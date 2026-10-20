Ben Affleck'i Çabuk Unuttu! Jennifer Lopez'in Yeni Aşkı Kendisinden 11 Yaş Küçük Çıktı!
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Hollywood'un hem sahneleri hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen yıldızı Jennifer Lopez, yine gönül işleriyle karşımızda! Yıllar sonra yeniden kavuştuğu Ben Affleck'le ikinci şansını da tüketen JLo, boşanmanın ardından uzun süre yalnız kalmayı tercih etmişti.
Ancak görünen o ki 57 yaşındaki dünya yıldızının kalbi yeniden hareketlenmiş olabilir. Yabancı basında yer alan iddialara göre Lopez, Office Romance filmindeki rol arkadaşıyla yakınlaştı. Üstelik yeni aşk söylentilerinin merkezindeki İngiliz oyuncu, JLo'dan tam 11 yaş küçük!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Jennifer Lopez deyince aklımıza önce sahneleri kasıp kavuran performansları, ardından da bir türlü sakinleşmeyen aşk hayatı geliyor!
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Ben Affleck'le yıllar sonra kavuşup evlenmişlerdi, herkes bu aşkın artık bitmeyeceğini düşünmüştü!
Jennifer Lopez'in yeni gözdesinin Office Romance filmindeki rol arkadaşı Brett Goldstein olduğu iddia edildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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