Steve Jobs'un Modellik Yapan Kızı Eve Jobs Güzelliğiyle Gündem Oldu!
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Teknoloji dünyasına damgasını vuran Apple'ın kurucusu Steve Jobs'u tanımayanımız yoktur. Peki ünlü iş insanının güzelliğiyle dikkat çeken bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Steve Jobs'un en küçük kızı Eve Jobs, babasının izinden gitmek yerine moda dünyasında kendine bambaşka bir yol çizdi.
Dünyaca ünlü markalarla çalışan, podyumlarda boy gösteren ve bir dönem profesyonel binicilikle de ilgilenen Eve, güzelliğiyle de göz kamaştırıyor. Üstelik ünlü modelin özel hayatı da en az kariyeri kadar dikkat çekici.
Buyurun, Steve Jobs'un güzeller güzeli kızı Eve Jobs'u biraz daha yakından tanıyalım!
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Teknoloji dünyasının en unutulmaz isimlerinden Steve Jobs'u tanımayanımız yoktur.
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Steve Jobs'un en küçük kızı Eve Jobs, babasının teknoloji dünyasındaki kariyerinden oldukça farklı bir yol seçmiş.
Son dönemde güzelliğiyle de dikkat çeken Eve Jobs'un fotoğrafları, ünlü iş insanının kızını merak edenlerin ilgisini çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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