Gupse Özay'dan İkinci Çocuk Konusunda Keskin Çıkış: Kararının Sebebini de Anlattı!
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Gupse Özay ve Barış Arduç, yıllardır magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden. Kızları Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüten ikilinin ikinci kez anne baba olup olmayacağı da merak konusuydu. Son olarak Ayşe Arman'a konuk olan Gupse Özay, ikinci çocuk konusunda düşündüklerini tüm açıklığıyla anlattı.
Ünlü oyuncu, hem anneliğin kendisinde yarattığı yorgunluğa hem de bir çocuk daha büyütme fikrine değinirken oldukça keskin ifadeler kullandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Gupse Özay ve Barış Arduç, magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri. Kızları Jan Asya'yı gözlerinden sakınan ikilinin ailesine bir üye daha katılıp katılmayacağı ise hep merak ediliyordu.
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Ayşe Arman'a konuk olan Gupse Özay, ikinci çocuk konusunda oldukça keskin bir çizgi çekti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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