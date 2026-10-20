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Ben Affleck'i Çabuk Unuttu! Jennifer Lopez'in Yeni Aşkı Kendisinden 11 Yaş Küçük Çıktı!

Ben Affleck'i Çabuk Unuttu! Jennifer Lopez'in Yeni Aşkı Kendisinden 11 Yaş Küçük Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 17:47
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Hollywood'un hem sahneleri hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen yıldızı Jennifer Lopez, yine gönül işleriyle karşımızda! Yıllar sonra yeniden kavuştuğu Ben Affleck'le ikinci şansını da tüketen JLo, boşanmanın ardından uzun süre yalnız kalmayı tercih etmişti. 

Ancak görünen o ki 57 yaşındaki dünya yıldızının kalbi yeniden hareketlenmiş olabilir. Yabancı basında yer alan iddialara göre Lopez, Office Romance filmindeki rol arkadaşıyla yakınlaştı. Üstelik yeni aşk söylentilerinin merkezindeki İngiliz oyuncu, JLo'dan tam 11 yaş küçük! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Jennifer Lopez deyince aklımıza önce sahneleri kasıp kavuran performansları, ardından da bir türlü sakinleşmeyen aşk hayatı geliyor!

Jennifer Lopez deyince aklımıza önce sahneleri kasıp kavuran performansları, ardından da bir türlü sakinleşmeyen aşk hayatı geliyor!

Jennifer Lopez'in alametifarikalarını saymaya kalksak herhalde sayfalar yetmez! Bir yanda yıllardır enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden sahneleri sallayan JLo, diğer yanda oyunculuk kariyeri, kırmızı halı görünümleri ve her seferinde yeniden konuşulmayı başaran özel hayatı... On the Floor, Let's Get Loud, Jenny from the Block gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Lopez, Selena ile oyunculuğunu kanıtlamış, Hustlers ile de sinema dünyasında adından söz ettirmişti.

Üstelik 57 yaşına gelmesine rağmen sahne performansları ve iddialı tarzıyla hala genç yıldızlara taş çıkartıyor! Tabii JLo'nun kariyeri kadar konuşulan bir başka konu daha var: Aşk hayatı. Marc Anthony, Alex Rodriguez ve tabii ki Ben Affleck... Lopez'in yıllar içinde yaşadığı ilişkiler, kimi zaman şarkılarından bile fazla konuşuldu.

Hele Ben Affleck'le yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi yok mu? Hollywood'un en unutulmaz aşk hikayelerinden birinin mutlu sona ulaştığını düşünmüştük. Fakat işler pek de hayal ettiğimiz gibi gitmedi.

Ben Affleck'le yıllar sonra kavuşup evlenmişlerdi, herkes bu aşkın artık bitmeyeceğini düşünmüştü!

Ben Affleck'le yıllar sonra kavuşup evlenmişlerdi, herkes bu aşkın artık bitmeyeceğini düşünmüştü!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in aşk hikayesi aslında 2000'li yılların başına uzanıyor. 2002 yılında başlayan ilişkileri kısa sürede Hollywood'un en gözde aşklarından birine dönüşmüş, ikili nişanlanarak evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Hatta o dönem magazin dünyası onlara özel bir isim bile bulmuştu: Bennifer!

Ancak düğünlerini erteleyen çift, 2004 yılında yollarını ayırmıştı. Aradan yıllar geçti, ikisi de başka ilişkiler yaşadı, evlilikler yaptı. Derken 2021 yılında hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Jennifer Lopez ile Ben Affleck yeniden bir araya geldi! Yarım kalan aşk hikayelerinin devamını getiren çift, Temmuz 2022'de Las Vegas'ta evlendi. Ağustos ayında ise Georgia'da ailelerinin ve dostlarının katıldığı bir düğün daha yaptılar. Hepimiz bu kez gerçekten birbirlerini bulduklarını, yıllar önce yarım kalan hikayenin sonunda tamamlandığını düşünmüştük.

