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Hollanda'nın İlk Eşcinsel Başbakanı Rob Jetten Baba Oluyor: Bebeklerini Yakın Arkadaşları Dünyaya Getirecek!

Hollanda'nın İlk Eşcinsel Başbakanı Rob Jetten Baba Oluyor: Bebeklerini Yakın Arkadaşları Dünyaya Getirecek!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 16:36
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Hollanda'nın ilk açık eşcinsel başbakanı Rob Jetten, bu kez siyasetteki başarılarıyla değil, özel hayatından gelen bebek müjdesiyle gündemde! Arjantinli milli hokey oyuncusu nişanlısı Nicolás Keenan ile ilk çocuklarını beklediklerini duyuran Jetten, ultrason fotoğrafıyla yaptığı paylaşımla sevincini takipçileriyle paylaştı. 

2027 yılının ilkbaharında dünyaya gelmesi beklenen bebek için çiftin taşıyıcı annelik yolunu tercih ettiği öğrenildi. Ancak hikayenin en dikkat çekici kısmı, taşıyıcı annenin kim olduğu! Meğer iki baba adayının hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan kişi, en yakın arkadaşlarından biriymiş. Üstelik bu doğumla birlikte Hollanda siyasetinde bir ilk daha yaşanacak.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Reuters

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Hollanda'nın ilk açık eşcinsel başbakanı Rob Jetten, Arjantinli hokeyci nişanlısı Nicolás Keenan ile ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu!

Hollanda'nın ilk açık eşcinsel başbakanı Rob Jetten, Arjantinli hokeyci nişanlısı Nicolás Keenan ile ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu!

Hollanda siyasetinin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri Rob Jetten. Ülkenin ilk açık eşcinsel başbakanı olarak tarihe geçen Jetten, siyasi kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle Arjantinli milli çim hokeyi oyuncusu Nicolás Keenan'la yaşadığı ilişki, uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği konulardan biri.

İkilinin tanışma hikayesi ise oldukça tatlı! 2023 yılında ilişkilerini duyuran çiftin yolları, Lahey'de yaşadıkları mahalledeki bir süpermarkette kesişmişti. Bir süpermarket karşılaşmasıyla başlayan ilişkileri zamanla ciddileşmiş, Jetten ve Keenan Kasım 2024'te nişanlandıklarını açıklamıştı. Üstelik çiftin uzun zamandır kurduğu bir hayal de vardı: Çocuk sahibi olmak!

Keenan, daha önce verdiği bir röportajda çocuk sahibi olamama ihtimalinin kendisini korkuttuğunu, ileride çocuklarının kendisini hokey oynarken izlemesini çok istediğini anlatmıştı. Gelelim çiftin büyük müjdesine! 19 Ekim'de Instagram hesaplarından ultrason fotoğrafı paylaşan Jetten ve Keenan, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

'Çok özel biri geliyor. 2027'de görüşürüz küçüğümüz!' sözleriyle yaptıkları paylaşımda, kendilerine yardımcı olan yumurta bağışçısına ve taşıyıcı anne Lisa'ya da teşekkür ettiler. Bebeğin 2027 yılının ilkbaharında dünyaya gelmesi bekleniyor. Ancak bu haberin asıl dikkat çeken tarafı, çiftin taşıyıcı annelik sürecine dair paylaştığı ayrıntılar oldu.

Rob Jetten ve Nicolás Keenan'ın bebeklerini dünyaya getirecek taşıyıcı anne, meğer çiftin en yakın arkadaşlarından biriymiş! Üstelik bu doğum yalnızca iki baba adayının hayatında değil, Hollanda siyasetinde de bir ilke dönüşecek.

Rob Jetten ve Nicolás Keenan'ın bebeklerini dünyaya getirecek taşıyıcı anne, meğer çiftin en yakın arkadaşlarından biriymiş! Üstelik bu doğum yalnızca iki baba adayının hayatında değil, Hollanda siyasetinde de bir ilke dönüşecek.

Rob Jetten'in liderliğini yaptığı D66 Partisi'nin açıklamasına göre çift, bir yumurta bağışçısı ve taşıyıcı annenin yardımıyla çocuk sahibi olacak. İşin en özel tarafı ise hem yumurta bağışçısının hem de taşıyıcı annenin çiftin tanıdığı Hollandalı kadınlar olması. Lisa adıyla tanıtılan taşıyıcı anne, Jetten ve Keenan'ın yakın arkadaşlarından biri. Üstelik Lisa ve eşinin kendi çocukları da var. İki baba adayının uzun zamandır kurduğu aile hayalini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak isteyen Lisa, bu sürece gönüllü olarak dahil olmuş.

Hollanda'da ticari taşıyıcı anneliğe izin verilmediği için süreç herhangi bir ticari anlaşmaya dayanmıyor. Lisa da yaptığı açıklamada sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü, kendisinin de mutlu bir ailesi olduğunu ve yakın arkadaşlarının çocuk sahibi olma hayaline katkıda bulunmayı çok özel bulduğunu anlattı. Rob Jetten ise kendilerine yardımcı olan iki kadına ne kadar teşekkür etse az olduğunu belirterek hem Lisa'nın hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ayrıca bu süreçte yer alan kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini istedi.

Peki bu doğumun Hollanda siyasetindeki önemi ne? Jetten, bebeği dünyaya geldiğinde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana başbakanlık görevini sürdürürken çocuk sahibi olan ilk Hollanda başbakanı olacak. Zaten ülkenin ilk açık eşcinsel başbakanı olarak tarihe geçen Jetten için bu bebek müjdesi, bir başka ilki de beraberinde getirecek.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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