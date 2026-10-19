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Justin Bieber'ın Eski Aşkı Sahara Ray 34 Yaşında Hayatını Kaybetti: Ölümünün Ardından Detaylar Ortaya Çıktı!

Justin Bieber'ın Eski Aşkı Sahara Ray 34 Yaşında Hayatını Kaybetti: Ölümünün Ardından Detaylar Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 23:33
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Justin Bieber'la yaşadığı aşkla bir dönem dünya magazininin gündemine oturan Avustralyalı model Sahara Ray'den acı haber geldi. Henüz 34 yaşında hayatını kaybeden ünlü modelin ölümünü ailesi doğrularken, ölüm nedenine ilişkin belirsizlik sürüyor. Hastanede yakınlarının yanında yaşamını yitiren Ray'in geçmişte geçirdiği ağır trafik kazası ve mücadele ettiği nadir hastalık, yabancı basında yeniden gündeme geldi. 

Üstelik Ray'in yalnızca dokuz ay önce anne olduğu ve küçük kızıyla yaptığı son paylaşımın ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm haberinin ardından yakın arkadaşlarından gelen mesajlar da dikkat çekti. Genç modelin son yıllarda yaşadıkları ayrıca yürek burktu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: TMZ

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Justin Bieber'la yaşadığı aşkla bir dönem dünya magazininin gündemine oturan Avustralyalı model Sahara Ray'den acı haber geldi.

Justin Bieber'la yaşadığı aşkla bir dönem dünya magazininin gündemine oturan Avustralyalı model Sahara Ray'den acı haber geldi.

Justin Bieber'ın 2016 yılında Hawaii tatilinde birlikte görüntülendiği Avustralyalı model Sahara Ray'i hatırlayanlarınız mutlaka vardır. O dönem Bieber'la samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla dünya magazininin dikkatini çeken Ray, kısa süreli birliktelik iddialarıyla uzun süre konuşulmuştu. Ancak Sahara Ray yalnızca Justin Bieber'la anılan bir isim değildi. Ünlü Avustralyalı sörfçü Tony Ray'in kızı olan model, çocukluğunun önemli bir bölümünü Avustralya, Kaliforniya ve Hawaii arasında geçirmişti.

Los Angeles'ta moda eğitimi alan Ray, modelliğin yanı sıra kendi mayo markası Sahara Ray Swim'i kurmuş, sosyal medyada da yüz binlerce takipçiye ulaşmıştı. Adı bir dönem Cody Simpson ve Mod Sun gibi müzisyenlerle de anılan genç modelden bu kez ne yazık ki acı haber geldi.

19 Ekim 2026'da TMZ'nin duyurduğu habere göre Sahara Ray, 18 Ekim Pazar günü 34 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, TMZ'ye yaptığı açıklamada Ray'in hastanede, yakınlarının yanında yaşamını yitirdiğini belirterek çok sevildiğini söyledi.

Ailesi ölüm haberini doğrulasa da Ray'in ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak acı haberin ardından yabancı basında yeniden gündeme gelen bazı ayrıntılar, Sahara Ray'in son yıllarda oldukça zorlu bir dönemden geçtiğini ortaya koydu.

Sahara Ray'in ölümünün ardından geçmişte yaşadığı ciddi sağlık sorunları yeniden gündeme geldi.

Sahara Ray'in ölümünün ardından geçmişte yaşadığı ciddi sağlık sorunları yeniden gündeme geldi.

2024 yılında ağır bir trafik kazası geçiren modelin, sonrasında nadir görülen bir hastalık nedeniyle yürüyemediğini açıkladığı ortaya çıktı. Sahara Ray, Nisan 2024'te alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasının ardından hayatının tamamen değiştiğini takipçileriyle paylaşmıştı.

Kazanın ardından ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayan Ray, kısa süre sonra Guillain-Barré sendromu adı verilen nadir bir nörolojik rahatsızlıkla mücadele ettiğini duyurmuştu. Bağışıklık sisteminin sinirlere saldırmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, kas güçsüzlüğüne, uyuşmaya ve bazı durumlarda felce yol açabiliyor. Ray'in yaşadıkları da ne yazık ki oldukça ağırdı.

Genç model, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bacaklarının üst kısmından ayaklarına kadar his ve hareket kaybı yaşadığını, yürüyemediğini ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığını anlatmıştı. Üstelik parmak uçlarında da uyuşma hissettiğini söyleyen Ray, bir daha eskisi gibi yürüyüp yürüyemeyeceğini bilmediğini gizlememişti. Yaşadığı sürecin psikolojik olarak da kendisini zorladığını anlatan model, buna rağmen iyileşebilmek için umutlu kalmaya çalıştığını belirtmişti.

Sonraki aylarda fizik tedavi ve iyileşme sürecine ilişkin görüntüler paylaşarak yeniden hareket edebilmek için verdiği mücadeleyi de takipçilerine göstermişti.

Sahara Ray'in ölümünün ardından ortaya çıkan en üzücü ayrıntılardan biri de henüz dokuz ay önce anne olmasıydı. Küçük kızı Snow'la yaptığı son paylaşım ve yakın arkadaşlarının vedaları ise yürek burktu.

Sahara Ray'in ölümünün ardından ortaya çıkan en üzücü ayrıntılardan biri de henüz dokuz ay önce anne olmasıydı. Küçük kızı Snow'la yaptığı son paylaşım ve yakın arkadaşlarının vedaları ise yürek burktu.

Sahara Ray, yaşadığı zorlu sağlık sürecinin ardından 2025 yılında hamile olduğunu duyurmuş, 27 Ocak 2026'da da ilk bebeğini dünyaya getirmişti. Kızına Snow adını veren model, annelik heyecanını takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmamıştı. Hatta doğum öncesinde oldukça heyecanlı ve gergin olduğunu anlatmış, bebeğini kucağına almak için sabırsızlandığını dile getirmişti.

Küçük Snow'un dünyaya gelişinin ardından ise sosyal medya hesabında anne kız geçirdikleri anlardan kesitler paylaşmaya başlamıştı. Ray'in 19 Temmuz'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, ölümünün ardından yeniden gündeme geldi. Küçük kızının fotoğraflarına 'Bütün kalbim, bebeğim Snow' notunu düşen modelin bu gönderisi, Instagram profilindeki son paylaşımı oldu. Henüz dokuz aylık bebeğini geride bırakan Ray'in ölüm haberi, yakın çevresini de derinden sarstı.

Modelin arkadaşı Sabrina Zada, birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak yaşananlara inanamadığını, Ray'i çok özlediğini ve onsuz ne yapacağını bilemediğini anlattı. Bir başka veda mesajı ise Ray'in eski arkadaşı Lottie Moss'tan geldi. Geçmişte aralarının açıldığı bilinen Moss, Sahara'nın kendisine gönderdiği son mesaja yanıt vermediği ve onu geri aramadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Ray'in yakın arkadaşı Becky Hearn de eski fotoğraflarını paylaşarak onun çok büyük bir kalbi olduğunu söyledi ve ailesine başsağlığı diledi. Bir yanda geçmişte yaşadığı ağır sağlık mücadelesi, diğer yanda henüz birkaç ay önce başlayan annelik yolculuğu... Sahara Ray'in 34 yaşında hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğarken, ölümüne ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Genç modelin son günlerinde neler yaşadığına ve neden hayatını kaybettiğine ilişkin ailesinden henüz yeni bir açıklama gelmedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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