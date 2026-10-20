Naz Elmas'ın Ailesinde Korkutan Gelişme: Ünlü Oyuncu Son Durumu Paylaştı!

Ekranların sevilen oyuncularından Naz Elmas, bu kez yeni bir projesiyle değil, ailesinde yaşanan üzücü bir gelişmeyle gündemde. Bir süredir zor günlerden geçen ünlü oyuncunun annesi Meral Elmas'ın acilen hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Elmas, yaşadıkları korku dolu günleri sevenleriyle paylaştı.

Üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Meral Elmas'ın son durumuna ilişkin de bilgi geldi. Annesinin hala doktorların gözetimi altında olduğunu belirten ünlü oyuncu, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Elmas ailesinin tek dileği ise Meral Elmas'ın bir an önce sağlığına kavuşması.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Birsen Altuntaş