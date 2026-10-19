Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı: Seray Sever'den Gülben Ergen'in Dadı Setindeki Tavrıyla İlgili Olay İtiraf!

'Gel Konuşalım' programında geçmişte yaşadığı bir olayı anlatan Seray Sever, sözü bir anda Gülben Ergen'le birlikte rol aldığı 'Dadı' setine getirdi. Sever'in anlattığına göre Ergen, sette her zaman oturduğu yere Seray Sever'in oturduğunu görünce kendisinden kalkmasını istemiş.

'Ben bunu yaşadım. Gülben'le yaşadım Dadı'da. 'Kalk kalk' dedi, 'orası benim yerim'. Bana da bir kal geldi, 'Ne diyorsun?' dedim ya.' Stüdyodakilerin şaşkınlığı üzerine anlatmaya devam eden Sever, o sırada sette bulunan Haldun Dormen'in de yaşananlara tanık olduğunu söyledi.

Gülben Ergen'in davranışının kötü niyetli olmadığını düşündüğünü belirten Sever, olayı şu sözlerle anlattı: 'Hep orada oturuyormuş. Haldun Abi, Allah rahmet eylesin, bir baktı. O da yani bence kötü niyetle yapmamıştı ama assolist tavrıyla tabii bir sitcom oyunculuğuyla assolist tavrı... O zaman ben daha oralara girememişim.' İşin en eğlenceli kısmı ise Seray Sever'in önce kalkmaya yeltenip sonra kendi kendine durumu sorgulaması olmuş!

''Kalk kalk' dedi. Ben böyle kalkar gibi oldum, sonra 'Niye kalkıyorum?' dedim. 'Oturuyorum...' dedim. Oluyor yani böyle şeyler.' Yani Seray Sever'in anlattığına bakılırsa, Gülben Ergen'in alıştığı koltuğa oturunca küçük çaplı bir yer ve ego tartışması yaşanmış. Sever de önce kalkacak gibi olmuş ama sonra oturmaya devam etmeye karar vermiş!

Üstelik Sever, bu anıyı anlatırken Gülben Ergen'in kötü niyetli davranmadığını özellikle vurgulamayı da ihmal etmedi. Biz yıllardır 'Dadı'nın Melek ve Suzan'ını hatırlarken meğer kamera arkasında da böyle küçük çekişmeler yaşanıyormuş!