur kareyi caps haline getiren kendileri bile değildi!  Üstelik Chloe'nin o meşhur bakışı yalnızca milyonlarca insanı güldürmekle kalmamış, ailesinin hayatını da baştan aşağı değiştirmişti.

Aradan tam 13 yıl geçti ve bir zamanlar bize yan yan bakan o küçük kız artık 15 yaşında!

Aradan tam 13 yıl geçti ve bir zamanlar bize yan yan bakan o küçük kız artık 15 yaşında!

Bir dönemin internet fenomeni Chloe Clem, şimdilerde çocukluğundaki görüntüsünden oldukça farklı bir genç kız olarak karşımıza çıktı. 15 yaşına gelen Chloe, sosyal medya hesabında hayatından kesitler paylaşmaya devam ediyor.  Instagram'da 700 bini aşkın takipçiye ulaşan genç kız, son dönemde hayranlarıyla buluştuğu etkinliklerle de gündeme geldi.

2026 yılında Nashville Celebrity Comic Con'a katılan Chloe, kısa süre önce Smoky Mountain Nostalgia Fest'te de sevenleriyle bir araya geldi. Bir zamanlar internette dolaşan o meşhur bakışının fotoğraflarını imzaladı, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Yani yıllar önce bir otomobilin arka koltuğunda başlayan hikaye, bugün hayran buluşmalarına kadar uzandı. 

İşin bir de maddi boyutu var tabii. Chloe'nin ailesi, 2021 yılında o meşhur yan bakış fotoğrafını NFT olarak satışa çıkarmıştı. İnternet tarihine geçen görüntünün dijital sahiplik sertifikası, yaklaşık 74 bin dolara alıcı bulmuştu! Ancak bu, ailenin Chloe'nin ününden elde ettiği tek kazanç değildi. People'a konuşan annesi Katie Clem, kızının viral olmasının ardından Google Pixel gibi büyük markalarla iş birlikleri yaptıklarını ve hayatlarının ciddi biçimde değiştiğini anlatmıştı.

Hatta bir dönem maddi açıdan oldukça zorlandıklarını, elde ettikleri gelir sayesinde kiralarını ve faturalarını ödeyebildiklerini, daha iyi bir eve taşınabildiklerini ve araba alabildiklerini söylemişti.

Chloe'nin ünü öyle bir noktaya ulaşmıştı ki Google'ın desteğiyle Brezilya'ya bile gitmişti.

Chloe'nin ünü öyle bir noktaya ulaşmıştı ki Google'ın desteğiyle Brezilya'ya bile gitmişti.

Annesinin anlattığına göre Sao Paulo'da küçük Chloe'nin fotoğrafları reklam panolarına kadar taşınmıştı!

Ancak Katie Clem, yıllar sonra çocuklarının bu kadar küçük yaşta internette tanınmasına izin vermek konusunda bazı pişmanlıkları olduğunu da itiraf etti. Kızları büyüdükçe sürekli kamera karşısında olmak istemediklerini fark ettiğini söyleyen anne, bu nedenle aile videolarını azaltma kararı aldıklarını anlattı. Chloe ise şöhreti konusunda annesiyle aynı düşüncede değildi!

People'a verdiği röportajda yaşadıklarından pişmanlık duymadığını söyleyen genç kız, gelecekte kendi sosyal medya içeriklerini üretmeye de sıcak baktığını belirtti. Kısacası bir zamanlar ablasının ağlamasına attığı o şüpheci bakışla tanıdığımız Chloe, bugün kendi takipçileri olan genç bir internet fenomenine dönüşmüş durumda.

Peki siz o meşhur fotoğrafı hatırladınız mı? Chloe'nin yıllar içindeki değişimi sizi de şaşırttı mı?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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