Justin Bieber'ın Eski Aşkı Sahara Ray 34 Yaşında Hayatını Kaybetti: Ölümünün Ardından Detaylar Ortaya Çıktı!

Justin Bieber'ın 2016 yılında Hawaii tatilinde birlikte görüntülendiği Avustralyalı model Sahara Ray'i hatırlayanlarınız mutlaka vardır. O dönem Bieber'la samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla dünya magazininin dikkatini çeken Ray, kısa süreli birliktelik iddialarıyla uzun süre konuşulmuştu. Ancak Sahara Ray yalnızca Justin Bieber'la anılan bir isim değildi. Ünlü Avustralyalı sörfçü Tony Ray'in kızı olan model, çocukluğunun önemli bir bölümünü Avustralya, Kaliforniya ve Hawaii arasında geçirmişti.

Los Angeles'ta moda eğitimi alan Ray, modelliğin yanı sıra kendi mayo markası Sahara Ray Swim'i kurmuş, sosyal medyada da yüz binlerce takipçiye ulaşmıştı. Adı bir dönem Cody Simpson ve Mod Sun gibi müzisyenlerle de anılan genç modelden bu kez ne yazık ki acı haber geldi.

19 Ekim 2026'da TMZ'nin duyurduğu habere göre Sahara Ray, 18 Ekim Pazar günü 34 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, TMZ'ye yaptığı açıklamada Ray'in hastanede, yakınlarının yanında yaşamını yitirdiğini belirterek çok sevildiğini söyledi.

Ailesi ölüm haberini doğrulasa da Ray'in ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak acı haberin ardından yabancı basında yeniden gündeme gelen bazı ayrıntılar, Sahara Ray'in son yıllarda oldukça zorlu bir dönemden geçtiğini ortaya koydu.