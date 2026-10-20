Ben Affleck'i Çabuk Unuttu! Jennifer Lopez'in Yeni Aşkı Kendisinden 11 Yaş Küçük Çıktı!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in aşk hikayesi aslında 2000'li yılların başına uzanıyor. 2002 yılında başlayan ilişkileri kısa sürede Hollywood'un en gözde aşklarından birine dönüşmüş, ikili nişanlanarak evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Hatta o dönem magazin dünyası onlara özel bir isim bile bulmuştu: Bennifer!

Ancak düğünlerini erteleyen çift, 2004 yılında yollarını ayırmıştı. Aradan yıllar geçti, ikisi de başka ilişkiler yaşadı, evlilikler yaptı. Derken 2021 yılında hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Jennifer Lopez ile Ben Affleck yeniden bir araya geldi! Yarım kalan aşk hikayelerinin devamını getiren çift, Temmuz 2022'de Las Vegas'ta evlendi. Ağustos ayında ise Georgia'da ailelerinin ve dostlarının katıldığı bir düğün daha yaptılar. Hepimiz bu kez gerçekten birbirlerini bulduklarını, yıllar önce yarım kalan hikayenin sonunda tamamlandığını düşünmüştük.

Fakat ikinci bahar da uzun sürmedi. Lopez, Ağustos 2024'te boşanma davası açtı. Mahkemeye sunduğu belgelerde ayrılık tarihlerini 26 Nisan 2024 olarak belirtti. Ocak 2025'te boşanma anlaşmaları onaylandı, evlilikleri 21 Şubat 2025 itibarıyla resmen sona erdi. Bir zamanlar birbirlerinin büyük aşkı olarak gösterilen ikili, böylece ikinci kez yollarını ayırmış oldu. JLo ise ayrılığın ardından verdiği röportajlarda kendisini yeniden tanımaya, yalnız kalmayı öğrenmeye ve mutluluğunu bir ilişkiye bağlamamaya odaklandığını anlatmıştı.

Hatta uzun bir süre aşk hayatına kimseyi dahil etmediği konuşuluyordu. Biz daha Ben Affleck'le yıllar sonra gelen kavuşmanın ardından yaşanan ayrılığı konuşmayı bitirememişken, JLo'nun adı şimdi yeni biriyle anılmaya başladı.

Hem de bu kez kendisinden 11 yaş küçük biriyle!