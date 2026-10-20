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Gupse Özay'dan İkinci Çocuk Konusunda Keskin Çıkış: Kararının Sebebini de Anlattı!

Gupse Özay'dan İkinci Çocuk Konusunda Keskin Çıkış: Kararının Sebebini de Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 20:15
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Gupse Özay ve Barış Arduç, yıllardır magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden. Kızları Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüten ikilinin ikinci kez anne baba olup olmayacağı da merak konusuydu. Son olarak Ayşe Arman'a konuk olan Gupse Özay, ikinci çocuk konusunda düşündüklerini tüm açıklığıyla anlattı. 

Ünlü oyuncu, hem anneliğin kendisinde yarattığı yorgunluğa hem de bir çocuk daha büyütme fikrine değinirken oldukça keskin ifadeler kullandı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Gupse Özay ve Barış Arduç, magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri. Kızları Jan Asya'yı gözlerinden sakınan ikilinin ailesine bir üye daha katılıp katılmayacağı ise hep merak ediliyordu.

Gupse Özay ve Barış Arduç, magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri. Kızları Jan Asya'yı gözlerinden sakınan ikilinin ailesine bir üye daha katılıp katılmayacağı ise hep merak ediliyordu.

Yalan Dünya dizisindeki Nurhayat karakteriyle gönlümüzde ayrı bir yer edinen Gupse Özay, yıllar içinde yalnızca oyunculuğuyla değil, senaristliği ve kendine has mizahıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı derken hem güldüren hem de karakterleriyle hafızalarımıza kazınan Özay'ın özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi görüyor.

Özellikle de Barış Arduç'la yaşadığı aşk! 2014 yılında Deliha filminin setinde tanışan ikili, yıllarca süren ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden birine dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. O günden beri kızlarına olan düşkünlükleriyle de sık sık gündeme geliyorlar.

Özellikle Gupse Özay'ın Jan Asya'yla kurduğu bağ, annelik üzerine yaptığı samimi açıklamalardan da anlaşılıyor. Kızının büyüme sürecinde mümkün olduğunca yanında olmaya çalışan oyuncu, anneliğin hayatındaki yerini ve kendisini nasıl değiştirdiğini de zaman zaman anlatıyor. Bir yandan kariyerini sürdürürken bir yandan da bütün ilgisini kızına vermeye çalışan Özay'ın, Jan Asya söz konusu olduğunda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Hal böyle olunca bu güzel aileye bir kişi daha katılır mı diye düşünmeden de edememiştik!

Gupse Özay ve Barış Arduç ikinci kez anne baba olur mu, Jan Asya'ya bir kardeş gelir mi derken beklenen açıklama sonunda geldi. Üstelik Gupse Özay, bu konuda hiç lafını dolandırmadı!

Ayşe Arman'a konuk olan Gupse Özay, ikinci çocuk konusunda oldukça keskin bir çizgi çekti!

Ayşe Arman'a konuk olan Gupse Özay, ikinci çocuk konusunda oldukça keskin bir çizgi çekti!

Bir çocuk daha büyütmenin kendisi için ne anlama geleceğini anlatan oyuncu, neden böyle bir karar verdiğini de açık açık söyledi. Son olarak Ayşe Arman'ın konuğu olan Gupse Özay, sohbet sırasında ikinci çocuk meselesi açılınca düşüncelerini bütün açıklığıyla ortaya koydu.

Ünlü oyuncu, kızı Jan Asya'yı büyütürken ne kadar yorulduğunu saklamadı. Annelik konusunda kendi sınırlarını bildiğini söyleyen Özay, ikinci bir çocuk için aynı enerjiyi kendisinde bulamadığını anlattı. Hatta bu konuda öyle net bir çizgi çekti ki, ikinci çocuk düşüncesinin kendisi için neden bu kadar uzak olduğunu şu sözlerle açıkladı: 'Ben çok yoruldum. Benim mentalim için tek çocuk yeterli. Benim kapasitem bu.' Gupse Özay'ın üzerinde durduğu tek mesele yorgunluk da değildi.

İkinci bir çocuk sahibi olması durumunda yaşayacağı kaygıyı ve üstleneceği sorumluluğu düşündüğünü söyleyen oyuncu, bu ihtimali kendine has mizahıyla ama bir o kadar da ciddi bir şekilde değerlendirdi. 'İkinci çocuk yaparsam akıl hastanesine yatabilirim. Kaygım ayrı, vereceğim emek ayrı.'

Asıl dikkat çeken nokta ise Jan Asya'ya ayırdığı ilgiyle ilgili söyledikleriydi. Özay, kızına gösterdiği özeni ikinci bir çocukla aynı şekilde paylaşabileceğine inanmadığını anlattı. İki çocuğun ihtiyaçlarına yetişmeye çalışırken birine verdiği ilgiden kısmak zorunda kalma düşüncesinin kendisini zorladığını belirtti. 'İlk çocuğuma verdiğim ilgiyi ikinciye veremeyeceğim. Enerjim yok.'

Bir çocuğa yetişmeye çalışırken diğerini ihmal etmekten endişe ettiğini anlatan oyuncu, böyle bir durumda yalnızca kendisinin değil, çocuklarının da mutsuz olabileceğini düşündüğünü söyledi. Hatta bu ihtimali de hiç süslemeden dile getirdi: 'Birinden alıp diğerine yetişmeye çalışacağım. Üç tane mutsuz çocuk olacak evde.' Gupse Özay'ın açıklamalarında en çok öne çıkan şey ise annelikten duyduğu mutluluğu anlatırken kendi sınırlarını da göz ardı etmemesiydi.

Bir çocuk daha sahibi olmak istemediğini açıkça söyleyen oyuncu, kendisi için en doğru kararın Jan Asya'yla devam etmek olduğunu belirtti. Ve ikinci çocuk meselesine şu sözlerle son noktayı koydu: 'Ben istemiyorum. Ben tek bir çocukla mükemmelim.' Anlaşılan Gupse Özay, Jan Asya'ya bir kardeş düşünmüyor. Üstelik bunun nedenini anlatırken ne yorgunluğunu saklıyor ne de herkesin kendisinden beklediği cevabı vermeye çalışıyor.

Peki siz Gupse Özay'ın ikinci çocuk konusundaki bu net tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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