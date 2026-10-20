Tek Bir Bakışıyla Dünyaca Ünlü Olmuştu: O Küçük Kızın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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Bir dönem internette nereye baksak karşımıza çıkan o meşhur yan bakışı hatırlıyor musunuz? Henüz iki yaşındayken ailesinin çektiği videoyla dünya çapında tanınan Chloe Clem, sosyal medyanın en unutulmaz yüzlerinden birine dönüşmüştü.
Yıllarca capslerde, GIF'lerde ve mesajlaşmalarda kullanılan ifadesi, ailesine hiç beklemedikleri kapıları da açmıştı. Aradan tam 13 yıl geçti ve küçük Chloe artık 15 yaşında!
Son görüntüleriyle yeniden gündeme gelen genç kızın değişimi kadar, meşhur fotoğrafının ailesine kazandırdığı para da ayrıca dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Biraz geçmişe gidelim! Yıl 2013, sosyal medyada birbirimize caps göndermeye bayılıyoruz ve henüz iki yaşındaki küçük bir kız, tek bir bakışıyla internetin en unutulmaz yüzlerinden birine dönüşmek üzere!
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Aradan tam 13 yıl geçti ve bir zamanlar bize yan yan bakan o küçük kız artık 15 yaşında!
Chloe'nin ünü öyle bir noktaya ulaşmıştı ki Google'ın desteğiyle Brezilya'ya bile gitmişti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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