Justin Bieber'ın Eski Aşkı Sahara Ray 34 Yaşında Hayatını Kaybetti: Ölümünün Ardından Detaylar Ortaya Çıktı!
Justin Bieber'la yaşadığı aşkla bir dönem dünya magazininin gündemine oturan Avustralyalı model Sahara Ray'den acı haber geldi. Henüz 34 yaşında hayatını kaybeden ünlü modelin ölümünü ailesi doğrularken, ölüm nedenine ilişkin belirsizlik sürüyor. Hastanede yakınlarının yanında yaşamını yitiren Ray'in geçmişte geçirdiği ağır trafik kazası ve mücadele ettiği nadir hastalık, yabancı basında yeniden gündeme geldi.
Üstelik Ray'in yalnızca dokuz ay önce anne olduğu ve küçük kızıyla yaptığı son paylaşımın ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm haberinin ardından yakın arkadaşlarından gelen mesajlar da dikkat çekti. Genç modelin son yıllarda yaşadıkları ayrıca yürek burktu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: TMZ
Justin Bieber'la yaşadığı aşkla bir dönem dünya magazininin gündemine oturan Avustralyalı model Sahara Ray'den acı haber geldi.
Sahara Ray'in ölümünün ardından geçmişte yaşadığı ciddi sağlık sorunları yeniden gündeme geldi.
Sahara Ray'in ölümünün ardından ortaya çıkan en üzücü ayrıntılardan biri de henüz dokuz ay önce anne olmasıydı. Küçük kızı Snow'la yaptığı son paylaşım ve yakın arkadaşlarının vedaları ise yürek burktu.
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