Fakat ikinci bahar da uzun sürmedi. Lopez, Ağustos 2024'te boşanma davası açtı. Mahkemeye sunduğu belgelerde ayrılık tarihlerini 26 Nisan 2024 olarak belirtti. Ocak 2025'te boşanma anlaşmaları onaylandı, evlilikleri 21 Şubat 2025 itibarıyla resmen sona erdi. Bir zamanlar birbirlerinin büyük aşkı olarak gösterilen ikili, böylece ikinci kez yollarını ayırmış oldu. JLo ise ayrılığın ardından verdiği röportajlarda kendisini yeniden tanımaya, yalnız kalmayı öğrenmeye ve mutluluğunu bir ilişkiye bağlamamaya odaklandığını anlatmıştı.

Hatta uzun bir süre aşk hayatına kimseyi dahil etmediği konuşuluyordu. Biz daha Ben Affleck'le yıllar sonra gelen kavuşmanın ardından yaşanan ayrılığı konuşmayı bitirememişken, JLo'nun adı şimdi yeni biriyle anılmaya başladı.

Hem de bu kez kendisinden 11 yaş küçük biriyle!

Jennifer Lopez'in yeni gözdesinin Office Romance filmindeki rol arkadaşı Brett Goldstein olduğu iddia edildi.

Jennifer Lopez'in yeni gözdesinin Office Romance filmindeki rol arkadaşı Brett Goldstein olduğu iddia edildi.

Gelelim magazin gündemine bomba gibi düşen yeni aşk söylentilerine! Page Six'in haberine göre 57 yaşındaki Jennifer Lopez'in, 46 yaşındaki İngiliz oyuncu Brett Goldstein'la görüştüğü öne sürüldü. Peki kim bu Brett Goldstein?

İngiliz oyuncu, komedyen ve senarist Goldstein'ı özellikle Ted Lasso dizisindeki Roy Kent karakterinden tanıyoruz. Dizideki performansıyla Emmy ödülleri kazanan Goldstein, aynı zamanda yapımın senaristleri arasında da yer alıyordu. İkilinin yolları ise Netflix'in romantik komedi filmi Office Romance sayesinde kesişti. Filmde birbirlerine aşık olan iki iş arkadaşını canlandıran Lopez ve Goldstein'ın set uyumu, daha çekimler sırasında dikkat çekmişti.

Hatta JLo, geçtiğimiz yıl katıldığı Watch What Happens Live programında Goldstein'dan söz ederken onun birlikte çalıştığı oyuncular arasında en iyi öpüşen isim olduğunu söylemişti! Tabii böyle bir açıklamanın ardından aşk söylentilerinin çıkması pek de şaşırtıcı değil. Ancak ikili, haziran ayında Today programına birlikte katıldıklarında aralarında romantik bir ilişki olmadığını açıkça belirtmişti. Derken 16 Ekim'de Los Angeles'ta düzenlenen bir parti, bütün söylentileri yeniden alevlendirdi. İkilinin aynı araçla partiye gidip geldiği, ancak mekana ayrı ayrı girdikleri bildirildi. Page Six'e konuşan bir kaynak ise Lopez ve Goldstein'ın görüştüğünü, fakat aralarındaki ilişkinin şimdilik ciddi bir boyutta olmadığını öne sürdü.

Üstelik Goldstein'ın JLo'ya ilgisi yeni de değilmiş! Oyuncu, yıllar önce katıldığı bir podcast yayınında Lopez'in Hustlers filmindeki performansından övgüyle bahsetmiş, ünlü yıldızı ne kadar çekici bulduğunu da gizlememişti. Yani iddialar doğruysa Goldstein'ın yıllar önce hayranlıkla söz ettiği Jennifer Lopez'le şimdi romantik bir yakınlık yaşaması söz konusu! Bir de aralarındaki 11 yaş farkı var tabii. Ben Affleck'le yaşadığı büyük aşkın ardından JLo'nun bu kez kendisinden genç bir rol arkadaşıyla anılması, magazin gündeminin yeni merak konusu oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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