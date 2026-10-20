Hollanda'nın İlk Eşcinsel Başbakanı Rob Jetten Baba Oluyor: Bebeklerini Yakın Arkadaşları Dünyaya Getirecek!

Hollanda siyasetinin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri Rob Jetten. Ülkenin ilk açık eşcinsel başbakanı olarak tarihe geçen Jetten, siyasi kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle Arjantinli milli çim hokeyi oyuncusu Nicolás Keenan'la yaşadığı ilişki, uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği konulardan biri.

İkilinin tanışma hikayesi ise oldukça tatlı! 2023 yılında ilişkilerini duyuran çiftin yolları, Lahey'de yaşadıkları mahalledeki bir süpermarkette kesişmişti. Bir süpermarket karşılaşmasıyla başlayan ilişkileri zamanla ciddileşmiş, Jetten ve Keenan Kasım 2024'te nişanlandıklarını açıklamıştı. Üstelik çiftin uzun zamandır kurduğu bir hayal de vardı: Çocuk sahibi olmak!

Keenan, daha önce verdiği bir röportajda çocuk sahibi olamama ihtimalinin kendisini korkuttuğunu, ileride çocuklarının kendisini hokey oynarken izlemesini çok istediğini anlatmıştı. Gelelim çiftin büyük müjdesine! 19 Ekim'de Instagram hesaplarından ultrason fotoğrafı paylaşan Jetten ve Keenan, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

'Çok özel biri geliyor. 2027'de görüşürüz küçüğümüz!' sözleriyle yaptıkları paylaşımda, kendilerine yardımcı olan yumurta bağışçısına ve taşıyıcı anne Lisa'ya da teşekkür ettiler. Bebeğin 2027 yılının ilkbaharında dünyaya gelmesi bekleniyor. Ancak bu haberin asıl dikkat çeken tarafı, çiftin taşıyıcı annelik sürecine dair paylaştığı ayrıntılar oldu.