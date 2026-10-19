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Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı: Seray Sever'den Gülben Ergen'in Dadı Setindeki Tavrıyla İlgili Olay İtiraf!

Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı: Seray Sever'den Gülben Ergen'in Dadı Setindeki Tavrıyla İlgili Olay İtiraf!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 21:36
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Bir dönemin en sevilen dizilerinden Dadı'nın üzerinden yıllar geçti ama görünen o ki setin anlatılmamış hikayeleri hala bitmemiş! Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen ve Seray Sever gibi isimleri buluşturan dizinin kamera arkasına dair yıllar sonra gelen bir itiraf dikkat çekti. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Seray Sever, Gülben Ergen'le sette yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. 

Ünlü oyuncunun kendisini oturduğu yerden kaldırmak istediğini söyleyen Sever, Ergen'in o dönemki tavrını da 'assolist' olarak nitelendirdi. Üstelik o an verdiği tepkiyi anlatırken kullandığı ifadeler de bir hayli dikkat çekiciydi. Meğer Dadı setinde bir koltuk yüzünden neler yaşanmış!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2000'li yılların unutulmaz dizilerinden 'Dadı'yı hatırlayanlar burada mı? Bir dönemin en sevilen yapımlarından olan dizinin kamera arkasından yıllar sonra hiç beklenmedik bir hikaye çıktı!

2000'li yılların unutulmaz dizilerinden 'Dadı'yı hatırlayanlar burada mı? Bir dönemin en sevilen yapımlarından olan dizinin kamera arkasından yıllar sonra hiç beklenmedik bir hikaye çıktı!

2001 yılında yayın hayatına başlayan 'Dadı', ekran başında ailece izlediğimiz, karakterleri ve eğlenceli hikayesiyle hafızalarımıza kazınan dizilerden biriydi. Amerikan yapımı 'The Nanny'den uyarlanan dizide, Gülben Ergen'in canlandırdığı Melek'in hayatı, Kenan Işık'ın hayat verdiği varlıklı ve üç çocuk babası Ömer Giritli'nin evinde dadı olarak işe başlamasıyla tamamen değişiyordu.

Birbirinden farklı dünyalardan gelen Melek ve Ömer'in hikayesi, evin çocukları ve renkli yan karakterlerle birleşince ortaya yıllarca unutulmayan bir komedi çıkmıştı. Kenan Işık, Gülben Ergen, Haldun Dormen, Sinem Kobal ve Seray Sever gibi isimleri bir araya getiren yapım, 2002 yılında ekranlara veda etmişti.

Aradan neredeyse çeyrek asır geçti ama görünen o ki o setin anlatılmamış hikayeleri hala var!

Dizinin başrolünde yer alan Gülben Ergen, o yıllarda hem müzik hem de televizyon dünyasının en popüler isimlerinden biriydi. Meğer setteki havası da yıllar sonra konuşulacakmış!

Dizinin başrolünde yer alan Gülben Ergen, o yıllarda hem müzik hem de televizyon dünyasının en popüler isimlerinden biriydi. Meğer setteki havası da yıllar sonra konuşulacakmış!

'Dadı'da Melek karakterine hayat veren Gülben Ergen, o dönem yalnızca oyunculuğuyla değil, müzik kariyeriyle de adından söz ettiriyordu.

Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Seray Sever ise Ömer Giritli'nin hayatındaki önemli isimlerden Suzan karakterini canlandırıyordu.

Hatırlarsanız dizide Melek ve Suzan arasında da zaman zaman tatlı bir rekabet yaşanıyordu. Bir tarafta dobra, hareketli ve kendi bildiğini okuyan Melek, diğer tarafta daha farklı bir dünyanın insanı olan Suzan vardı.

Ancak yıllar sonra Seray Sever'in anlattıklarına bakılırsa, kamera arkasında da küçük bir çekişme yaşanmış!

Şimdilerde TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının sunucuları arasında yer alan Sever, sohbet sırasında Gülben Ergen'le 'Dadı' setinde yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Üstelik Ergen'in o dönemki tavrını anlatırken yaptığı 'assolist' benzetmesi, hikayenin en dikkat çekici kısmı oldu.

Seray Sever'in anlattığına göre Gülben Ergen, Dadı setinde kendisinden oturduğu yerden kalkmasını istemiş! Sever'in o an verdiği tepki ise yıllar sonra bile oldukça eğlenceli.

Seray Sever'in anlattığına göre Gülben Ergen, Dadı setinde kendisinden oturduğu yerden kalkmasını istemiş! Sever'in o an verdiği tepki ise yıllar sonra bile oldukça eğlenceli.

'Gel Konuşalım' programında geçmişte yaşadığı bir olayı anlatan Seray Sever, sözü bir anda Gülben Ergen'le birlikte rol aldığı 'Dadı' setine getirdi. Sever'in anlattığına göre Ergen, sette her zaman oturduğu yere Seray Sever'in oturduğunu görünce kendisinden kalkmasını istemiş.

'Ben bunu yaşadım. Gülben'le yaşadım Dadı'da. 'Kalk kalk' dedi, 'orası benim yerim'. Bana da bir kal geldi, 'Ne diyorsun?' dedim ya.' Stüdyodakilerin şaşkınlığı üzerine anlatmaya devam eden Sever, o sırada sette bulunan Haldun Dormen'in de yaşananlara tanık olduğunu söyledi.

Gülben Ergen'in davranışının kötü niyetli olmadığını düşündüğünü belirten Sever, olayı şu sözlerle anlattı: 'Hep orada oturuyormuş. Haldun Abi, Allah rahmet eylesin, bir baktı. O da yani bence kötü niyetle yapmamıştı ama assolist tavrıyla tabii bir sitcom oyunculuğuyla assolist tavrı... O zaman ben daha oralara girememişim.' İşin en eğlenceli kısmı ise Seray Sever'in önce kalkmaya yeltenip sonra kendi kendine durumu sorgulaması olmuş!

''Kalk kalk' dedi. Ben böyle kalkar gibi oldum, sonra 'Niye kalkıyorum?' dedim. 'Oturuyorum...' dedim. Oluyor yani böyle şeyler.' Yani Seray Sever'in anlattığına bakılırsa, Gülben Ergen'in alıştığı koltuğa oturunca küçük çaplı bir yer ve ego tartışması yaşanmış. Sever de önce kalkacak gibi olmuş ama sonra oturmaya devam etmeye karar vermiş!

Üstelik Sever, bu anıyı anlatırken Gülben Ergen'in kötü niyetli davranmadığını özellikle vurgulamayı da ihmal etmedi. Biz yıllardır 'Dadı'nın Melek ve Suzan'ını hatırlarken meğer kamera arkasında da böyle küçük çekişmeler yaşanıyormuş!

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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