Steve Jobs'un Modellik Yapan Kızı Eve Jobs Güzelliğiyle Gündem Oldu!

Apple denince aklımıza gelen ilk isim hiç şüphesiz Steve Jobs. Teknoloji dünyasında bıraktığı iz, tanıttığı ürünler ve kendine has tarzıyla Jobs, hayatını kaybetmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor. 1976 yılında Steve Wozniak ve Ronald Wayne ile birlikte Apple'ı kuran Jobs, özellikle iPhone'un hayatımıza girmesiyle teknoloji tarihinin en önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

2011 yılında 56 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş insanının özel hayatı da en az kariyeri kadar merak edilmişti. Laurene Powell Jobs ile evliliğinden Reed, Erin ve Eve adında üç çocuğu bulunan Jobs'un, önceki ilişkisinden Lisa Brennan-Jobs adında bir kızı daha var.

Bugünlerde ise Jobs ailesinin en küçük üyelerinden Eve Jobs, babasının izinden gidip teknoloji dünyasına adım atmak yerine bambaşka bir alanda kendine yer açmış durumda. Üstelik 28 yaşındaki Eve'in modellik kariyeri ve güzelliği de dikkat çekiyor!