Hollanda'nın İlk Eşcinsel Başbakanı Rob Jetten Baba Oluyor: Bebeklerini Yakın Arkadaşları Dünyaya Getirecek!
Hollanda'nın ilk açık eşcinsel başbakanı Rob Jetten, bu kez siyasetteki başarılarıyla değil, özel hayatından gelen bebek müjdesiyle gündemde! Arjantinli milli hokey oyuncusu nişanlısı Nicolás Keenan ile ilk çocuklarını beklediklerini duyuran Jetten, ultrason fotoğrafıyla yaptığı paylaşımla sevincini takipçileriyle paylaştı.
2027 yılının ilkbaharında dünyaya gelmesi beklenen bebek için çiftin taşıyıcı annelik yolunu tercih ettiği öğrenildi. Ancak hikayenin en dikkat çekici kısmı, taşıyıcı annenin kim olduğu! Meğer iki baba adayının hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan kişi, en yakın arkadaşlarından biriymiş. Üstelik bu doğumla birlikte Hollanda siyasetinde bir ilk daha yaşanacak.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Reuters
Hollanda'nın ilk açık eşcinsel başbakanı Rob Jetten, Arjantinli hokeyci nişanlısı Nicolás Keenan ile ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu!
Rob Jetten ve Nicolás Keenan'ın bebeklerini dünyaya getirecek taşıyıcı anne, meğer çiftin en yakın arkadaşlarından biriymiş! Üstelik bu doğum yalnızca iki baba adayının hayatında değil, Hollanda siyasetinde de bir ilke dönüşecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın