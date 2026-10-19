article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Steve Jobs'un Modellik Yapan Kızı Eve Jobs Güzelliğiyle Gündem Oldu!

Steve Jobs'un Modellik Yapan Kızı Eve Jobs Güzelliğiyle Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 22:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Teknoloji dünyasına damgasını vuran Apple'ın kurucusu Steve Jobs'u tanımayanımız yoktur. Peki ünlü iş insanının güzelliğiyle dikkat çeken bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Steve Jobs'un en küçük kızı Eve Jobs, babasının izinden gitmek yerine moda dünyasında kendine bambaşka bir yol çizdi. 

Dünyaca ünlü markalarla çalışan, podyumlarda boy gösteren ve bir dönem profesyonel binicilikle de ilgilenen Eve, güzelliğiyle de göz kamaştırıyor. Üstelik ünlü modelin özel hayatı da en az kariyeri kadar dikkat çekici. 

Buyurun, Steve Jobs'un güzeller güzeli kızı Eve Jobs'u biraz daha yakından tanıyalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teknoloji dünyasının en unutulmaz isimlerinden Steve Jobs'u tanımayanımız yoktur.

Teknoloji dünyasının en unutulmaz isimlerinden Steve Jobs'u tanımayanımız yoktur.

Apple denince aklımıza gelen ilk isim hiç şüphesiz Steve Jobs. Teknoloji dünyasında bıraktığı iz, tanıttığı ürünler ve kendine has tarzıyla Jobs, hayatını kaybetmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor. 1976 yılında Steve Wozniak ve Ronald Wayne ile birlikte Apple'ı kuran Jobs, özellikle iPhone'un hayatımıza girmesiyle teknoloji tarihinin en önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

2011 yılında 56 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş insanının özel hayatı da en az kariyeri kadar merak edilmişti. Laurene Powell Jobs ile evliliğinden Reed, Erin ve Eve adında üç çocuğu bulunan Jobs'un, önceki ilişkisinden Lisa Brennan-Jobs adında bir kızı daha var.

Bugünlerde ise Jobs ailesinin en küçük üyelerinden Eve Jobs, babasının izinden gidip teknoloji dünyasına adım atmak yerine bambaşka bir alanda kendine yer açmış durumda. Üstelik 28 yaşındaki Eve'in modellik kariyeri ve güzelliği de dikkat çekiyor!

Steve Jobs'un en küçük kızı Eve Jobs, babasının teknoloji dünyasındaki kariyerinden oldukça farklı bir yol seçmiş.

Steve Jobs'un en küçük kızı Eve Jobs, babasının teknoloji dünyasındaki kariyerinden oldukça farklı bir yol seçmiş.

Kendisi hem başarılı bir binici hem de dünyaca ünlü markalarla çalışan bir model! 1998 yılında dünyaya gelen Eve Jobs, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Stanford'da eğitim gördü. Ancak kendisini teknoloji şirketlerinin başında görmek isteyenler biraz şaşırabilir. Çünkü Eve'in çocukluğundan beri en büyük tutkularından biri at binmek! Henüz altı yaşında binicilikle tanışan Eve, yıllar içinde uluslararası engel atlama yarışmalarında boy gösterdi. Hatta 2019 yılında 25 yaş altı biniciler arasında dünya sıralamasında ilk beşe kadar yükseldi.

Sonrasında rotasını moda dünyasına çeviren Eve Jobs, 2021 yılında Coperni defilesiyle podyuma çıktı. Louis Vuitton gibi dev markalarla çalıştı, Vogue Japan'ın kapağında yer aldı. Özel hayatında da binicilik tutkusunu paylaşan biriyle yolları kesişti. İngiliz olimpiyat şampiyonu Harry Charles ile 2025 yılında dünyaevine girdi.

Anlayacağınız Eve Jobs, yalnızca Steve Jobs'un kızı olarak anılmak yerine kendi kariyerini ve hayatını kurmayı tercih etmiş!

Son dönemde güzelliğiyle de dikkat çeken Eve Jobs'un fotoğrafları, ünlü iş insanının kızını merak edenlerin ilgisini çekti.

Son dönemde güzelliğiyle de dikkat çeken Eve Jobs'un fotoğrafları, ünlü iş insanının kızını merak edenlerin ilgisini çekti.

Babasının teknoloji dünyasındaki ünü bir yana, Eve de moda dünyasında kendinden söz ettiriyor! Kumral saçları, renkli gözleri ve zarif tarzıyla dikkat çeken Eve Jobs, moda çekimlerinden davetlere kadar pek çok farklı yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle podyum fotoğraflarına baktığımızda, modellik kariyerini neden bu kadar ciddiye aldığını anlamak zor değil.

Bir yandan binicilik yarışmalarına katılıp diğer yandan dünyaca ünlü moda markalarıyla çalışması da kendisini yalnızca ünlü bir ailenin kızı olmaktan çıkarıyor. Steve Jobs'un yıllarca teknoloji dünyasında yarattığı etkiyi düşününce kızının da bambaşka bir sektörde adından söz ettirmesi oldukça ilginç.

Bakalım Eve Jobs'u önümüzdeki yıllarda daha hangi moda kampanyalarında ve podyumlarda göreceğiz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın