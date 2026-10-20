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Naz Elmas'ın Ailesinde Korkutan Gelişme: Ünlü Oyuncu Son Durumu Paylaştı!

Naz Elmas'ın Ailesinde Korkutan Gelişme: Ünlü Oyuncu Son Durumu Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 16:21
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Ekranların sevilen oyuncularından Naz Elmas, bu kez yeni bir projesiyle değil, ailesinde yaşanan üzücü bir gelişmeyle gündemde. Bir süredir zor günlerden geçen ünlü oyuncunun annesi Meral Elmas'ın acilen hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Elmas, yaşadıkları korku dolu günleri sevenleriyle paylaştı. 

Üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Meral Elmas'ın son durumuna ilişkin de bilgi geldi. Annesinin hala doktorların gözetimi altında olduğunu belirten ünlü oyuncu, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Elmas ailesinin tek dileği ise Meral Elmas'ın bir an önce sağlığına kavuşması.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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'Haziran Gecesi'nden 'Doktorlar'a birçok yapımda izlediğimiz Naz Elmas, bu kez ailesinden gelen üzücü bir haberle gündemde. Ünlü oyuncunun bir süredir oldukça zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

'Haziran Gecesi'nden 'Doktorlar'a birçok yapımda izlediğimiz Naz Elmas, bu kez ailesinden gelen üzücü bir haberle gündemde. Ünlü oyuncunun bir süredir oldukça zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

'Haziran Gecesi' dizisindeki Havin karakteriyle hafızalarımıza kazınan Naz Elmas'ı mutlaka hatırlarsınız. Yıllar içinde 'Doktorlar', 'Filinta' ve daha birçok yapımda karşımıza çıkan oyuncu, ekranların tanıdık yüzlerinden biri haline geldi. Uzun yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer bulan Elmas, bu kez ne yazık ki ailesiyle ilgili üzücü bir gelişmeyle gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Naz Elmas'ın annesi Meral Elmas geçtiğimiz hafta yaşadığı ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı. Meral Elmas'ın beynine pıhtı attığı öğrenildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi altına alınan Meral Elmas'ın bir süre yoğun bakımda kaldığı da ortaya çıktı. Annesinin hastaneye kaldırılmasının ardından oldukça endişeli günler geçiren Naz Elmas ise sevenlerinden gelen mesajlar üzerine sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, annesinin sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaşarak yaşadıkları süreci anlattı.

Annesinin beynine pıhtı atması nedeniyle günlerdir hastanede olan Naz Elmas, yaptığı açıklamayla son durumu duyurdu. Ünlü oyuncunun sözleri, endişelenen sevenlerine de bir nebze olsun rahat nefes aldırdı.

Annesinin beynine pıhtı atması nedeniyle günlerdir hastanede olan Naz Elmas, yaptığı açıklamayla son durumu duyurdu. Ünlü oyuncunun sözleri, endişelenen sevenlerine de bir nebze olsun rahat nefes aldırdı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Naz Elmas, annesinin geçtiğimiz hafta acilen hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Meral Elmas'ın üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten oyuncu, sağlık durumundaki olumlu gelişmenin ardından annesinin normal odaya alındığını açıkladı.

Elmas, annesinin durumunun stabil olduğunu ancak tedavisinin henüz tamamlanmadığını ve doktorların yakın takibinin sürdüğünü belirtti. Kendisine ulaşan, arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eden oyuncu, bu süreçte yalnız olmadıklarını hissetmenin ailesi için çok değerli olduğunu da dile getirdi.

Ünlü oyuncunun açıklamasında en çok öne çıkan şey ise annesinin sağlığına kavuşmasına yönelik umuduydu. Üç günlük yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınması sevindirici bir gelişme olsa da Meral Elmas'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Biz de Naz Elmas'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Meral Elmas'tan en kısa zamanda güzel haberler gelmesini diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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