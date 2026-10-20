Gupse Özay'dan İkinci Çocuk Konusunda Keskin Çıkış: Kararının Sebebini de Anlattı!

Bir çocuk daha büyütmenin kendisi için ne anlama geleceğini anlatan oyuncu, neden böyle bir karar verdiğini de açık açık söyledi. Son olarak Ayşe Arman'ın konuğu olan Gupse Özay, sohbet sırasında ikinci çocuk meselesi açılınca düşüncelerini bütün açıklığıyla ortaya koydu.

Ünlü oyuncu, kızı Jan Asya'yı büyütürken ne kadar yorulduğunu saklamadı. Annelik konusunda kendi sınırlarını bildiğini söyleyen Özay, ikinci bir çocuk için aynı enerjiyi kendisinde bulamadığını anlattı. Hatta bu konuda öyle net bir çizgi çekti ki, ikinci çocuk düşüncesinin kendisi için neden bu kadar uzak olduğunu şu sözlerle açıkladı: 'Ben çok yoruldum. Benim mentalim için tek çocuk yeterli. Benim kapasitem bu.' Gupse Özay'ın üzerinde durduğu tek mesele yorgunluk da değildi.

İkinci bir çocuk sahibi olması durumunda yaşayacağı kaygıyı ve üstleneceği sorumluluğu düşündüğünü söyleyen oyuncu, bu ihtimali kendine has mizahıyla ama bir o kadar da ciddi bir şekilde değerlendirdi. 'İkinci çocuk yaparsam akıl hastanesine yatabilirim. Kaygım ayrı, vereceğim emek ayrı.'

Asıl dikkat çeken nokta ise Jan Asya'ya ayırdığı ilgiyle ilgili söyledikleriydi. Özay, kızına gösterdiği özeni ikinci bir çocukla aynı şekilde paylaşabileceğine inanmadığını anlattı. İki çocuğun ihtiyaçlarına yetişmeye çalışırken birine verdiği ilgiden kısmak zorunda kalma düşüncesinin kendisini zorladığını belirtti. 'İlk çocuğuma verdiğim ilgiyi ikinciye veremeyeceğim. Enerjim yok.'

Bir çocuğa yetişmeye çalışırken diğerini ihmal etmekten endişe ettiğini anlatan oyuncu, böyle bir durumda yalnızca kendisinin değil, çocuklarının da mutsuz olabileceğini düşündüğünü söyledi. Hatta bu ihtimali de hiç süslemeden dile getirdi: 'Birinden alıp diğerine yetişmeye çalışacağım. Üç tane mutsuz çocuk olacak evde.' Gupse Özay'ın açıklamalarında en çok öne çıkan şey ise annelikten duyduğu mutluluğu anlatırken kendi sınırlarını da göz ardı etmemesiydi.

Bir çocuk daha sahibi olmak istemediğini açıkça söyleyen oyuncu, kendisi için en doğru kararın Jan Asya'yla devam etmek olduğunu belirtti. Ve ikinci çocuk meselesine şu sözlerle son noktayı koydu: 'Ben istemiyorum. Ben tek bir çocukla mükemmelim.' Anlaşılan Gupse Özay, Jan Asya'ya bir kardeş düşünmüyor. Üstelik bunun nedenini anlatırken ne yorgunluğunu saklıyor ne de herkesin kendisinden beklediği cevabı vermeye çalışıyor.

Peki siz Gupse Özay'ın ikinci çocuk konusundaki bu net tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz?