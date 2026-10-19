Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı: Seray Sever'den Gülben Ergen'in Dadı Setindeki Tavrıyla İlgili Olay İtiraf!
Bir dönemin en sevilen dizilerinden Dadı'nın üzerinden yıllar geçti ama görünen o ki setin anlatılmamış hikayeleri hala bitmemiş! Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen ve Seray Sever gibi isimleri buluşturan dizinin kamera arkasına dair yıllar sonra gelen bir itiraf dikkat çekti. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Seray Sever, Gülben Ergen'le sette yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı.
Ünlü oyuncunun kendisini oturduğu yerden kaldırmak istediğini söyleyen Sever, Ergen'in o dönemki tavrını da 'assolist' olarak nitelendirdi. Üstelik o an verdiği tepkiyi anlatırken kullandığı ifadeler de bir hayli dikkat çekiciydi. Meğer Dadı setinde bir koltuk yüzünden neler yaşanmış!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2000'li yılların unutulmaz dizilerinden 'Dadı'yı hatırlayanlar burada mı? Bir dönemin en sevilen yapımlarından olan dizinin kamera arkasından yıllar sonra hiç beklenmedik bir hikaye çıktı!
Dizinin başrolünde yer alan Gülben Ergen, o yıllarda hem müzik hem de televizyon dünyasının en popüler isimlerinden biriydi. Meğer setteki havası da yıllar sonra konuşulacakmış!
Seray Sever'in anlattığına göre Gülben Ergen, Dadı setinde kendisinden oturduğu yerden kalkmasını istemiş! Sever'in o an verdiği tepki ise yıllar sonra bile oldukça eğlenceli.
İşte o anlar:
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